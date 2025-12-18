Getty
Apa Itu Pensiun?! Pergi Dari Fluminense, Eks Bek PSG & AC Milan Thiago Silva Mencari Klub Baru Setelah Kini Berstatus Agen Bebas
Kembali ke Eropa: Mengapa Thiago Silva meninggalkan Fluminense
Silva, setelah pensiun dari sepak bola internasional pada tahun 2022, siap mengejar tempat dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Dia percaya bahwa bermain di Eropa akan memberinya peluang lebih baik untuk membuktikan nilainya kepada pelatih Selecao, Carlo Ancelotti.
Dia memiliki 113 caps atas namanya dan telah mewakili negaranya pada empat Piala Dunia terakhir, sejak 2010. Silva mundur setelah Qatar 2022 dan kembali ke akarnya di Fluminense pada tahun 2024 - mewakili mereka di Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.
Selamat tinggal kepada legenda: Pernyataan emosional dari Fluminense
Tim Brasil mengatakan dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi kepergian ikon produk lokal: “Fluminense FC mengumumkan bahwa bek Thiago Silva meresmikan, pada sore hari Selasa ini (16/12), di Pusat Pelatihan Carlos Castilho, pemutusan kontraknya dengan klub.
“Dibentuk dalam kategori pemuda Tricolor, Thiago mengakhiri masa tinggal keduanya dengan tim profesional klub. Juara Copa do Brasil 2007, kapten mencatatkan 212 pertandingan dan 19 gol mengenakan baju besi tricolor.
“Thiago Silva, yang kembali ke klub tahun lalu sebagai legenda sepak bola dunia, meninggalkan warisan dedikasi dan cinta untuk Fluminense. Klub berterima kasih kepada atlet tersebut atas semua dedikasi dan profesionalismenya selama perjalanannya dan berharap dia sukses besar di usaha barunya.”
Terry meminta Chelsea untuk membawa Silva kembali ke Stamford Bridge
Silva telah sering dikaitkan dengan kembalinya ke raksasa Serie A, Milan, tetapi mantan kapten Chelsea lainnya - John Terry - berharap melihat bek tangguh asal Amerika Selatan itu kembali ke Stamford Bridge. Dia sebelumnya mencatatkan 155 penampilan untuk The Blues, membantu mereka meraih kemenangan di Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub.
Terry mengatakan dalam sebuah video di TikTok: “Thiago Silva tersedia. Sekarang, dengarkan saya, seseorang dengan pengalaman besar, seseorang yang memiliki hubungan yang baik dengan klub sepak bola kita. Kedua anaknya [Isago dan Iago] ada di akademi kita, tidak diragukan lagi dia akan kembali ke London di sini bersama keluarganya saat Natal.
“Saya ingin sekali melihat orang ini kembali di klub sepak bola kita bermain bersama para pemain ini. Sekarang, saya tidak bilang dia harus bermain setiap minggu, tetapi hanya pengalaman yang bisa dia bawa, bermain bersama seseorang seperti itu.
“Mungkin kembali ke peran saya di bawah Antonio Conte pada 2017 ketika kami memenangkan liga. Saya tidak bermain, tetapi saya memiliki peran dalam kelompok itu, menjadi penengah antara pemain, manajer, pemilik, dan memiliki sedikit pengalaman di mana kadang-kadang, ketika Anda sedang melalui masa sulit atau ketika Anda juga sedang melalui masa baik, Anda tahu apa yang harus dikatakan, apa yang harus disampaikan, dan dia jelas membawa itu juga.
“Jadi, Thiago Silva, kembali ke Chelsea, itu akan membuat semua orang sangat, sangat bahagia, termasuk saya, jadi siapa yang tahu? Saya hanya melemparkannya ke sana. Thiago, kami mencintaimu.”
Ikatan keluarga & impian Piala Dunia: Silva ingin kontrak di Eropa
Kembali ke Inggris akan memungkinkan Silva untuk lebih dekat dengan anak-anaknya, yang ingin membangun karier profesional mereka sendiri dengan berkembang melalui jajaran di Chelsea. Ibu mereka, Isabelle da Silva, juga berada di London barat.
The Blues, yang bekerja di bawah pelatih Italia Enzo Maresca, telah mengalami masalah cedera di lini belakang musim ini - dengan bek tengah internasional Inggris Levi Colwill absen untuk musim ini karena kerusakan ligamen lutut.
Silva bisa menjadi tambahan yang cerdas untuk The Blues karena pengalaman luasnya dapat digunakan dengan baik di kompetisi Liga Premier, Liga Champions, Piala Carabao, dan Piala FA, sambil juga masuk dalam pertimbangan untuk seleksi Piala Dunia bersama Brasil. Dia dapat segera diambil setelah masuk ke dalam daftar agen bebas.
