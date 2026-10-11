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Penyelidikan atas kematian pengendara sepeda motor: apa kaitannya dengan putri Enrique?

Luis Enrique
F. Torres
Paris Saint-Germain
Spanyol
Prancis

Hasil tes alkohol dan narkoba diungkap!

Sira Martinez, putri pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique, terlibat dalam sebuah kecelakaan fatal di dekat kota Oliva, selatan Valencia, yang menyebabkan tewasnya seorang pengendara sepeda motor berusia 20 tahun.

Menurut laporan surat kabar Bild Jerman yang mengutip media Spanyol, kecelakaan itu terjadi pada Kamis malam di jalan nasional N-332 dekat Oliva, sekitar satu jam perjalanan ke selatan Valencia, ketika mobil tersebut menabrak sebuah sepeda motor, dan benturan itu membuat pengendara sepeda motor terjatuh dari kendaraannya.

Tim penyelamat bergegas menuju lokasi kejadian, namun mereka tidak dapat menyelamatkan pria muda tersebut, sementara Martinez dan seorang wanita Inggris yang berada di dalam mobil itu tidak mengalami cedera, demikian menurut laporan yang ada.

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    Garda Sipil Spanyol membuka penyelidikan untuk menentukan kronologi kejadian, dan menurut media lokal, perempuan berkebangsaan Inggris itulah yang mengemudikan mobil tersebut. Ia adalah seorang "atlet berkuda Olimpiade" berusia 41 tahun.

    Laporan media lokal menyebutkan bahwa tes alkohol dan narkoba yang dilakukan di lokasi kejadian memberikan hasil negatif.

    Para penyidik menduga bahwa kemungkinan adanya manuver mengemudi yang tidak sesuai aturan menjadi penyebab tabrakan tersebut. Penyelidikan terhadap pengemudi asal Inggris itu kini berjalan dengan dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian, sementara detail kejadian, termasuk kecepatan sepeda motor, belum terungkap.

    Seorang juru bicara Garda Sipil mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki informasi yang bisa disampaikan kepada pers hingga saat ini.

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  • Siapa itu Sira Martinez?

    Sira Martinez, yang berusia 26 tahun, adalah seorang model dan atlet berkuda profesional di nomor lompat rintangan, dan diikuti oleh lebih dari 400 ribu orang di Instagram.

    Ia juga dikenal di kalangan olahraga karena hubungannya di masa lalu dengan mantan bintang Barcelona, Ferran Torres, yang dimulai ketika pemain itu bermain untuk Manchester City dan berlanjut setelah kepindahannya ke Barcelona, sebelum keduanya berpisah pada Mei 2023 setelah lebih dari satu setengah tahun. 

    Menurut Bild, "Sira adalah anak kedua dari anak-anak Enrique setelah kakaknya Pacho (28 tahun), sementara putri termudanya, Xana, meninggal pada Agustus 2019 pada usia 9 tahun setelah berjuang melawan jenis kanker tulang yang langka".

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