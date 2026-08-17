Amaral sebelumnya sempat memantau langsung Bisiwu selama semifinal Liga Champions Eropa untuk kaum muda melawan Benfica. Meskipun pemain itu tidak banyak bermain akibat masalah fisik, hal tersebut tidak mengubah keyakinan para petinggi Barcelona, yang memutuskan untuk merampungkan kesepakatan senilai 8 juta euro, kendati nilai pasarnya kurang dari satu juta euro.

Surat kabar as menyatakan, "Rego, yang mengikuti langkah-langkah awal Bisiwu di sepak bola profesional, menilai bahwa pemain itu memiliki kepribadian yang tenang dan rasa percaya diri yang besar tanpa kesombongan. Ia juga menggambarkannya sebagai sosok yang disukai di dalam ruang ganti berkat sifatnya yang ramah."

Ia menambahkan bahwa Bisiwu, yang berusia 18 tahun, mungkin akan menemukan ikatan khusus dengan Lamine Yamal, seraya memperkirakan bahwa bintang Barcelona itu akan memerankan peran sebagai "kakak" baginya, mengingat kedua pemain berasal dari generasi yang sama, yang ia gambarkan sebagai "generasi TikTok". Rego meyakini bahwa Bisiwu memiliki apa yang ia sebut sebagai bakat luar biasa "X Factor" di samping karisma yang mungkin dapat membantunya beradaptasi dengan atmosfer Barcelona.