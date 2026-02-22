Pep Guardiola Kejutkan Suporter Brescia, Hadir Langsung Di Stadion Saksikan Kemenangan Atas Pro Patria

Kunjungan tak terduga ini terjadi hanya berselang 24 jam setelah Guardiola memimpin anak asuhnya meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Newcastle United. Alih-alih tetap berada di Inggris untuk memantau perkembangan rival terberatnya, Arsenal, yang tengah bertanding melawan Tottenham Hotspur dalam laga derbi London Utara, Guardiola memilih untuk terbang ke Italia. Lawatan ini murni merupakan perjalanan personal dan sama sekali tidak berkaitan dengan pemantauan bakat pemain ataupun urusan profesional kepelatihan.

Tujuan utama pelatih karismatik tersebut adalah untuk merayakan hari ulang tahun sahabat dekatnya, Edoardo Piovani, yang saat ini menjabat sebagai manajer klub di bawah kepemilikan Giuseppe Pasini. Guardiola terlihat duduk santai di sky box Feralpi pada tribun utama bersama mantan gelandang asal Islandia Birkir Bjarnason, yang baru saja pensiun di Brescia musim lalu. Tindakan ini merupakan implementasi langsung dari instruksi yang ia berikan kepada para pemainnya di Manchester: mengambil libur tiga hari penuh dan benar-benar melepaskan diri dari segala tekanan kompetisi yang melelahkan.