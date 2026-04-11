Perangkap Deschamps di Real Madrid... Apakah Pérez menyerah pada kekuasaan ruang ganti?

Dinding Santiago Bernabéu masih bergema oleh sorakan protes, sementara di ruang-ruang manajemen terjadi pertarungan diam-diam untuk memperebutkan kekuasaan. Di tengah sorakan dan pertarungan itu, nama Didier Deschamps mulai mencuat; sosok yang mungkin bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik, atau justru membawa tim ini mundur puluhan tahun ke belakang.

Deschamps bersiap melepas jubah "Les Bleus" Prancis setelah Piala Dunia 2026, dan teleponnya tak henti-hentinya berdering dari para perantara yang mencari kursi kepelatihan baru baginya di klub-klub besar Eropa.

Namun, di balik gemerlap nama dan sejarah emasnya, tersembunyi kisah lain yang lebih rumit: dilema sebuah klub yang hampir kehilangan identitas taktisnya demi "diktatur para bintang", serta pertarungan kekuasaan yang bisa mengubah peran pelatih menjadi sekadar "koordinator hubungan masyarakat" di ruang ganti yang dipenuhi senjata berat.