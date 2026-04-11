Goal.com
Live
عمار الغامدي لاعب فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

Diterjemahkan oleh

Penyerang Al-Ittihad dan talenta Al-Ahli... 5 bintang yang patut disaksikan di babak playoff Liga Elite

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Arab Saudi

Banyak talenta yang dapat disaksikan di kompetisi tambahan Liga Saudi U-21

Di liga yang lebih menghargai semangat daripada nama besar, bakat-bakat bersinar layaknya bintang-bintang di langit yang tak menunggu siapa pun.

Liga Elite (Liga Saudi U-21) bukan lagi sekadar tempat transit, melainkan panggung sejati bagi kelahiran para juara, tempat awal mula kisah-kisah besar ditulis, dan mimpi-mimpi terwujud seiring setiap umpan, setiap tendangan, dan setiap sorak kegembiraan.

Setelah fase liga berakhir, para penggemar akan disuguhi 4 pertandingan seru, yang digelar dalam 8 laga sistem kandang-tandang, di babak play-off yang akan membawa 4 tim ke babak perempat final, untuk menghadapi tim-tim yang lolos secara langsung.

Namun, babak play-off ini tidak hanya akan mengungkap tim-tim yang lolos ke perempat final, tetapi juga akan menonjolkan banyak talenta yang dapat membuat perbedaan bagi klub mereka, baik saat ini maupun di masa depan.

  Ammar Al-Ghamdi

    Ammar Al-Ghamdi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Nama yang paling menonjol di babak playoff ini tak diragukan lagi adalah Ammar Al-Ghamdi, penyerang Al-Ittihad, saat ia memimpin timnya menghadapi Neom, dengan harapan bisa menyusul Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittifaq, dan Al-Taawoun di babak perempat final.

    Al-Ghamdi tampil gemilang dalam pertandingan terakhir Al-Ittihad di fase liga, di mana ia mencetak gol kedua "The Tigers" dalam kemenangan 4-1 atas Al-Shabab, setelah melompat untuk menyambut umpan silang dan menyundulnya ke dalam gawang.

    Al-Ghamdi tidak hanya melompat untuk mencetak gol, tetapi juga melompat ke peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Saudi U-21, setelah menambah jumlah golnya musim ini menjadi 12 gol, unggul satu gol dari Abdullah Al-Ajyan, penyerang Al-Khaloud.

    Tak diragukan lagi bahwa penyerang Saudi ini memiliki bakat besar, dan hal ini terbukti dari pemanggilannya secara terus-menerus untuk berlatih bersama tim utama Al-Ittihad, baik di bawah asuhan pelatih asal Portugal Sergio Conceição maupun mantan pelatih asal Prancis Laurent Blanc.

    Namun, Al-Ghamdi akan menghadapi tugas berat di babak play-off, terutama karena Neom merupakan salah satu tim terkuat secara defensif di Liga Elite Jawi musim ini.

    • Iklan

  • Mu'adh al-Habib

    Berbicara soal bakat mencetak gol, pertandingan babak play-off akan menampilkan salah satu pemain paling menonjol yang memiliki bakat tersebut, yaitu Muath Al-Habib, penyerang Al-Fayha, saat ia menghadapi Al-Qadisiyah dalam laga yang sulit.

    Al-Habib tampil menonjol di musim ini di Liga Elite, terutama setelah pindah ke Al-Fayha selama bursa transfer musim dingin lalu, di mana ia membentuk duet yang tak terbendung bersama Ammar Al-Khaibari.

    Penyerang muda ini berhasil mencetak 10 gol di fase liga, sehingga menempati peringkat kelima dalam daftar pencetak gol terbanyak musim ini, sejajar dengan Asim Muhammad, bintang Al-Nassr.

    Moaz Al-Habib harus membuktikan bahwa ia mampu menunjukkan kemampuan mencetak golnya di hadapan semua lawan, termasuk Al-Qadisiyah yang kehilangan kesempatan lolos langsung ke babak perempat final pada putaran terakhir fase liga.

