PENJELASAN: Gordon Dihantam Chalobah Sampai Terbang, Kenapa Newcastle Tak Dapat Penalti Lawan Chelsea?

Chelsea, yang benar-benar tak bisa mengimbangi The Magpies sebelum turun minum, tampil berbeda usai jeda. Kebangkitan mereka dipantik momen kelas dunia dari Reece James, yang melepaskan tendangan bebas melengkung sempurna melewati pagar dan bersarang di sudut gawang Aaron Ramsdale. Kepercayaan diri tim tamu pun melonjak, sementara Newcastle yang sebelumnya nyaman mulai terpkul mundur dan laga terbuka.

Namun kontroversi lantas terjadi di pertengahan babak kedua. Gordon mengejar bola lepas ke dalam kotak penalti dan berhadapan dengan Trevoh Chalobah. Bek The Blues itu menyeruduk Gordon dengan body check kuat, sampai sang winger terpelanting ke arah papan iklan. St. James’ Park meledak, pemain mengerubungi wasit, VAR langsung bekerja. Namun, di luar dugaan banyak orang, penalti tak diberikan.

Pihak Liga Inggris kemudian menjelaskan melalui akun X (dulu Twitter) @PLMatchCentre: “Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Newcastle sudah ditinjau dan dikonfirmasi oleh VAR — dengan kontak dari Chalobah terhadap Gordon dinilai sebagai tindakan melindungi [bola] dari samping, dengan bola masih dalam jarak bermain."