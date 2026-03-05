Pep Guardiola yang frustrasi memberikan penilaian singkat dua kata setelah seorang jurnalis dengan berani bertanya kepada manajer Manchester City tentang apa yang bisa dilakukan timnya dengan lebih baik setelah hasil imbang yang mahal melawan Nottingham Forest

Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, Guardiola yang tampak frustrasi memberikan jawaban singkat saat ditanya oleh wartawan tentang apa yang bisa diperbaiki timnya untuk meraih tiga poin penuh. "Cetak gol," jawab pria asal Catalunya itu dengan singkat.

Dia melanjutkan: "Secara umum, ada banyak hal baik. Saya ingin kebobolan lebih sedikit, tapi ini bukan tentang menganalisis satu tindakan spesifik. Saya tidak pernah menyalahkan pemain saya. Kami sudah melakukan segalanya, memiliki peluang di akhir pertandingan dan di babak pertama. Momentumnya. Tapi sesuatu selalu terjadi dan kami tidak bisa menang."