Koneksi Barcelona & Pep Guardiola Masih Sekuat Itu, Bintang Manchester City Ini Dikirim Ke Camp Nou?

Di tengah fokus Barcelona memperkuat pertahanan, masa depan Robert Lewandowski terus diliputi ketidakpastian. Striker gaek itu kian dekat dengan potensi hengkang, seiring persiapan kubunya membuka pembicaraan baru dengan Liga Arab Saudi.

Menurut AS, agen Lewandowski, Pini Zahavi, dijadwalkan bertemu pejabat Liga Arab Saudi jelang dibukanya bursa Januari pada tahun baru. Laporan itu mengklaim bahwa sudah ada tawaran yang disodorkan, meski identitas klub peminat belum diungkap. Lewandowski mencatat delapan gol dari 18 penampilan musim ini untuk Barca, angka yang menegaskan nilainya masih tinggi meski usia tak lagi muda. Prospek menutup karier dengan ganjaran finansial menggiurkan di Arab Saudi diyakini menarik bagi sang striker dan agennya.

Di sisi lain, MLS juga ikut dalam pembicaraan. Laporan BBC awal bulan ini menyebut perwakilan Lewandowski telah berdiskusi dengan Chicago Fire terkait kemungkinan hijrah ke Amerika Serikat. Klub MLS itu disebut menjadikannya target prioritas, terlebih dengan besarnya komunitas Polandia di kota tersebut. Chicago Fire sebelumnya pernah mencoba memikat nama-nama besar seperti Neymar dan Kevin De Bruyne, dan melihat Lewandowski sebagai sosok yang cocok dari segi olahraga maupun budaya. BBC melaporkan Lewandowski terbuka dengan ide tersebut, dan ekspektasi gaji tak menjadi kendala. Namun, AS mengklaim paket finansial dari Arab Saudi jauh melampaui tawaran MLS.