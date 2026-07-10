Seperti dilaporkan Sky, BVB telah menjalin kontak konkret dengan mantan pemain Mainz tersebut. Namun, pemain berusia 22 tahun itu telah dengan tegas menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di RB Leipzig dan ingin melanjutkan perjalanan yang telah dimulainya pada paruh kedua musim ini.
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Dengan demikian, negosiasi antara Leipzig dan klub asal Gruda, Brighton & Hove Albion, kini memasuki tahap akhir. The Seagulls—di mana pemain timnas Jerman tersebut masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2028—telah menyepakati model transfer yang disesuaikan dengan kebutuhan bersama pihak Leipzig.
Menurut informasi dari majalah kicker, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai perpanjangan masa peminjaman selama satu tahun. Kesepakatan tersebut juga mencakup kewajiban pembelian bagi “Roten Bullen” yang dikaitkan dengan jumlah penampilan dalam pertandingan resmi yang telah ditentukan secara pasti. Kabarnya, ambang batas ini sengaja ditetapkan rendah sehingga pelaksanaan kewajiban pembelian tersebut dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
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Jika Leipzig berhasil merekrut Gruda, Mainz pun akan diuntungkan
Total nilai finansial kesepakatan ini cukup mengesankan: Paket yang terdiri dari biaya peminjaman yang harus dibayarkan dan biaya transfer tetap selanjutnya, termasuk kemungkinan pembayaran bonus, mencapai hampir 30 juta euro.
Dengan demikian, Leipzig menginvestasikan jumlah yang hampir sama dengan yang telah ditransfer Brighton pada musim panas 2024 kepada 1. FSV Mainz 05 sebagai biaya transfer dasar sebesar 31,5 juta euro. Satu hal yang menarik: Klub asal Rheinhessen tersebut memperoleh bagian dari hasil penjualan kembali pada saat itu, sehingga kas klub Mainz akan kembali terisi melalui transfer ke Leipzig.
Brajan Gruda akan kembali lagi ke RB Leipzig
Bagi pemain berusia 22 tahun ini, tetap bertahan di Leipzig merupakan peluang untuk menjaga konsistensi. Di Inggris, kariernya sejauh ini berjalan naik-turun akibat cedera: Selama satu setengah tahun membela Brighton, ia hanya tampil dalam 39 pertandingan resmi, dengan catatan mencetak dua gol.
Catatannya pada paruh tahun terakhir sangat berbeda: Selama masa peminjamannya di paruh kedua musim lalu, Gruda menjadi sosok yang menghidupkan permainan di Leipzig. Dalam 14 pertandingan Bundesliga, ia menyumbang tiga gol dan tiga assist. Penampilannya sangat menonjol saat ia tampil gemilang dalam kemenangan telak 5-0 atas TSG Hoffenheim, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist.
Kapan pemain serang ini akhirnya akan kembali ke Cottaweg masih belum pasti karena adanya formalitas birokrasi yang belum selesai. Apakah ia akan turun ke lapangan tepat waktu untuk dimulainya latihan resmi pada 13 Juli masih harus ditunggu.
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