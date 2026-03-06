Penyerang La Liga, Rafa Mir, terancam hukuman penjara lebih dari 10 tahun atas tuduhan pemerkosaan

Perkembangan hukum ini menandai akhir dari apa yang digambarkan sebagai minggu paling bergejolak dalam karier Mir. Permohonan vonis ini datang tak lama setelah tuduhan terpisah dari pemain Espanyol, Omar El Hilali, yang menuduh striker Elche menggunakan kata-kata rasialis selama pertandingan terakhir. Masalah ini meletus di babak kedua ketika Hilali memberitahu wasit bahwa dia mendengar komentar rasial yang dikaitkan dengan Mir, memicu protokol anti-rasisme dan penghentian singkat pertandingan. Menurut El Periodico Mediterraneo, laporan tersebut mencatat keluhan tersebut tetapi mencatat bahwa tidak ada pejabat yang mendengarnya.

Kontroversi yang tumpang tindih ini telah memberikan tekanan signifikan pada Elche, yang meminjam striker tersebut dari Sevilla. Klub kini harus menghadapi implikasi hubungan masyarakat dan olahraga dari memiliki penyerang utama yang menghadapi hukuman penjara selama sepuluh tahun, sambil berjuang untuk poin di La Liga.