"Saya Tidak Akan KENCING Untuknya!" - Pep Guardiola Beri Nasihat ANEH Buat Xabi Alonso Jelang Laga Hidup-Mati Real Madrid Vs Manchester City

Saat ditanya apakah ia punya pesan untuk Alonso, bos Manchester City Pep Guardiola berkata: “Dia harus kencing sendiri. Saya tidak akan kencing untuknya. Kalian suka judul seperti itu, kan?”

Guardiola lantas ikut menyinggung masa depan Alonso, dengan menambahkan: “Saya mendoakan yang terbaik untuk Xabi, tapi soal masa depannya, saya tidak tahu. Kalian lebih tahu situasinya dibanding saya, saya sangat jauh dengan semua itu. Saya belum berbicara dengan Florentino [Perez], dan dia tidak bilang besok akan jadi laga terakhir Xabi. Kalau Anda tidak menang di laga-laga besar, situasinya memang jadi sulit. Tapi Xabi mengendalikan situasi tahu apa yang ia hadapi.”

"Yang saya pusingkan cuma melihat kinerja kami. Untuk mengalahkan Real Madrid dalam kompetisi ini, tidak cukup untuk menjadi lebih baik; Anda harus jauh lebih baik."