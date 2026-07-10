Bagi pemain berusia 22 tahun ini, tetap bertahan di Leipzig merupakan peluang untuk menjaga konsistensi. Di Inggris, kariernya sejauh ini berjalan naik-turun akibat cedera: Selama satu setengah tahun membela Brighton, ia hanya tampil dalam 39 pertandingan resmi, dengan catatan mencetak dua gol.

Catatannya pada paruh tahun terakhir sangat berbeda: Selama masa peminjamannya di paruh kedua musim lalu, Gruda menjadi sosok yang menghidupkan permainan di Leipzig. Dalam 14 pertandingan Bundesliga, ia menyumbang tiga gol dan tiga assist. Penampilannya sangat menonjol saat ia tampil gemilang dalam kemenangan telak 5-0 atas TSG Hoffenheim, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist.

Kapan pemain serang ini akhirnya akan kembali ke Cottaweg masih belum pasti karena adanya formalitas birokrasi yang belum selesai. Apakah ia akan turun ke lapangan tepat waktu untuk dimulainya latihan resmi pada 13 Juli masih harus ditunggu.