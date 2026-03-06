Penjelasan: Mengapa David Beckham tidak mengunjungi Gedung Putih bersama Lionel Messi dan skuad Inter Miami

Setelah upacara perayaan selesai, Miami kini harus kembali fokus pada tantangan berat kampanye 2026. The Herons saat ini menghadapi jadwal pertandingan yang padat, di mana mereka menjadi tim yang ingin dikalahkan oleh semua lawan. Mempertahankan kebugaran bintang-bintang senior seperti Messi dan Suarez tetap menjadi tantangan utama bagi staf pelatih, terutama dengan tekanan tambahan dari kompetisi kontinental dan pertahanan gelar Piala Liga yang semakin dekat. Beckham diperkirakan akan kembali bergabung dengan lingkaran dalam klub dalam waktu dekat, saat klub bersiap untuk serangkaian pertandingan kandang krusial yang akan menentukan apakah mereka dapat mempertahankan status "dinasti" yang begitu jelas dibayangkan oleh pemilik klub.