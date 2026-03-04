AFP
Penjelasan: Mengapa suporter Galatasaray dilarang hadir dalam pertandingan Liga Champions di Liverpool
Pukulan telak bagi para pendukung Galatasaray
Pertandingan yang akan datang pada 18 Maret seharusnya menjadi malam klasik Eropa, tetapi raksasa Turki tersebut harus melaluinya tanpa dukungan suporter tandang mereka yang terkenal sangat bersemangat. Ketiadaan suporter tandang menambah lapisan kesulitan pada tugas yang sudah berat bagi Galatasaray. Setelah meraih kemenangan agregat 7-5 yang menegangkan atas Juventus di babak playoff, mereka kini harus menghadapi Liverpool, tim yang sudah mereka kalahkan 1-0 di kandang pada fase liga. Namun, menghadapi raksasa Premier League di Anfield tanpa dukungan suporter yang vokal mengubah dinamika pertandingan secara keseluruhan.
Mengapa para pendukung Galatasaray dilarang
Juara Turki mengeluarkan pernyataan di situs web resmi mereka, mengonfirmasi sanksi berat tersebut, dengan menyatakan: "Akibat insiden suporter selama pertandingan Liga Champions UEFA yang kami mainkan di kandang Juventus pada 25 Februari 2026, Komite Disiplin UEFA telah memutuskan untuk menjatuhkan denda sebesar €40.000 kepada klub kami dan sanksi bermain tanpa penonton dalam pertandingan tandang berikutnya. Banding akan diajukan ke Badan Banding UEFA terhadap keputusan tersebut."
Seperti dilaporkan oleh Reuters, banding tersebut ditolak. Larangan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari perilaku suporter yang tidak pantas selama perjalanan ke Juventus pekan lalu, di mana insiden di tribun penonton mengaburkan pertandingan yang seru di lapangan. Laporan dari stadion di Italia menunjukkan bahwa perilaku suporter tamu melampaui batas. Tuduhan paling serius melibatkan cedera fisik akibat penggunaan pyrotechnics. Secara spesifik, seorang pria dan putrinya mengalami cedera saat kembang api diluncurkan ke arah pendukung Juventus di Turin. Kebijakan nol toleransi UEFA terhadap pelanggaran keamanan semacam itu berarti hukuman berat tak terhindarkan, terlepas dari upaya klub untuk menantang putusan tersebut.
Victor Osimhen waspada terhadap balas dendam di Anfield.
Penyerang andalan Galatasaray, Victor Osimhen, yakin Liverpool akan lebih berbahaya kali ini, terutama karena mereka ingin membalas kekalahan dari pertemuan sebelumnya di Istanbul.
Berbicara kepada CBS Sports, Osimhen menjelaskan sebelum undian babak 16 besar: "Jujur saja, bertemu Liverpool sekarang akan seperti balas dendam. Jika mereka datang, ya, kami akan berjuang, tapi itu tidak akan mudah." Penyerang asal Nigeria ini tahu bahwa atmosfer di Anfield legendaris, bahkan tanpa tribun tamu yang penuh.
Osimhen tetap optimis menghadapi tantangan di depan, menambahkan: "Maksud saya, ini Liga Champions, tidak ada tim yang mudah. Kita bisa lihat bagaimana Bodo/Glimt yang sedang naik daun tampil di turnamen ini. Jika ingin menang, kita juga harus menghadapi tim-tim besar dan membuat pernyataan untuk diri sendiri. Kami sudah bertemu Liverpool, tapi kami belum bermain di Anfield. Jika kami bertemu mereka, itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Saya pikir kami siap untuk itu, tentu saja tidak akan mudah, tapi kami punya semangat juang."
Tantangan Anfield menanti
Meskipun tidak mendapat dukungan dari suporter tandang, kepercayaan diri tetap tinggi di kubu Galatasaray setelah penampilan heroik mereka di babak sebelumnya. Tim ini menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa untuk membalikkan defisit tiga gol secara agregat melawan Juventus, dan akhirnya mencetak dua gol di waktu tambahan untuk memastikan lolosnya mereka. Mereka juga akan menghadapi Liverpool yang masih mencari konsistensi, dengan kekalahan 2-1 dari Wolves, klub terbawah di Premier League, menjadi kekalahan terbaru mereka.
