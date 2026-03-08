Peran Harry Kane dalam kemunduran Tottenham dijelaskan oleh bintang Spurs yang pernah mengalami degradasi pada musim 1977, saat tim tersebut terlempar dari kasta tertinggi

Stead menyoroti ketidakstabilan yang membuat Spurs finis di peringkat ke-17 musim lalu, dengan masalah domestik tersebut pada akhirnya menyebabkan Postecoglou kehilangan pekerjaannya: “Ketika Anda sedang mengalami masa sulit, sulit untuk mendapatkan keberuntungan, jadi segala hal berjalan tidak menguntungkan Anda.

“Lihat Liverpool musim ini. Mereka bertandang ke Wolves dalam kondisi buruk dan kalah. Tapi lihat West Ham. Mereka mendapat beberapa hasil bagus, dan tiba-tiba mereka terlihat bisa keluar dari situasi itu.”

Sudah hampir 40 tahun sejak Tottenham kehilangan posisinya di kalangan elit sepak bola Inggris, dengan Stead menjelaskan bagaimana rasanya jatuh dari kejayaan: “Anda merasa mual, saya beritahu Anda. Jika Anda membuat kesalahan, Anda benar-benar mual.

“Tidak peduli seberapa keras rekan setimmu mencoba membantu dan mengatakan 'jangan khawatir' dan 'teruslah berusaha,' kamu benar-benar hancur. Kamu seorang pemuda yang bermain di tim itu. Jika kamu bermain dengan percaya diri, kamu menjadi pemain yang lebih baik daripada saat kamu tidak percaya diri. Hal itu bahkan terlihat pada pemain-pemain kelas atas. Begitu mereka terpengaruh oleh tekanan dan kehilangan kepercayaan diri, mereka tidak lagi sama.”