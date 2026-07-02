Pemenang Prancis Terbuka itu berhasil mengalahkan petenis Prancis Valentin Royer dengan skor 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) pada Kamis di Wimbledon dan lolos ke babak ketiga turnamen klasik tersebut untuk ketujuh kalinya. Di lapangan rumput, ini merupakan kemenangan ke-50 bagi Zverev di level tur.
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Peragaan kekuatan dalam sekejap! Alexander Zverev tampil gemilang di Wimbledon
Di babak berikutnya, Zverev akan menghadapi petenis Amerika Serikat Marcos Giron, yang mengalahkan petenis Prancis Quentin Halys dengan skor 7:6 (7:5), 6:3, 6:4. Zverev belum pernah kalah dalam empat pertemuan sebelumnya melawan lawannya kali ini; terakhir kali, petenis asal Hamburg itu memenangkan duel langsung tahun lalu di Halle/Westfalen. Pada tahun 2024, ia mengalahkan Giron di babak kedua Wimbledon.
Jan-Lennard Struff juga akan bertanding di babak ketiga di Church Road. Petenis asal Warstein ini mengalahkan petenis Amerika Serikat unggulan ke-28, Brandon Nakashima, dalam pertandingan yang menegangkan selama dua hari dengan skor 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7). Pertandingan tersebut sempat dihentikan pada Rabu malam karena hari sudah gelap setelah empat set. Dalam upayanya untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar, ia akan menghadapi mantan petenis peringkat satu dunia asal Rusia, Daniil Medvedev, yang dua tahun lalu mengeliminasi Struff di babak ketiga Wimbledon.
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Zverev tampak optimis di Wimbledon - Royer tak punya peluang
Dengan kemenangan Major pertamanya di kantong, Zverev ingin akhirnya bersinar di Wimbledon; sejauh ini, ia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar di wilayah barat daya London. “Saya rasa, secara umum permainan tenis saya tahun ini lebih baik daripada tahun lalu,” kata Zverev setelah kemenangan pembuka yang sulit di Centre Court melawan petenis Belgia Alexander Blockx.
Pertandingannya melawan Royer berlanjut di Court 1 — dan Zverev sama sekali tidak menemui kesulitan. Dalam pertarungan yang menunjukkan perbedaan kelas, petenis Prancis itu berjuang sia-sia; hanya dalam 32 menit, Zverev merebut set tersebut dengan pukulan return yang menjadi penentu. Di bawah sinar matahari London yang cerah, ia terus menekan lawannya, namun pada set ketiga, kesalahan-kesalahan sederhana mulai semakin sering terjadi. Hal ini membuat Royer, sang juara Olimpiade Tokyo, kembali masuk ke dalam permainan; namun, pada tiebreak, Zverev tetap tenang dan tidak goyah. Setelah 2 jam 4 menit, ia berhasil memanfaatkan match point ketiganya.