Apa Itu Pensiun?! Pergi Dari Fluminense, Eks Bek PSG & AC Milan Thiago Silva Mencari Klub Baru Setelah Kini Berstatus Agen Bebas

Silva telah sering dikaitkan dengan kembalinya ke raksasa Serie A, Milan, tetapi mantan kapten Chelsea lainnya - John Terry - berharap melihat bek tangguh asal Amerika Selatan itu kembali ke Stamford Bridge. Dia sebelumnya mencatatkan 155 penampilan untuk The Blues, membantu mereka meraih kemenangan di Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub.

Terry mengatakan dalam sebuah video di TikTok: “Thiago Silva tersedia. Sekarang, dengarkan saya, seseorang dengan pengalaman besar, seseorang yang memiliki hubungan yang baik dengan klub sepak bola kita. Kedua anaknya [Isago dan Iago] ada di akademi kita, tidak diragukan lagi dia akan kembali ke London di sini bersama keluarganya saat Natal.

“Saya ingin sekali melihat orang ini kembali di klub sepak bola kita bermain bersama para pemain ini. Sekarang, saya tidak bilang dia harus bermain setiap minggu, tetapi hanya pengalaman yang bisa dia bawa, bermain bersama seseorang seperti itu.

“Mungkin kembali ke peran saya di bawah Antonio Conte pada 2017 ketika kami memenangkan liga. Saya tidak bermain, tetapi saya memiliki peran dalam kelompok itu, menjadi penengah antara pemain, manajer, pemilik, dan memiliki sedikit pengalaman di mana kadang-kadang, ketika Anda sedang melalui masa sulit atau ketika Anda juga sedang melalui masa baik, Anda tahu apa yang harus dikatakan, apa yang harus disampaikan, dan dia jelas membawa itu juga.

“Jadi, Thiago Silva, kembali ke Chelsea, itu akan membuat semua orang sangat, sangat bahagia, termasuk saya, jadi siapa yang tahu? Saya hanya melemparkannya ke sana. Thiago, kami mencintaimu.”