Penjelasan: Mengapa Martin Odegaard tidak dipanggil untuk laga Arsenal melawan Fulham
Dampak kekalahan di Liga Champions bagi kapten Arsenal
Absennya Odegaard disebabkan oleh cedera yang dialaminya saat Arsenal bertanding di ajang Eropa pada pertengahan pekan. Pemain internasional Norwegia itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-58 saat Arsenal bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu malam, yang langsung memicu kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk bertanding di kompetisi domestik.
Odegaard telah mengalami masalah lutut sepanjang musim ini, dan jeda waktu yang singkat menjelang pertandingan Sabtu malam terbukti terlalu berat bagi sang gelandang. Staf Arsenal memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad sama sekali saat Fulham bertandang ke Emirates Stadium guna menghindari memperparah masalah yang telah lama dideritanya.
Arteta menjelaskan bahwa rotasi dan cedera memaksa dilakukannya perubahan
Berbicara sebelum kick-off, Mikel Arteta menyoroti perombakan besar-besaran pada susunan pemain intinya, yang mencakup lima perubahan dari tim yang bermain imbang melawan Atletico Madrid. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa meskipun beberapa rotasi bersifat taktis, yang lain sepenuhnya di luar kendalinya karena kondisi kebugaran para pemain kuncinya.
"Beberapa di antaranya terpaksa dilakukan karena berbagai masalah dan alasan lain juga, karena jelas kami membutuhkan banyak energi, kesegaran, dan kualitas tentunya," kata Arteta. Komentar manajer tersebut menunjukkan upaya menyeimbangkan yang rumit saat The Gunners berusaha menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi.
Musim yang sulit bagi Odegaard
Odegaard baru mencetak satu gol dan tujuh assist dalam 32 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Masalah yang dihadapi pemain asal Norwegia itu tidak hanya terbatas pada performa di lapangan. Masalah lutut yang berkepanjangan telah mengganggu gelandang tersebut sepanjang musim 2025-26, sehingga ia hanya tampil sebagai starter sebanyak 19 kali di Liga Premier dan Liga Champions.
Eze turun tangan saat Arsenal melakukan perombakan skuad
Tanpa kehadiran kapten mereka, Eberechi Eze diturunkan sebagai starter untuk memberikan sentuhan kreatif di sepertiga akhir lapangan. Di posisi lain dalam tim, Bukayo Saka kembali ke sayap kanan menggantikan Noni Madueke, sementara Riccardo Calafiori kembali ke posisinya sebagai bek kiri, sehingga Piero Hincapie harus duduk di bangku cadangan.
Lini tengah juga tampil dengan wajah-wajah muda, dengan Myles Lewis-Skelly menjadi starter di lini tengah karena Martin Zubimendi diberi waktu istirahat. Sementara itu, Leandro Trossard dipilih daripada Gabriel Martinelli di sayap kiri, melengkapi unit penyerang yang banyak mengalami rotasi untuk tim asal London Utara ini.