Sira Martinez, putri pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique, terlibat dalam sebuah kecelakaan fatal di dekat kota Oliva, selatan Valencia, yang menyebabkan tewasnya seorang pengendara sepeda motor berusia 20 tahun.

Menurut laporan surat kabar Bild Jerman yang mengutip media Spanyol, kecelakaan itu terjadi pada Kamis malam di jalan nasional N-332 dekat Oliva, sekitar satu jam perjalanan ke selatan Valencia, ketika mobil tersebut menabrak sebuah sepeda motor, dan benturan itu membuat pengendara sepeda motor terjatuh dari kendaraannya.

Tim penyelamat bergegas menuju lokasi kejadian, namun mereka tidak dapat menyelamatkan pria muda tersebut, sementara Martinez dan seorang wanita Inggris yang berada di dalam mobil itu tidak mengalami cedera, demikian menurut laporan yang ada.