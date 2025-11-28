AFP
"Kami Tidak Mencoba!" - Geramnya Pep Guardiola Pada Pemain Manchester City Terutama Satu Hal Ini Saat Dipecundangi Bayer Leverkusen Di Liga Champions
City masih merasakan kekalahan mengejutkan di kandang.
Kekalahan dari Leverkusen pada hari Selasa adalah pertama kalinya City kalah dalam pertandingan kandang Liga Champions di babak penyisihan grup atau Fase Liga sejak mereka dikalahkan 2-1 oleh Lyon pada September 2018. Sang pelatih hanya mempertahankan Nico Gonzalez di susunan pemain inti dari pertandingan sebelumnya melawan Newcastle, mencadangkan pencetak gol terbanyak Erling Haaland, ditambah pemain-pemain paling berpengalamannya seperti Phil Foden, Ruben Dias, dan Bernardo Silva. Segera setelah pertandingan, ia mengakui bahwa ia telah melakukan terlalu banyak perubahan.
"Saya bertanggung jawab, tetapi saya melihat mereka dan saya ingin semua orang terlibat," ujarnya saat itu. "Ketika Anda seorang pemain sepak bola dan tidak bermain selama lima, enam, tujuh pertandingan, itu sulit, tetapi mungkin itu terlalu berat. Saya selalu suka bersikap terlalu baik dan melibatkan semua orang karena saya merasa setelah jeda internasional ada pertandingan setiap tiga atau empat hari dan tidak ada manusia yang dapat mempertahankannya. Kami bermain di kandang, dalam posisi yang bagus di Liga Champions, dan saya berpikir 'ayo coba dan kita punya senjata di bangku cadangan'. Itu tidak berhasil dan kita harus menerimanya."
Namun, berbicara pada hari Jumat menjelang pertandingan City berikutnya melawan Leeds United, sang pelatih memutuskan untuk mengkritik para pemainnya atas cara mereka menjalani pertandingan.
Kekalahan oleh Leverkusen 'pelajaran yang baik' bagi Guardiola
Guardiola mengatakan dalam konferensi pers: "Ibu dan Ayah membuat saya menjadi orang yang indah. Saya sangat baik, tidak, dan bukan tentang itu. Hanya saja kami tidak mencoba. Ketika Anda bermain di lapangan, Anda harus mencoba berbagai hal dan menang dan mencoba. Itu saja. Ya, mungkin saya memiliki teori untuk melakukan rotasi. Anda harus melakukan rotasi, tanpa itu mustahil untuk mempertahankan [tingkat kebugaran]. Tetapi saya berpikir, memiliki banyak kepercayaan diri, dan tetap saja, saat ini, saya sangat menghargai apa yang mereka miliki sebagai pemain sepak bola. Dan ya, itu adalah pelajaran yang baik bagi saya. Jadi meskipun dengan cukup banyak pengalaman sebagai manajer, itu adalah pelajaran yang baik bagi saya untuk masa depan."
'Terlalu aman'
Guardiola menepis anggapan bahwa kekalahan tersebut akan membuatnya ragu apakah akan merotasi skuadnya secara besar-besaran di masa depan. Sebaliknya, dia mempertanyakan mentalitas timnya selama pertandingan, mengklaim bahwa mereka terlalu berhati-hati. Dia menjelaskan: "Saya cukup yakin bahwa jika mereka dikelilingi oleh pemain yang berbeda, mereka akan bermain dengan baik. Saya pikir mereka merasa bermain untuk tidak membuat kesalahan, bukan untuk bermain dan berpikir 'Saya akan melakukan sesuatu', dan itu sangat sulit. Jadi dalam sepak bola, Anda harus bermain bertahan atau menyerang, Anda harus mencoba dan [walaupun] jika Anda kehilangan aksi, Anda melakukannya. Mereka bermain untuk aman, berpikir 'Saya tidak ingin membuat kesalahan dan menjadi perhatian'. Itulah mengapa sangat sulit."
City harus mengalahkan Leeds untuk menjaga Arsenal tetap terkendali.
City tertinggal tujuh poin di belakang Arsenal dalam perebutan gelar setelah kekalahan di Newcastle dan kemenangan telak The Gunners atas Tottenham, serta mereka harus kembali ke jalur kemenangan di kandang melawan Leeds untuk mencegah tim asuhan Mikel Arteta menjauh dengan gelar tersebut. Satu tahun lalu City keluar dari jalur di liga dan secara efektif mundur dari perebutan gelar dan Guardiola menekankan betapa pentingnya untuk menganggap serius Leeds meskipun mereka berada di peringkat ke-18 dalam tabel.
"Kami hanya berpikir tentang minggu depan dan tentang pertandingan berikutnya," katanya. "Kami cukup berpengalaman untuk hanya berbicara tentang apa yang menjadi pertandingan berikutnya. Dan setelah itu, kita akan lihat. Saya tahu jaraknya sudah ada, dan Arsenal sangat kuat, kami melihatnya dalam setiap pertandingan di Liga Premier. Kami mulai melihat bagaimana mereka semakin membaik sebagai tim. Liga Premier seperti ini. Anda mampu membuat serangkaian hasil yang baik, tetapi pada akhirnya, Anda bisa mendapatkan hasil yang buruk, buruk dan terus berlanjut karena lawan sangat tangguh. Setiap lawan benar-benar siap. Mereka memiliki waktu seminggu yang panjang untuk bersiap. Dan jadi ini sangat, sangat menuntut. Jadi kami harus siap."
