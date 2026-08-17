Jesse Bissou tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan kesan kuat di dalam Barcelona, setelah mencuri perhatian dengan dua gol pada penampilan uji coba terakhirnya. Namun yang lebih menarik perhatian adalah bahwa klub Katalan itu telah menetapkan sikapnya terhadap bakat asal Belgia tersebut beberapa bulan sebelumnya, setelah melihatnya sebagai proyek berbeda yang layak untuk diinvestasikan.
Bissou, yang lahir di Leuven pada tahun 2008, mencetak dua gol pertamanya dengan kostum Barcelona saat menang dalam laga uji coba melawan Basel, Minggu, sehingga namanya mulai menarik perhatian, beberapa hari setelah kepindahannya ke klub Katalan tersebut.