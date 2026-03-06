Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Penyerang La Liga, Rafa Mir, terancam hukuman penjara lebih dari 10 tahun atas tuduhan pemerkosaan
Tuntutan resmi dan permintaan hukuman
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol secara resmi telah mengajukan tuntutan hukuman gabungan selama 10 tahun dan enam bulan terhadap Mir. Menurut laporan dari Las Provincias, pria berusia 28 tahun tersebut didakwa melakukan pelecehan seksual berat dan menyebabkan luka fisik. Rincian hukuman yang diminta meliputi sembilan tahun untuk dakwaan utama penyerangan dan tambahan 18 bulan untuk luka-luka yang dialami oleh korban yang diduga. Kasus ini bermula pada awal September 2024, ketika Mir ditangkap setelah insiden di rumahnya. Meskipun kasus ini diproses oleh pengadilan pada Oktober 2025, penyerang tersebut menggunakan haknya untuk tidak bersaksi pada saat itu, yang menyebabkan perkembangan hukum terbaru ini.
- Getty Images Sport
Denda keuangan dan perintah pengadilan untuk melarang tindakan tertentu
Selain hukuman penjara, jaksa penuntut umum meminta langkah-langkah ketat untuk melindungi korban. Jika dinyatakan bersalah, Mir akan dilarang mendekati wanita tersebut dalam radius 500 meter selama 13 tahun dan akan menghadapi masa percobaan selama tujuh tahun setelah keluar dari penjara. Selain itu, jaksa penuntut umum telah meminta pembayaran ganti rugi sebesar €64.000 untuk kerugian moral dan fisik. Dalam wawancara dengan AS awal tahun ini, Mir tetap tenang, mengatakan: "Saya sangat tenang. Kita sedang dalam proses hukum dan membutuhkan waktu. Kita menunggu dakwaan dan sangat ingin segera menjalani persidangan."
Periode yang penuh gejolak bagi forward
Perkembangan hukum ini menandai akhir dari apa yang digambarkan sebagai minggu paling bergejolak dalam karier Mir. Permohonan vonis ini datang tak lama setelah tuduhan terpisah dari pemain Espanyol, Omar El Hilali, yang menuduh striker Elche menggunakan kata-kata rasialis selama pertandingan terakhir. Masalah ini meletus di babak kedua ketika Hilali memberitahu wasit bahwa dia mendengar komentar rasial yang dikaitkan dengan Mir, memicu protokol anti-rasisme dan penghentian singkat pertandingan. Menurut El Periodico Mediterraneo, laporan tersebut mencatat keluhan tersebut tetapi mencatat bahwa tidak ada pejabat yang mendengarnya.
Kontroversi yang tumpang tindih ini telah memberikan tekanan signifikan pada Elche, yang meminjam striker tersebut dari Sevilla. Klub kini harus menghadapi implikasi hubungan masyarakat dan olahraga dari memiliki penyerang utama yang menghadapi hukuman penjara selama sepuluh tahun, sambil berjuang untuk poin di La Liga.
- Getty Images Sport
Tanggal persidangan dan ketidakpastian profesional
Sampai putusan pengadilan dikeluarkan, striker tersebut tetap berhak bermain, namun masa depannya di sepak bola profesional berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Elche dan klub induknya, Sevilla, kemungkinan besar akan memantau situasi ini dengan cermat, karena vonis bersalah akan memicu pemutusan kontraknya secara langsung. Di lapangan, Mir dihadapkan pada tugas berat untuk mempertahankan fokus di tengah sorotan media yang intens. Dengan dakwaan yang kini sudah dipublikasikan, tekanan dari pendukung dan kelompok hak asasi manusia agar klub mengambil tindakan disiplin diperkirakan akan semakin meningkat.
Iklan