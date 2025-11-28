"Kami Tidak Mencoba!" - Geramnya Pep Guardiola Pada Pemain Manchester City Terutama Satu Hal Ini Saat Dipecundangi Bayer Leverkusen Di Liga Champions

Kekalahan dari Leverkusen pada hari Selasa adalah pertama kalinya City kalah dalam pertandingan kandang Liga Champions di babak penyisihan grup atau Fase Liga sejak mereka dikalahkan 2-1 oleh Lyon pada September 2018. Sang pelatih hanya mempertahankan Nico Gonzalez di susunan pemain inti dari pertandingan sebelumnya melawan Newcastle, mencadangkan pencetak gol terbanyak Erling Haaland, ditambah pemain-pemain paling berpengalamannya seperti Phil Foden, Ruben Dias, dan Bernardo Silva. Segera setelah pertandingan, ia mengakui bahwa ia telah melakukan terlalu banyak perubahan.

"Saya bertanggung jawab, tetapi saya melihat mereka dan saya ingin semua orang terlibat," ujarnya saat itu. "Ketika Anda seorang pemain sepak bola dan tidak bermain selama lima, enam, tujuh pertandingan, itu sulit, tetapi mungkin itu terlalu berat. Saya selalu suka bersikap terlalu baik dan melibatkan semua orang karena saya merasa setelah jeda internasional ada pertandingan setiap tiga atau empat hari dan tidak ada manusia yang dapat mempertahankannya. Kami bermain di kandang, dalam posisi yang bagus di Liga Champions, dan saya berpikir 'ayo coba dan kita punya senjata di bangku cadangan'. Itu tidak berhasil dan kita harus menerimanya."

Namun, berbicara pada hari Jumat menjelang pertandingan City berikutnya melawan Leeds United, sang pelatih memutuskan untuk mengkritik para pemainnya atas cara mereka menjalani pertandingan.