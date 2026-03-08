Getty
Diterjemahkan oleh
Peran Harry Kane dalam kemunduran Tottenham dijelaskan oleh bintang Spurs yang pernah mengalami degradasi pada musim 1977, saat tim tersebut terlempar dari kasta tertinggi
Tottenham gagal memberikan trofi untuk Kane, pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub.
Kapten Inggris, Kane, membantu Spurs mencapai final Piala Liga dan Liga Champions, sambil mencetak gol sebanyak 280 kali untuk klub yang memberinya kesempatan besar. Trofi besar, bagaimanapun, tetap sulit diraih saat rumput mulai terlihat lebih hijau di tempat lain.
Transfer besar-besaran ke Bayern Munich diselesaikan pada 2023, dengan Kane mempertahankan standar individu yang luar biasa bersama raksasa Jerman tersebut sambil menjadi juara Bundesliga.
Kehadiran Kane yang dulu memberikan semangat kini sangat dirindukan di Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou memang membawa gelar Liga Europa pada 2025, mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun, namun Spurs telah berganti manajer dari Thomas Frank ke pelatih interim Igor Tudor selama 10 bulan yang sebagian besar terlupakan.
- Getty
Kane meninggalkan Tottenham Hotspur yang mulai terpuruk.
Saat ini, hanya dua peringkat dan satu poin yang memisahkan mereka dari zona degradasi Liga Premier. Micky Stead tahu betapa menyakitkannya mengalami degradasi, setelah mengalaminya bersama Glenn Hoddle dan Pat Jennings pada tahun 1977, dan telah menceritakan kepada football.london tentang tantangan yang dihadapi oleh tim musim 2025-26: “Saya benar-benar sedih untuk mereka. Para pemain pasti kecewa. Semua orang kecewa. Saya rasa kita tidak memiliki visi untuk mengembangkan klub. Kita punya segalanya. Kita punya stadion, fasilitas latihan, dan sistem pemantauan talenta, tapi lihatlah apa yang terjadi dengan Harry Kane.
“Dia pindah ke Jerman, dan ini musim ketiganya di sana. Mengapa Spurs tidak bisa mempertahankannya? Karena dia ingin meraih gelar, jadi dia pasti tahu. Dia mencetak gol dengan mudah di sana dan bisa saja melakukannya di Premier League. Ini hanya banyak perubahan di Spurs.”
Bagaimana rasanya mengalami degradasi bersama Tottenham?
Stead menyoroti ketidakstabilan yang membuat Spurs finis di peringkat ke-17 musim lalu, dengan masalah domestik tersebut pada akhirnya menyebabkan Postecoglou kehilangan pekerjaannya: “Ketika Anda sedang mengalami masa sulit, sulit untuk mendapatkan keberuntungan, jadi segala hal berjalan tidak menguntungkan Anda.
“Lihat Liverpool musim ini. Mereka bertandang ke Wolves dalam kondisi buruk dan kalah. Tapi lihat West Ham. Mereka mendapat beberapa hasil bagus, dan tiba-tiba mereka terlihat bisa keluar dari situasi itu.”
Sudah hampir 40 tahun sejak Tottenham kehilangan posisinya di kalangan elit sepak bola Inggris, dengan Stead menjelaskan bagaimana rasanya jatuh dari kejayaan: “Anda merasa mual, saya beritahu Anda. Jika Anda membuat kesalahan, Anda benar-benar mual.
“Tidak peduli seberapa keras rekan setimmu mencoba membantu dan mengatakan 'jangan khawatir' dan 'teruslah berusaha,' kamu benar-benar hancur. Kamu seorang pemuda yang bermain di tim itu. Jika kamu bermain dengan percaya diri, kamu menjadi pemain yang lebih baik daripada saat kamu tidak percaya diri. Hal itu bahkan terlihat pada pemain-pemain kelas atas. Begitu mereka terpengaruh oleh tekanan dan kehilangan kepercayaan diri, mereka tidak lagi sama.”
- Getty
Jadwal pertandingan Tottenham 2025-26: Pertandingan besar Liga Champions dan Liga Premier
Spurs, yang juga kehilangan Heung-min Son pada musim panas lalu, kekurangan pemain yang memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan seperti yang dimiliki Kane. Cedera telah merugikan mereka, tetapi Tudor belum mampu meyakinkan basis penggemar yang kecewa bahwa dia adalah orang yang tepat untuk membawa tim ini ke zona aman.
Situasi juga tidak akan menjadi lebih mudah, karena Tottenham akan menghadapi Atletico Madrid dalam laga dua leg babak 16 besar Liga Champions yang akan diselingi dengan perjalanan ke Liverpool dalam laga Premier League. Mereka kemudian akan menghadapi laga krusial melawan Nottingham Forest pada 22 Maret.
Iklan