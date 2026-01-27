Goal.com
Pep Guardiola, Setop Mengeluh! Tak Ada Konspirasi Wasit Liga Primer Untuk Jatuhkan Man City

Pep Guardiola punya rekam jejak ledakan emosi di konferensi pers, namun pelatih Manchester City ini tetap sulit ditebak. Ia sering tenang saat kalah, tapi justru meledak-ledak usai menang. Itulah yang terjadi setelah City menaklukkan Wolves, di mana ia kembali menyalahkan wasit tanpa dasar yang kuat.

Meski sang pelatih secara umum dalam suasana hati positif setelah City kembali ke jalur kemenangan usai kekalahan menyakitkan dari Manchester United dan Bodo/Glimt, sikapnya berubah drastis ketika ditanya soal keputusan wasit Farai Hallam. Hallam memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada timnya karena handball setelah disarankan oleh VAR untuk meninjau ulang kejadian tersebut.

Sementara pelatih Wolves Rob Edwards memuji wasit karena menunjukkan "karakter dan kekuatan yang baik untuk tetap pada keputusannya di lapangan", Guardiola justru menyiratkan bahwa Hallam mencoba mencari nama untuk dirinya sendiri. Ia menyebut insiden itu sebagai contoh terbaru dari keputusan yang merugikan City.

"Saya ingin sekali memiliki pemain untuk melawan hal itu, terlepas dari apa yang telah mereka [wasit] lakukan selama sembilan tahun, enam gelar Liga Primer yang telah kami raih," ujar Guardiola. Itu adalah contoh terbaru dari upaya bos City tersebut untuk menciptakan mentalitas "kami lawan dunia" demi membangkitkan semangat pemainnya di beberapa bulan terakhir musim ini, yang diyakini beberapa orang mungkin menjadi musim terakhirnya.

Namun, penggambarannya tentang City sebagai tim underdog pemberani yang berjuang melawan sistem yang ingin menjatuhkan mereka, tidak bisa membodohi siapa pun.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meniru Sisi Terburuk Mourinho

    Komentar Guardiola dalam konferensi pers dan perilakunya terhadap Hallam setelah peluit akhir adalah contoh terbaru dari perubahan sang pelatih menjadi sosok yang dulu ia anggap sebagai musuh bebuyutannya, Jose Mourinho.

    Pelatih asal Portugal itu sering menjadikan wasit sebagai kambing hitam dalam pertempuran epiknya melawan Barcelona asuhan Guardiola, baik saat bersama Inter maupun Real Madrid, sementara Guardiola saat itu memegang landasan moral yang lebih tinggi.

    Namun kini Guardiola menyerupai Mourinho dalam banyak hal. Aksinya mengacungkan enam jari kepada penggemar Liverpool untuk menunjukkan setiap gelar Liga Primer yang ia menangkan bersama City benar-benar seperti diambil dari buku taktik "kekanak-kanakan" ala Mourinho, meski itu masih bisa dimaklumi sebagai hal yang tidak berbahaya.

    Akan tetapi, serangannya terhadap wasit terasa lebih jahat.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Argumen yang Tidak Logis

    Dia menyudutkan seorang wasit yang baru melakukan debut di Liga Primer, seorang ofisial yang justru berani mempertahankan pendiriannya melawan VAR. Mengingat masalah Guardiola sendiri dengan VAR dan kemarahannya yang wajar atas dianulirnya gol Antoine Semenyo di Newcastle awal bulan ini setelah tinjauan enam menit, tampak kontradiktif baginya untuk menentang wasit yang tidak tunduk pada mesin VAR.

    Serangan umumnya terhadap ofisial Liga Primer, seperti menyebut nama kepala wasit Howard Webb, juga tidak masuk akal. Jika sistem Liga Primer begitu menentang City, lalu mengapa ofisial VAR di Stockley Park merekomendasikan Hallam untuk meninjau ulang kejadian tersebut (yang berpotensi memberi penalti)?

    Ini bukan pertama kalinya dia mengejar ofisial secara individu. Mantan wasit Graham Scott mengatakan kepada The Telegraph bagaimana Guardiola mendatanginya dari belakang dalam satu pertandingan di akhir musim 2020/21, memeganginya dengan erat, mengangkatnya dari tanah, lalu mengatakan kata-kata yang intinya: "Kami telah memenangkan liga, dan tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang itu."

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Handball Masih Subjektif

    Alih-alih menjadi contoh bias anti-City, insiden hari Sabtu itu hanya menegaskan bagaimana handball sering kali bersifat subjektif, dan bagaimana ofisial level atas bisa memiliki pandangan berbeda terhadap satu insiden.

