Koneksi Barcelona & Pep Guardiola Masih Sekuat Itu, Bintang Manchester City Ini Dikirim Ke Camp Nou?
Darurat lini belakang Barcelona
Jurnalis Turkiye Ekrem Konur menyebut Barcelona benar-benar mempertimbangkan langkah meminjam Nathan Ake dari Manchester City pada bursa transfer Januari. Meski usia 30 tahun bek Belanda tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan profil usia yang biasa dibidik Blaugrana, profilnya tetap dinilai sangat menarik dari segi olahraga. Ake menawarkan fleksibilitas yang saat ini dibutuhkan skuad Hansi Flick, ia nyaman bermain sebagai bek tengah kiri maupun bek kiri, yang dapat menjadi keuntungan besar ketika jadwal padat mulai menggerus rotasi. Dengan kedalaman skuad pertahanan yang tipis, fleksibilitas ini yang dipandang sebagai aset berharga.
Sentuhan Guardiola jadi nilai tambah buat Barcelona
Di luar fleksibilitas posisi, pengalaman Ake di bawah asuhan Pep Guardiola di Man City dipandang sebagai sebuah keunggulan. Pemahamannya terhadap positional play, progresi bola dari area belakang, dan disiplin bertahan selaras dengan DNA sepak bola Barcelona. Bagi departemen olahraga Barca, pemain yang telah “disekolahkan” dalam metode Guardiola cenderung cepat beradaptasi dengan sistem yang menuntut kontrol, struktur, dan pergerakan cerdas. Dalam skenario pinjaman jangka pendek, adaptasi instan menjadi kunci—dan Ake diyakini mampu memberikannya tanpa masa penyesuaian panjang.
Urgensi memperkuat pertahanan kian terasa bagi Barca. Ronald Araujo masih menepi, sementara cedera terbaru Andreas Christensen membuatnya absen hingga akhir musim. Situasi ini membuat Flick kekurangan opsi yang benar-benar andal, memaksa klub bergerak lebih agresif di bursa transfer. Sejumlah nama sempat beredar dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Nicolas Otamendi, Stefan de Vrij, hingga Marcos Senesi. Ake kini masuk dalam daftar itu, menonjol berkat kombinasi pengalaman serta kesiapan berkontribusi di level elite.
Realitas finansial menentukan strategi
Setiap manuver untuk mendatangkan Ake hampir pasti harus dikemas sebagai peminjaman, mengingat tantangan Financial Fair Play yang masih membelenggu Barcelona. Man City disebut lebih tertarik menjual mantan bek Chelsea itu secara permanen, namun relasi antarklub dan respek Guardiola di Camp Nou bisa membantu membuka ruang diskusi. Dari sudut pandang The Citizens, Ake tetaplah pemain penting, tetapi persaingan menit bermain dan tuntutan dari berbagai kompetisi berpotensi membuka peluang kesepakatan peminjaman, jika semua pihak melihat manfaatnya. Bournemouth, Crystal Palace, Fulham, dan West Ham United juga dikabarkan memantau situasi sang bek.
Nasib Lewandowski perkeruh situasi Barcelona
Di tengah fokus Barcelona memperkuat pertahanan, masa depan Robert Lewandowski terus diliputi ketidakpastian. Striker gaek itu kian dekat dengan potensi hengkang, seiring persiapan kubunya membuka pembicaraan baru dengan Liga Arab Saudi.
Menurut AS, agen Lewandowski, Pini Zahavi, dijadwalkan bertemu pejabat Liga Arab Saudi jelang dibukanya bursa Januari pada tahun baru. Laporan itu mengklaim bahwa sudah ada tawaran yang disodorkan, meski identitas klub peminat belum diungkap. Lewandowski mencatat delapan gol dari 18 penampilan musim ini untuk Barca, angka yang menegaskan nilainya masih tinggi meski usia tak lagi muda. Prospek menutup karier dengan ganjaran finansial menggiurkan di Arab Saudi diyakini menarik bagi sang striker dan agennya.
Di sisi lain, MLS juga ikut dalam pembicaraan. Laporan BBC awal bulan ini menyebut perwakilan Lewandowski telah berdiskusi dengan Chicago Fire terkait kemungkinan hijrah ke Amerika Serikat. Klub MLS itu disebut menjadikannya target prioritas, terlebih dengan besarnya komunitas Polandia di kota tersebut. Chicago Fire sebelumnya pernah mencoba memikat nama-nama besar seperti Neymar dan Kevin De Bruyne, dan melihat Lewandowski sebagai sosok yang cocok dari segi olahraga maupun budaya. BBC melaporkan Lewandowski terbuka dengan ide tersebut, dan ekspektasi gaji tak menjadi kendala. Namun, AS mengklaim paket finansial dari Arab Saudi jauh melampaui tawaran MLS.
