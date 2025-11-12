"Tak Satu Pun Ada Yang Siap Untuk Pensiun Lionel Messi!" - Para Pemain Argentina Tak Bisa Hidup Tanpa Sang GOAT

Beberapa pemain yang lebih dekat menyaksikan kehebatan abadi Messi daripada Tagliafico. Saat La Albiceleste bersiap untuk pertandingan persahabatan melawan Angola, bek Lyon tersebut berbicara secara terbuka tentang apa arti perpisahan Messi di masa depan bagi sepak bola dunia dan mengapa tidak ada yang bisa membayangkan hari ketika dia akhirnya pergi.

Kunjungan tengah malam baru-baru ini oleh pemain berusia 38 tahun tersebut ke Camp Nou yang baru direnovasi di Barcelona membangkitkan kembali pembicaraan tentang kemungkinan kembali dalam jangka pendek ke klub masa kecilnya. Bintang Inter Miami, yang saat ini sedang dalam liburan musim di MLS, berbagi postingan emosional tentang “merindukan tempat itu dengan jiwanya,” membuat para penggemar bermimpi tentang satu tarian terakhir di Catalonia.

Namun, Tagliafico mengakui bahkan ruang ganti Argentina tetap tidak pasti tentang langkah Messi berikutnya atau kapan akhir yang tak terelakkan akan datang.