Penjelasan: Mengapa suporter Galatasaray dilarang hadir dalam pertandingan Liga Champions di Liverpool

Penyerang andalan Galatasaray, Victor Osimhen, yakin Liverpool akan lebih berbahaya kali ini, terutama karena mereka ingin membalas kekalahan dari pertemuan sebelumnya di Istanbul.

Berbicara kepada CBS Sports, Osimhen menjelaskan sebelum undian babak 16 besar: "Jujur saja, bertemu Liverpool sekarang akan seperti balas dendam. Jika mereka datang, ya, kami akan berjuang, tapi itu tidak akan mudah." Penyerang asal Nigeria ini tahu bahwa atmosfer di Anfield legendaris, bahkan tanpa tribun tamu yang penuh.

Osimhen tetap optimis menghadapi tantangan di depan, menambahkan: "Maksud saya, ini Liga Champions, tidak ada tim yang mudah. Kita bisa lihat bagaimana Bodo/Glimt yang sedang naik daun tampil di turnamen ini. Jika ingin menang, kita juga harus menghadapi tim-tim besar dan membuat pernyataan untuk diri sendiri. Kami sudah bertemu Liverpool, tapi kami belum bermain di Anfield. Jika kami bertemu mereka, itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Saya pikir kami siap untuk itu, tentu saja tidak akan mudah, tapi kami punya semangat juang."