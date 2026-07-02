Peragaan kekuatan dalam sekejap! Alexander Zverev tampil gemilang di Wimbledon

Di babak berikutnya, Zverev akan menghadapi petenis Amerika Serikat Marcos Giron, yang mengalahkan petenis Prancis Quentin Halys dengan skor 7:6 (7:5), 6:3, 6:4. Zverev belum pernah kalah dalam empat pertemuan sebelumnya melawan lawannya kali ini; terakhir kali, petenis asal Hamburg itu memenangkan duel langsung tahun lalu di Halle/Westfalen. Pada tahun 2024, ia mengalahkan Giron di babak kedua Wimbledon.

Jan-Lennard Struff juga akan bertanding di babak ketiga di Church Road. Petenis asal Warstein ini mengalahkan petenis Amerika Serikat unggulan ke-28, Brandon Nakashima, dalam pertandingan yang menegangkan selama dua hari dengan skor 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7). Pertandingan tersebut sempat dihentikan pada Rabu malam karena hari sudah gelap setelah empat set. Dalam upayanya untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar, ia akan menghadapi mantan petenis peringkat satu dunia asal Rusia, Daniil Medvedev, yang dua tahun lalu mengeliminasi Struff di babak ketiga Wimbledon.