AFP
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola yang frustrasi memberikan penilaian singkat dua kata setelah seorang jurnalis dengan berani bertanya kepada manajer Manchester City tentang apa yang bisa dilakukan timnya dengan lebih baik setelah hasil imbang yang mahal melawan Nottingham Forest
Pertandingan yang kacau di Stadion Etihad
City akhirnya memecahkan kebuntuan pada akhir babak pertama ketika Semenyo melepaskan tendangan voli keras dari umpan silang Rayan Cherki. Tim tamu membalas setelah jeda dengan gol cerdas dari Gibbs-White, namun keunggulan mereka tak bertahan lama karena Rodri dengan cepat menyundul bola dari tendangan sudut untuk membawa tuan rumah kembali unggul. Meskipun City berusaha memperlebar keunggulan dan beberapa kali protes penalti ditolak, tim asuhan Vitor Pereira kembali mencetak gol melalui tendangan jarak jauh brilian dari Anderson. Periode tambahan waktu yang penuh ketegangan melihat kedua tim saling bertukar ancaman di menit-menit akhir, namun pertahanan Forest tetap kokoh untuk mengamankan satu poin yang sulit diraih.
- Getty Images Sport
Pendapat jujur Guardiola setelah pertandingan
Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, Guardiola yang tampak frustrasi memberikan jawaban singkat saat ditanya oleh wartawan tentang apa yang bisa diperbaiki timnya untuk meraih tiga poin penuh. "Cetak gol," jawab pria asal Catalunya itu dengan singkat.
Dia melanjutkan: "Secara umum, ada banyak hal baik. Saya ingin kebobolan lebih sedikit, tapi ini bukan tentang menganalisis satu tindakan spesifik. Saya tidak pernah menyalahkan pemain saya. Kami sudah melakukan segalanya, memiliki peluang di akhir pertandingan dan di babak pertama. Momentumnya. Tapi sesuatu selalu terjadi dan kami tidak bisa menang."
Bernardo Silva merenungkan pencapaian yang penuh campuran rasa manis dan pahit.
Bernardo Silva, yang mencatat sejarah sebagai pemain lapangan pertama yang mencapai 350 penampilan di bawah asuhan Guardiola, juga merasa kecewa. "Sangat frustrasi karena bermain di kandang dan dua kali kami memimpin, tapi tidak bisa mempertahankan hasilnya. Di akhir pertandingan, kami memiliki banyak peluang, tapi mereka dua kali mencetak gol." Kadang-kadang sepak bola memang seperti ini," kata pemain internasional Portugal itu kepada TNT Sports. Dia juga mencatat bahwa Forest "cukup sabar untuk menghukum kami saat mereka bisa melakukan serangan balik, kami tidak cukup stabil dalam hal tidak membiarkan mereka menemukan ruang."
- AFP
Haaland kembali diam saat persaingan gelar berubah
Erling Haaland sekali lagi gagal menunjukkan ketajamannya di malam di mana City sangat membutuhkan sentuhan klinisnya. Penyerang Norwegia itu melihat upaya yang dibelokkan mengenai tiang gawang, namun ia largely dibungkam oleh barisan pertahanan Forest yang tangguh. Hasil imbang ini membuat City kehilangan poin penting di kandang, sehingga mereka kini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Meskipun hal ini memberikan keunggulan signifikan bagi The Gunners di puncak klasemen saat musim memasuki fase akhir, City masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dibandingkan rival mereka di London Utara, yang akan mereka hadapi dalam fase akhir musim. Memang, selisih poin yang semakin lebar menjadikan laga April mendatang sebagai pertandingan yang wajib dimenangkan jika tim asuhan Guardiola ingin berhasil merebut kembali gelar Premier League.
Iklan