Inggris mendominasi babak pertama, namun karena berbagai alasan, mereka tidak mendapatkan apa-apa pada saat istirahat. Russo kesulitan untuk akurat dalam beberapa sundulan, Laura Blindkilde Brown kurang beruntung saat tendangannya mengenai tiang gawang, dan Lotte Wubben-Moy berpikir dia telah memecahkan kebuntuan dengan tendangan backheel yang improvisasi, namun upayanya dihalau dari garis gawang. Kesempatan juga datang bagi Lauren Hemp dan Stanway, namun keduanya tidak memiliki sentuhan klinis untuk memanfaatkannya.

Semua itu berubah dalam dua menit pertama babak kedua. Keira Walsh membebaskan Russo di kotak penalti, dan dia menunjukkan ketenangan luar biasa untuk mengelabui beknya sebelum dengan tenang mencetak gol, akhirnya memberikan Inggris keunggulan yang pantas mereka dapatkan. Hanya empat menit kemudian, Russo menggandakan keunggulan itu, lagi-lagi mencetak gol dengan baik setelah kerja bagus Lauren Hemp di sisi kanan.

Usaha luar biasa Kalinina menjelang menit ke-60 memberikan Ukraina, tuan rumah pertandingan ini namun tidak dapat bermain di kandang sendiri karena perang yang sedang berlangsung dengan Rusia, sesuatu untuk dirayakan, tetapi hal itu tampaknya hanya membuat Inggris semakin mempercepat laju mereka menuju akhir pertandingan.

Tiga gol dalam 15 menit memungkinkan The Lionesses untuk mencetak skor meyakinkan yang mencerminkan dominasi mereka dalam pertandingan. Hemp memenangkan penalti yang dikonversi oleh Stanway, sebelum gelandang Bayern Munich itu mencetak gol lain ke sudut atas beberapa menit kemudian, dan kemudian Park ikut andil, memanfaatkan kerja bagus lainnya dari Stanway yang impresif.

Park kemudian mencetak gol terbaik malam itu di menit-menit akhir, dengan tendangan indah yang membuat skor menjadi enam. Meskipun tidak menjaga clean sheet, ini adalah awal yang sempurna bagi Inggris dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, dengan hanya posisi teratas - di grup yang juga mencakup Spanyol - yang akan memastikan kualifikasi otomatis untuk turnamen di Brasil.

GOAL menilai para pemain Inggris dari Mardan Sports Complex...