Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
فينيسيوس جونيور وفلورنتينو بيريز

Diterjemahkan oleh

Perangkap Deschamps di Real Madrid... Apakah Pérez menyerah pada kekuasaan ruang ganti?

FEATURES
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Champions League
D. Deschamps
K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Bellingham
X. Alonso
J. Klopp
Jerman
Spanyol
Prancis
Brasil
Inggris

Real Madrid mengorbankan identitas taktisnya demi memuaskan Mbappé dan rekan-rekannya

Dinding Santiago Bernabéu masih bergema oleh sorakan protes, sementara di ruang-ruang manajemen terjadi pertarungan diam-diam untuk memperebutkan kekuasaan. Di tengah sorakan dan pertarungan itu, nama Didier Deschamps mulai mencuat; sosok yang mungkin bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik, atau justru membawa tim ini mundur puluhan tahun ke belakang.

Deschamps bersiap melepas jubah "Les Bleus" Prancis setelah Piala Dunia 2026, dan teleponnya tak henti-hentinya berdering dari para perantara yang mencari kursi kepelatihan baru baginya di klub-klub besar Eropa.

Namun, di balik gemerlap nama dan sejarah emasnya, tersembunyi kisah lain yang lebih rumit: dilema sebuah klub yang hampir kehilangan identitas taktisnya demi "diktatur para bintang", serta pertarungan kekuasaan yang bisa mengubah peran pelatih menjadi sekadar "koordinator hubungan masyarakat" di ruang ganti yang dipenuhi senjata berat.

  Xabi Alonso ViniciusGetty Images

    Hilangnya Identitas

    Real Madrid sedang mengalami kebingungan taktis yang belum pernah dialami oleh "El Blanco" selama bertahun-tahun. Setelah pemecatan Xabi Alonso pada Januari lalu—pelatih yang berusaha menerapkan sistem taktis yang ketat—penunjukan Álvaro Arbeloa sebagai solusi sementara justru mengungkap jurang yang dalam dalam filosofi klub.

    Dengan judul "Real Bukan Lagi Real Madrid", jurnalis Juan Ignacio Gallardo di "Marca" merangkum krisis tersebut; para penggemar melihat tim yang kehilangan semangat, kebingungan secara taktis, dan bahkan tak berdaya menghadapi tim seperti Girona.

    Gayardo menegaskan dalam artikelnya bahwa krisis ini bukan soal nama-nama pemain, melainkan soal "otoritas"; Alonso pergi karena hubungannya dengan Vinícius Júnior menemui jalan buntu akibat tuntutannya agar para bintang memainkan peran defensif yang tidak biasa mereka lakukan.

    Dengan kedatangan Arbeloa, tampak jelas bahwa keseimbangan telah bergeser ke pihak para bintang; baik Mbappé, Vinícius, maupun Bellingham, tak ada yang berani menempatkan mereka di bangku cadangan, bahkan jika pemain cadangan seperti Arda Güler atau Ibrahim Díaz sedang dalam performa terbaiknya.

  FBL-FRA-TRAINING

    Deschamps... Apakah dia solusi atau "peluru belas kasihan"?

    Di sinilah peran Didier Deschamps muncul. Menurut laporan "RMC Sport", Florentino Pérez melihat Deschamps sebagai pelatih yang mampu mengendalikan "koloni Prancis" di dalam klub, yang terdiri dari Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, dan Mendy.

    Hubungan erat antara Deschamps dan para bintang ini adalah "kunci" minat Madrid; klub saat ini tidak mencari jenius taktik yang akan membangun ulang sistem, melainkan mencari "pelatih pemadam kebakaran" yang menciptakan lingkungan nyaman bagi Kylian Mbappé, yang telah mengacaukan perhitungan tim sejak kedatangannya dan belum ada pelatih yang menemukan kombinasi tepat untuk memainkannya bersama Vinícius.

    Namun, pilihan ini menimbulkan pertanyaan yang menakutkan: apakah Real Madrid kini dikelola dari dalam ruang ganti? Jika kabar penandatanganan kontrak dengan Deschamps benar, ini berarti kemenangan yang jelas bagi pengaruh para pemain atas manajemen, serta pengakuan bahwa klub telah menyerah pada kebijakan "memanjakan bintang-bintang" demi kepentingan tim itu sendiri.

    Deschamps, secara alami, adalah pelatih yang lebih cenderung mengelola bakat dan meredakan krisis daripada menjadi arsitek taktik revolusioner, yang menjadikannya pilihan ideal bagi para bintang yang menolak "mengganggu" pelatih dengan rencana pertahanan yang melelahkan atau lari jarak jauh.

  أنس الغراري وبيريز

    Pertikaian antar faksi

    Di luar lapangan hijau, situasinya tampaknya tidak lebih stabil; di balik layar, klub ini menghadapi dualisme kepemimpinan yang memicu kekhawatiran.

    Tokoh kuat José Ángel Sánchez tidak lagi sendirian di panggung, melainkan muncul Anas Al-Gharari, pria yang digambarkan laporan sebagai tangan kanan Pérez tanpa jabatan resmi yang jelas.

    Duplikasi ini semakin memperkeruh pengambilan keputusan di bidang olahraga, dan menjadikan pencarian "direktur olahraga" sebagai kebutuhan mendesak yang ditolak klub secara terbuka sambil berpegang teguh pada kesuksesan masa lalu, sementara masa kini tenggelam dalam ketidakmampuan.

  Jürgen KloppGetty Images

    Memilih antara "lingkungan yang nyaman" dan "identitas yang hilang"

    Memikirkan Deschamps berarti mengulangi model manajemen lama yang mengukuhkan kekuasaan para bintang, di mana yang diminta dari pelatih hanyalah agar tidak membuat para Galacticos marah.

    Model ini mungkin berhasil meraih gelar juara sesaat jika lini belakang dan tengah didukung oleh pemain-pemain kuat, namun hal itu tidak akan membangun "dominasi" yang berkelanjutan.

    Kenyataan yang harus dihadapi oleh Pérez adalah bahwa duet "Mbappé dan Vinícius" saat ini belum memberikan kontribusi bagi sistem, dan keduanya mengabaikan tugas-tugas pertahanan, yang membuat tim menjadi rentan.

    Dan jika Real Madrid terus mencari pelatih yang memanjakan para bintang alih-alih pelatih yang menundukkan mereka pada identitas taktisnya, maka mereka akan terus bergantung pada "ilusi remontada" yang tidak terwujud setiap hari.

    Hari ini, Real Madrid berada di persimpangan jalan: mengikuti keinginan ruang ganti dan merekrut Deschamps untuk mempertahankan status quo, atau kembali ke akar dan merekrut "pelatih proyek" (seperti Jürgen Klopp jika ia setuju) yang memiliki wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan teknis.

    Tanpa itu, "El Bernabéu" akan terus memanas, dan transfer bintang-bintang besar akan tetap menjadi beban taktis tanpa adanya pemimpin yang berani mengatakan "tidak".

Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA