Russo Stanway England GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain timnas wanita Inggris vs Ukraina: Alessia Russo yang tajam memimpin Lionesses, sementara Georgia Stanway dan Jess Park juga mencetak dua gol masing-masing dalam serangan gencar enam gol di babak kedua untuk memastikan kemenangan dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia

Gol cepat Alessia Russo membuka kemenangan Inggris 6-1 atas Ukraina pada Selasa, dengan Georgia Stanway dan Jess Park juga mencetak dua gol masing-masing untuk memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dengan kuat. Tim asuhan Sarina Wiegman membutuhkan waktu hingga babak kedua untuk menembus pertahanan Ukraina yang tangguh, tetapi begitu mereka melakukannya, hasilnya tidak pernah diragukan, meskipun Yana Kalinina mencetak gol hiburan untuk sementara memperkecil ketertinggalan.

Inggris mendominasi babak pertama, namun karena berbagai alasan, mereka tidak mendapatkan apa-apa pada saat istirahat. Russo kesulitan untuk akurat dalam beberapa sundulan, Laura Blindkilde Brown kurang beruntung saat tendangannya mengenai tiang gawang, dan Lotte Wubben-Moy berpikir dia telah memecahkan kebuntuan dengan tendangan backheel yang improvisasi, namun upayanya dihalau dari garis gawang. Kesempatan juga datang bagi Lauren Hemp dan Stanway, namun keduanya tidak memiliki sentuhan klinis untuk memanfaatkannya.

Semua itu berubah dalam dua menit pertama babak kedua. Keira Walsh membebaskan Russo di kotak penalti, dan dia menunjukkan ketenangan luar biasa untuk mengelabui beknya sebelum dengan tenang mencetak gol, akhirnya memberikan Inggris keunggulan yang pantas mereka dapatkan. Hanya empat menit kemudian, Russo menggandakan keunggulan itu, lagi-lagi mencetak gol dengan baik setelah kerja bagus Lauren Hemp di sisi kanan.

Usaha luar biasa Kalinina menjelang menit ke-60 memberikan Ukraina, tuan rumah pertandingan ini namun tidak dapat bermain di kandang sendiri karena perang yang sedang berlangsung dengan Rusia, sesuatu untuk dirayakan, tetapi hal itu tampaknya hanya membuat Inggris semakin mempercepat laju mereka menuju akhir pertandingan.

Tiga gol dalam 15 menit memungkinkan The Lionesses untuk mencetak skor meyakinkan yang mencerminkan dominasi mereka dalam pertandingan. Hemp memenangkan penalti yang dikonversi oleh Stanway, sebelum gelandang Bayern Munich itu mencetak gol lain ke sudut atas beberapa menit kemudian, dan kemudian Park ikut andil, memanfaatkan kerja bagus lainnya dari Stanway yang impresif.

Park kemudian mencetak gol terbaik malam itu di menit-menit akhir, dengan tendangan indah yang membuat skor menjadi enam. Meskipun tidak menjaga clean sheet, ini adalah awal yang sempurna bagi Inggris dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, dengan hanya posisi teratas - di grup yang juga mencakup Spanyol - yang akan memastikan kualifikasi otomatis untuk turnamen di Brasil.

GOAL menilai para pemain Inggris dari Mardan Sports Complex...

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (6/10):

    Sulit untuk memberi nilai rendah padanya karena dia hampir tidak melakukan apa-apa. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang gol tersebut.

    Maya Le Tissier (6/10):

    Penampilan solid lainnya sebagai bek kanan. Bukan pemain kreatif, tapi dia bagus dalam menguasai bola dan mendukung serangan dengan baik.

    Leah Williamson (7/10):

    Mengendalikan permainan sepanjang 45 menitnya dan menjadi kunci ancaman serangan Inggris. Waktunya di lapangan terbatas karena dia masih membangun kebugarannya.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Sayang tidak mencetak gol dengan tendangan backheel cerdasnya. Bagus dalam menguasai bola dan sesekali maju dengan bola untuk menciptakan sudut serangan baru.

    Taylor Hinds (5/10):

    Kesulitan untuk memberikan dampak signifikan dalam serangan, meskipun banyak menghabiskan waktu di sepertiga akhir lapangan. Tendangan sudutnya konsisten kurang memuaskan. Diganti pada babak pertama.

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Lini tengah

    Keira Walsh (8/10):

    Penampilan yang luar biasa sepanjang malam. Ia terus menerus menekan dan menguji pertahanan Ukraina dari tepi kotak penalti dan secara teratur mengirim umpan yang memecah barisan pertahanan.

    Georgia Stanway (9/10):

    Penampilan yang menonjol bahkan sebelum mencetak gol. Menendang penalti dengan baik, mencetak gol yang lebih baik lagi kemudian, dan juga kreatif, memberikan umpan yang sempurna untuk Park pada gol kelima.

    Laura Blindkilde Brown (6/10):

    Sayang tidak bisa mencetak gol dalam debutnya saat tendangannya mengenai tiang gawang di babak pertama. Bermain baik tetapi terlihat dia dan rekan-rekannya tidak selalu berada di gelombang yang sama. Semoga ada lebih banyak kesempatan bagi salah satu pemain Inggris yang sedang dalam performa terbaiknya.

  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    Serangan

    Jess Park (8/10):

    Benar-benar tampil apik di babak kedua, setelah dia dan Hemp bertukar posisi sayap. Menunjukkan insting yang luar biasa untuk gol pertamanya dan kualitas yang luar biasa pada gol keduanya.

    Alessia Russo (9/10):

    Selain sundulan, dia tampil tajam sepanjang malam, namun dihentikan oleh beberapa blok dan penyelamatan bagus di babak pertama. Akhirnya mencetak gol yang pantas dia dapatkan setelah istirahat dalam penampilan yang brilian.

    Lauren Hemp (8/10):

    Ancaman sepanjang malam, di kedua sayap. Sangat efektif di sayap kanan, meskipun juga menciptakan banyak peluang di sayap kiri pada 45 menit pertama.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Subs & Manajer

    Esme Morgan (6/10):

    Bisa saja melakukan lebih banyak untuk mencegah gol Ukraina, tetapi secara umum bermain dengan nyaman di barisan belakang sebagai pemain pengganti pada babak pertama.

    Poppy Pattinson (6/10):

    Melakukan debutnya untuk Inggris di babak kedua dan tidak banyak melakukan kesalahan dalam permainan terbuka, meskipun dia tidak jauh lebih baik dari Hinds dalam situasi tendangan sudut.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Sayang tidak mencetak gol setelah masuk di babak akhir, melihat upaya yang bagus melebar tipis.

    Lauren James (N/A):

    Penampilan yang energik di akhir pertandingan, saat ia terus membangun kebugaran pertandingan setelah cedera.

    Lucia Kendall (N/A):

    Penampilan bagus lainnya yang menjaga tingkat energi tetap tinggi.

    Sarina Wiegman (8/10):

    Menukar Hemp dan Park dengan sangat efektif di babak pertama, dan hal itu, ditambah beberapa instruksi lain, membantu Inggris akhirnya memecahkan kebuntuan. Menggunakan bangku cadangan dengan baik dan membagi menit bermain dengan merata, mengelola waktu bermain bagi pemain yang membutuhkannya sambil memberikan banyak kesempatan kepada pemain cadangan dan yang kurang berpengalaman.

