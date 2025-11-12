AFP
"Tak Satu Pun Ada Yang Siap Untuk Pensiun Lionel Messi!" - Para Pemain Argentina Tak Bisa Hidup Tanpa Sang GOAT
Tagliafico merefleksikan warisan Messi dan kejutan Camp Nou
Beberapa pemain yang lebih dekat menyaksikan kehebatan abadi Messi daripada Tagliafico. Saat La Albiceleste bersiap untuk pertandingan persahabatan melawan Angola, bek Lyon tersebut berbicara secara terbuka tentang apa arti perpisahan Messi di masa depan bagi sepak bola dunia dan mengapa tidak ada yang bisa membayangkan hari ketika dia akhirnya pergi.
Kunjungan tengah malam baru-baru ini oleh pemain berusia 38 tahun tersebut ke Camp Nou yang baru direnovasi di Barcelona membangkitkan kembali pembicaraan tentang kemungkinan kembali dalam jangka pendek ke klub masa kecilnya. Bintang Inter Miami, yang saat ini sedang dalam liburan musim di MLS, berbagi postingan emosional tentang “merindukan tempat itu dengan jiwanya,” membuat para penggemar bermimpi tentang satu tarian terakhir di Catalonia.
Namun, Tagliafico mengakui bahkan ruang ganti Argentina tetap tidak pasti tentang langkah Messi berikutnya atau kapan akhir yang tak terelakkan akan datang.
- AFP
'Tidak ada yang akan siap ketika Leo pergi' - Tagliafico
Dalam sebuah wawancara dengan Radio La Red, mantan bintang Ajax tersebut berbicara dengan penuh kekaguman dan melankolis ketika ditanya tentang kemungkinan pensiunnya Messi: “Dia telah bermain di Argentina selama 20 tahun. Ini benar-benar tidak biasa. Tak ada yang akan siap ketika Leo pergi. Dia yang akan memutuskan kapan dia tidak lagi ada. Mungkin setelah dia berhenti bermain, dia akan tetap berada di staf pelatih atau memiliki peran dengan tim nasional,”
Berbicara tentang kejutan penampilan Messi di Camp Nou, Tagliafico mengakui bahwa skuad benar-benar terkejut dengan gambar yang dibagikan secara online — dan mengakui bahkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi kapten pemenang Piala Dunia tersebut.
“Ada keributan besar tentang foto yang dia ambil di Camp Nou karena itu kejutan. Saya tidak tahu apa situasinya, karena Beckham Law. Dia bisa pergi selama jeda MLS, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Itu juga tidak mudah, terutama dengan Piala Dunia yang begitu dekat. Saya tidak berpikir itu akan sederhana.”
'Kami harus membuktikannya lagi' - Tagliafico tentang mentalitas Piala Dunia Argentina
Pemain bertahan veteran itu juga membahas persiapan Argentina untuk Piala Dunia 2026, mendesak untuk tetap tenang meskipun sukses di bawah Lionel Scaloni dan meremehkan label mereka sebagai favorit.
“Pada skala 1 sampai 10, saya pikir kita sekitar lima," katanya. "Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Kami mengambilnya selangkah demi selangkah, seperti di Piala Dunia terakhir.”
Dia juga merenungkan kepercayaan diri dan sesekali kesombongan yang mendefinisikan budaya sepak bola Argentina: “Kami juga mencarinya, orang Argentina, dengan kesombongan yang kami miliki. Jelas, sebagai juara dunia, kami harus membuktikannya, tetapi bumbu itu, keberanian itu, juga bagus, karena pada akhirnya, mereka akhirnya menghormati kami. Mereka harus menghormati kami. Orang tahu kaliber yang dimiliki Argentina saat ini. Kami mendapatkannya dengan usaha kami. Kadang-kadang ada sedikit terlalu banyak pembicaraan, tetapi kami baik-baik saja, bahagia. Jika ada hal yang dikatakan, saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau iri... Segalanya berjalan baik. Kami harus terus bekerja.”
- Getty Images Sport
Rencana Finalissima masih belum pasti menjelang Piala Dunia 2026
Tagliafico juga menanggapi laporan tentang pertandingan Finalissima antara Argentina dan Spanyol, yang bisa berlangsung di Stadion Lusail di Doha - tempat yang sama di mana Messi mengangkat Piala Dunia pada tahun 2022.
“Ada pembicaraan dan rumor, tapi belum ada yang dikonfirmasi. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pertandingan yang hebat. Spanyol adalah salah satu tim terbaik saat ini. Pada akhirnya, jenis pertandingan kompetitif seperti itu akan menunjukkan bagaimana tim berprestasi, tetapi itu juga hanya satu pertandingan; mungkin tidak mencerminkan apa yang bisa terjadi di Piala Dunia. Saya cukup beruntung telah bermain di Piala Dunia, dan itu mengubah segalanya. Pertandingan pertama adalah stimulus yang berbeda, motivasi yang berbeda. Anda mungkin berpikir, ‘Jika kami mengalahkan Spanyol, kami akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik.’
Ia memperingatkan agar hasil awal tidak terlalu ditafsirkan: "Sebaliknya. Kami mengalahkan Italia dalam persiapan untuk Qatar dan kalah dalam pertandingan pertama. Itu membuat perbedaan besar. Mereka adalah lawan yang hebat, itu sudah pasti. Anda bisa mendapatkan gambaran tentang level mereka, tetapi itu tidak akan banyak mengubah untuk Piala Dunia.”
Sementara partisipasi Spanyol bergantung pada rute kualifikasi mereka, Argentina sudah mencari untuk mempertahankan momentum menuju tahun 2026 dengan kata-kata Tagliafico sebagai pengingat bahwa meskipun ada spekulasi tentang masa depan Messi, fokus Albiceleste tetap teguh pada mempertahankan gelar mereka.