    Tangan Yerson Mosquera berada dalam posisi alami saat ia berlari untuk mengimbangi Omar Marmoush dan bola mengenai sikunya sebelum mengenai dadanya. Dia juga hanya berjarak beberapa meter dari Marmoush, tanpa waktu untuk memikirkan posisi lengannya.

    Itu jauh dari skenario pelanggaran mutlak seperti yang disebut Guardiola. Guardiola sebenarnya lebih punya alasan untuk mengungkit keputusan tidak dikartumerahkannya Diogo Dalot dalam derby Manchester pekan sebelumnya.

    Namun pada hari derby itu sendiri, sang pelatih tetap tenang dan meski ia menjelaskan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan tersebut, ia memilih untuk lebih fokus pada kinerja buruk timnya di Old Trafford.

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    Habiskan £485 Juta dalam 13 Bulan

    Bagi Guardiola untuk bereaksi begitu keras terhadap keputusan Hallam setelah pertandingan yang dimenangkan City, dengan mencetak gol kedua hanya beberapa menit setelah insiden penalti, adalah hal yang membingungkan. Namun yang lebih aneh adalah upayanya menggambarkan City sebagai korban konspirasi dengan mengatakan ia ingin pemainnya yang cedera segera kembali untuk meniadakan efek wasit yang tidak memberi keputusan yang benar.

    Memang benar bahwa City sedang terguncang oleh krisis cedera dan beberapa keputusan besar merugikan mereka akhir-akhir ini. Namun juga benar bahwa mereka telah menggunakan kekuatan finansial mereka untuk mengatasi situasi tersebut dan memperkuat skuad dengan merekrut Antoine Semenyo dan Marc Guehi, dua pemain top yang sangat didambakan oleh rival mereka.

    City berhasil mengalahkan rival seperti Liverpool untuk mendapatkan Guehi dengan menawarkan gaji yang dilaporkan sebesar £300.000 per minggu serta membayar biaya yang cukup besar kepada agennya.

    Sementara sebagian besar klub sangat tenang di jendela transfer Januari, City telah menghabiskan £85 juta. Itu hampir dua kali lipat jumlah yang dihabiskan oleh West Ham, tim dengan pengeluaran tertinggi kedua di Januari.

    City juga menghamburkan uang tahun lalu, mengeluarkan £180 juta untuk empat rekrutan baru. Dan musim panas lalu mereka menghabiskan £220 juta. Totalnya mencapai £485 juta dalam 13 bulan, dengan pengeluaran bersih (net spend) sebesar £425 juta.

  • Richard Masters(C)Getty Images

    Bayang-bayang Dakwaan

    Jadi, betapapun Guardiola ingin menggambarkan bahwa keadaan berbalik melawan City, yang terjadi justru sebaliknya.

    Ada alasan lain untuk tidak menanggapi klaim pelatih yang sering juara ini terlalu serius: semua orang masih menunggu hasil sidang terkait 115 dakwaan (sekarang menjadi 130) Liga Primer terhadap City atas dugaan pelanggaran aturan keuangannya.

    Sudah mendekati tiga tahun sejak dakwaan diumumkan pada Februari 2023 dan lebih dari 16 bulan sejak sidang dimulai. City menyangkal melakukan kesalahan apa pun, tetapi semakin lama menunggu putusan, semakin frustrasi 19 klub lain di liga.

  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images

    Tidak Ada Konspirasi

    Guardiola berhak mencoba memotivasi pemainnya sesuai keinginannya dan ia pernah menggunakan konferensi pers untuk keuntungannya sebelumnya, seperti omelan 'Happy Flowers' saat musim treble. Itu juga menyusul kemenangan City, tetapi mengirim pesan kepada pemainnya bahwa mereka tidak boleh berpuas diri, dan itu berhasil.

    Pengumuman awal dakwaan, yang memicu pembelaan gigih Guardiola terhadap klub saat itu dan sejak saat itu, juga telah membantu menciptakan mentalitas "kita melawan mereka".

    Dengan City memangkas jarak dengan Arsenal menjadi empat poin dalam perburuan gelar, Guardiola mungkin berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan mentalitas terkepung lainnya. Itu mungkin saja bisa membawa City merebut kembali gelar mereka.

    Namun, ia seharusnya tidak menyeret wasit individu ke dalam pertarungannya. Dan tidak seorang pun seharusnya percaya pada klaimnya bahwa City sedang berjuang melawan sistem yang curang.