    Tonton Liga Saudi melalui stc tv. Daftar sekarang!

  Ammar Al-Yahibi

    Ammar Al-Yahibi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Pertandingan ini juga akan menampilkan talenta luar biasa lainnya di musim ini dari Liga Elite, yang merupakan salah satu produk terbaik dari sektor pemuda Al-Ahli, yaitu Ammar Al-Yahibi, bintang Al-Qadisiyah.

    Al-Yahibi, seperti Al-Habib, juga mengubah arah kariernya di tengah musim, ketika ia pindah ke Al-Qadisiyah dengan status bebas transfer selama bursa transfer musim dingin lalu, setelah kontraknya dengan Al-Ahli berakhir.

    Sejak saat itu, pemain muda ini menunjukkan performa yang lebih tajam dan lincah dibandingkan saat di Al-Ahli, terutama setelah ditempatkan secara permanen di posisi sayap kiri—posisi di mana bakatnya bersinar—tanpa harus berpindah-pindah ke semua posisi penyerang yang sebenarnya ia kuasai.

    Memang, Al-Yahibi berhasil membentuk segitiga serang yang mematikan dan tak terbendung di lini depan Al-Qadisiyah, bersama Ammar Al-Hajjaj dan Iyad Hossa, yang harus diwaspadai Al-Fayha dalam dua pertandingan kedua tim di babak play-off.

  • Khalid Abduljawad

    Bakat lain yang akan tampil di babak tambahan, yang sangat mirip dengan Ammar Al-Yahibi, adalah Khalid Abduljawad, yang akan memimpin Al-Hazm saat menghadapi pertandingan sulit melawan Al-Akhdoud.

    Khalid Abduljawad juga merupakan salah satu sayap terbaik di musim ini di Liga Elite, dan ia, seperti Al-Yahibi, tumbuh besar di akademi Al-Ahli.

    Abduljawad telah menunjukkan bakatnya dengan menjadi pencetak gol terbanyak Al-Hazm di musim ini di Liga Elite, serta salah satu pemain kunci yang membantu tim mencapai babak playoff.

    Tugas Khaled Abduljawad untuk menonjolkan kemampuannya mungkin terlihat mudah, mengingat penurunan performa yang dialami Al-Akhdoud dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak kepergian mantan penyerang mereka, Abdullah Al-Ajyan, ke Al-Khaloud pada bursa transfer musim dingin lalu.

    Tonton Liga Udara Saudi melalui stc tv. Daftar sekarang!

  Murad Khudri

    Murad Khudri

    Sementara itu, talenta terakhir yang bisa disaksikan di babak play-off ini adalah talenta ketiga yang dihasilkan dari sektor pemuda Al-Ahly, yaitu penyerang Murad Khudari.

    Khadri akan menjadi pemain kunci yang diandalkan oleh para pendukung Al-Wehda, saat timnya menghadapi Al-Fateh di babak play-off kualifikasi perempat final.

    Nama penyerang pencetak gol ini sangat menonjol pada akhir Januari dan awal Februari lalu, ketika ia mencetak hat-trick dalam dua putaran berturut-turut, tepatnya ke gawang Al-Bukairiyah dan Al-Akhdoud.

    Secara keseluruhan, pemain muda ini telah mencetak 8 gol, yang menempatkannya di peringkat kesembilan dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Elite, sejajar dengan Muayad Al-Sharari dari Al-Najma.

    Khadri akan menghadapi tugas yang sangat berat, terutama karena Al-Fateh memiliki barisan pertahanan terkuat kedua di musim ini di Liga Elite Saudi, di belakang Al-Nassr, yang membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk mencetak gol dan membawa timnya ke perempat final.

    Rekam dan tonton Liga Sepak Bola Udara Saudi secara gratis di stc tv

