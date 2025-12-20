AFP
PENJELASAN: Gordon Dihantam Chalobah Sampai Terbang, Kenapa Newcastle Tak Dapat Penalti Lawan Chelsea?
Penebusan Woltemade bawa Newcastle melayang
Bertekad menebus penampilan mengecewakan di laga derbi melawan Sunderland pekan sebelumnya, Newcastle United langsung menggebrak sejak menit awal dan menekan Chelsea habis-habisan di babak pertama. Sosok sentral dalam dominasi itu adalah Nick Woltemade, yang memaksimalkan peluangnya dengan efisien.
Gol pembuka lahir dari pressing ketat Anthony Gordon yang mencuri bola dari Wesley Fofana di tengah lapangan dan memicu serangan balaik cepat. Jacob Murphy mengirim umpan silang menggoda dan sepakan pertama Gordon ditepis dengan brilian oleh Robert Sanchez. Tetapi Woltemade bereaksi paling cepat menyambar bola muntah untuk membuka skor. Gol kedua menyusul tak lama kemudian, bahkan dicetak dengan lebih meyakinkan. Gordon kembali menjadi arsitek dengan crossing akurat dari sisi kiri, yang disambut sepakan first time Woltemade melewati kawalan Sanchez. Sempat dicek soal offside, gol itu akhirnya disahkan dan St. James’ Park bergemuruh. Newcastle sedang terbang, dan Woltemade sejatinya bisa menuntaskan hat-trick sebelum jeda andaikan dua peluang berikutnya tak melenceng.
Kenapa Newcastle tak dihadiahi penalti lawan Chelsea?
Chelsea, yang benar-benar tak bisa mengimbangi The Magpies sebelum turun minum, tampil berbeda usai jeda. Kebangkitan mereka dipantik momen kelas dunia dari Reece James, yang melepaskan tendangan bebas melengkung sempurna melewati pagar dan bersarang di sudut gawang Aaron Ramsdale. Kepercayaan diri tim tamu pun melonjak, sementara Newcastle yang sebelumnya nyaman mulai terpkul mundur dan laga terbuka.
Namun kontroversi lantas terjadi di pertengahan babak kedua. Gordon mengejar bola lepas ke dalam kotak penalti dan berhadapan dengan Trevoh Chalobah. Bek The Blues itu menyeruduk Gordon dengan body check kuat, sampai sang winger terpelanting ke arah papan iklan. St. James’ Park meledak, pemain mengerubungi wasit, VAR langsung bekerja. Namun, di luar dugaan banyak orang, penalti tak diberikan.
Pihak Liga Inggris kemudian menjelaskan melalui akun X (dulu Twitter) @PLMatchCentre: “Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Newcastle sudah ditinjau dan dikonfirmasi oleh VAR — dengan kontak dari Chalobah terhadap Gordon dinilai sebagai tindakan melindungi [bola] dari samping, dengan bola masih dalam jarak bermain."
Harusnya Chelsea dihukum penalti?
Ally McCoist tak ragu berkata "jelas-jelas penalti”, sementara eks-Chelsea Joe Cole menilai tekel tersebut “terlalu agresif”. Bahkan mantan pemain The Blues lainnya, Pat Nevin, mengakui itu “berisiko.”
Mantan ofisial Liga Primer Inggris Darren Cann mengatakan kepada BBC Sport: “Dalam kecepatan normal, saya paham mengapa wasit tidak memberi penalti. Chalobah jelas mengambil risiko karena ada kontak yang nyata dengan Gordon. Jadi tepat keputusan ini ditinjau VAR, yang kemudian menyimpulkan tidak ada kesalahan yang jelas dan nyata, sehingga keputusan di lapangan dipertahankan. Menurut saya, jika penalti sempat diberikan, VAR kemungkinan besar juga akan membiarkan keputusan itu berdiri. Ini murni soal ‘keputusan wasit’.”
Chelsea selesaikan comeback
Rasa ketidakadilan itu kian terasa ketika Chelsea menyamakan skor. Berbanding terbalik dengan permainan rapi Newcastle di babak pertama, gol penyeimbang lahir lewat sepakbola direct. Sanchez mengirim bola panjang, yang dimenangkan Joao Pedro usai berduel fisik dengan Malick Thiaw. Penyerang Brasil itu lalu lolos dari kawalan, dan menyelesaikan peluang dengan dingin. Newcastle yang sebelumnya hidup dan kreatif mendadak terlihat kehabisan energi.
Eddie Howe berjudi dengan menarik Woltemade, Gordon, dan Murphy, lalu memasukkan Harvey Barnes, Yoane Wissa, serta Anthony Elanga. Namun pergantian itu tak memberi dampak berarti. Peluit akhir berbunyi, dan poin lagi-lagi melayang. Ini menambah catatan pahit The Magpies, yang kini sudah kehilangan 13 poin dari posisi unggul di Liga Inggris musim ini.
Selanjutnya buat Chelsea & Newcastle
Fokus Newcastle kini beralih ke laga Boxing Day yang berat di Old Trafford melawan Manchester United—satu-satunya pertandingan Liga Primer Inggris pada 26 Desember musim ini (27 Desember WIB). Keputusan hanya menggelar satu laga di tanggal yang biasanya sarat dengan laga mendebarkan memicu tanda tanya, dengan liga menyesuaikan jadwal akibat kebutuhan siaran dan kalender Eropa yang kian padat. Laga matchday 18 disebar di akhir pekan itu, dengan Chelsea menjamu Aston Villa pada 28 Desember.
