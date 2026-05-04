Pep Guardiola tampaknya belum siap untuk meninggalkan Premier League dalam waktu dekat. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir banyak spekulasi mengenai kemungkinan kepergian pelatih sukses ini, kini semua tanda menunjukkan bahwa ia akan memperpanjang masa jabatannya di Manchester City.

Manajer City ini akan segera genap sepuluh tahun memimpin City, sebuah periode yang telah menghasilkan kesuksesan luar biasa. Guardiola secara tersirat menyiratkan bahwa ia masih akan memimpin tim pada musim 2026/27. Menurut The Guardian, City telah menunjuk Enzo Maresca sebagai salah satu kandidat utama untuk menggantikannya sebagai pelatih kepala.

Guardiola berbicara dengan antusias tentang pekerjaannya di Etihad Stadium, manajer tersebut juga memuji stabilitas di dalam klub. "Saya tidak akan bertahan di sini selama sepuluh tahun, bahkan dengan semua trofi, jika saya tidak bekerja dengan orang-orang ini," akui Guardiola.

Manajer tersebut menambahkan: "Saya senang ketika Ilkay Gündogan kembali dan berkata: Di City, segalanya diatur dengan sangat baik. Itulah mengapa kami telah bermain secara konsisten di Liga Champions selama dua belas, tiga belas, empat belas tahun. Kami selalu bersaing untuk meraih trofi, karena kami konsisten dalam taktik, sistem, pemain, dan manajer."

Setelah berhasil meraih Carabao Cup pada awal musim ini, Manchester City masih bersaing ketat dengan Arsenal untuk gelar juara liga. Akhir bulan ini, tim tersebut akan bersiap untuk final Piala FA melawan Chelsea.

Guardiola mengakui bahwa mengejar treble kali ini terasa lebih santai dibandingkan musim lalu, saat City harus berjuang keras untuk lolos ke Liga Champions. "Beberapa jam sebelum pertandingan, saya merasakan tekanan, tetapi di sela-sela pertandingan saya lebih tenang. Musim lalu, saya terus-menerus memikirkan apa yang akan terjadi pada klub jika kami tidak lolos ke Liga Champions," kata Guardiola.