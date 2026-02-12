Goal.com
Penilaian pemain tim wanita Manchester United vs Atletico Madrid: Maya Le Tissier tampil menonjol saat Red Devils mendominasi dan mengamankan satu kaki di perempat final Liga Champions

Manchester United mengambil langkah besar menuju babak perempat final Liga Champions Wanita untuk pertama kalinya pada Kamis malam, dengan gol dari Elisabeth Terland, Melvine Malard, dan Julia Zigiotti Olme membawa kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di Spanyol. Dalam debut mereka di babak utama UWCL, Setan Merah hampir pasti lolos ke babak delapan besar, dan akan menghadapi Bayern Munich di babak berikutnya.

Para pengunjung hanya membutuhkan kurang dari tiga menit untuk membuka skor, dengan mantan gelandang United, Vilde Boe Risa, memberikan bola kepada mantan klubnya di area pertahanan lawan, memudahkan Malard untuk memberikan umpan kepada Terland dan memecahkan kebuntuan. Pemain Norwegia itu hampir mencetak gol kedua lima menit kemudian, saat Ellen Wangerheim dengan cerdik mengarahkan sundulan untuknya, tetapi Terland sudah berada dalam posisi offside.

Hal itu tampaknya menjadi peringatan bagi Atletico, yang mulai lebih aktif dalam permainan setelah itu, meskipun tanpa menciptakan peluang besar. Ancaman terbesar United sebenarnya terjadi saat lapangan yang basah oleh hujan menyebabkan bola memantul secara menipu, yang mengecoh Dominique Janssen dan membuat Amaiur Sarriegi lolos di belakang pertahanan, namun Anna Sandberg berhasil mengamankan situasi dengan baik. Sebagian besar upaya tim tuan rumah di babak pertama hanyalah spekulatif, dan ketika Malard mencetak gol kedua menjadi 2-0 menjelang akhir babak pertama dengan tendangan melengkung yang indah, sepertinya pertandingan sudah hampir berakhir.

Perasaan itu berlanjut di babak kedua, saat Jayde Riviere menguji Lola Gallardo dengan tendangan keras, dan Jess Park hampir mencetak gol ke sudut bawah dari tepi kotak penalti. Namun, Atleti bangkit di menit-menit akhir. Boe Risa memaksa Phallon Tullis-Joyce melakukan penyelamatan luar biasa dari tendangan bebas, Synne Jensen menerobos ke area penalti dan secara tak terduga memilih untuk mengoper daripada menendang, memungkinkan Maya Le Tissier melakukan intervensi brilian, dan kemudian Jensen memanfaatkan clearance buruk Tullis-Joyce dan melepaskan tendangan setengah voli melengkung yang melambung di atas mistar gawangnya.

Namun United mempertahankan keunggulan dua gol mereka dan menambah gol ketiga melawan arus permainan saat Zigiotti menyelesaikan serangan tim yang indah di akhir pertandingan, artinya Atleti membutuhkan keajaiban untuk mengalahkan mereka dan lolos ke perempat final pekan depan.

GOAL menilai pemain Man Utd dari Pusat Olahraga Alcala de Henares...

  • Alexia Fernandez Anna Sandberg Atletico Madrid Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Memiliki beberapa momen yang kurang meyakinkan dalam distribusinya, tetapi menebusnya dengan penyelamatan yang mendorong tendangan bebas Boe Risa ke mistar gawang, terutama.

    Jayde Riviere (7/10):

    Menunjukkan ancaman serangan yang luar biasa selama satu jam pertama, lalu berjuang keras untuk bertahan saat Atleti meningkatkan tekanan pada United di tahap akhir.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Menjadi benteng kokoh di lini belakang sepanjang malam, melakukan beberapa blok besar dan memenangkan banyak duel. Umpan-umpannya juga sangat baik.

    Dominique Janssen (7/10):

    Penampilan yang kuat dengan banyak kerja pertahanan yang baik untuk menjaga gawang tetap bersih.

    Anna Sandberg (6/10):

    Penampilan yang solid meski tidak mencolok, sebelum harus keluar lapangan dengan pincang setelah babak pertama karena cedera lutut yang dialaminya di akhir babak pertama dan tidak bisa diatasi.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26 Getty Images

    Lini tengah

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Kadang-kadang agak longgar dalam penguasaan bola, tetapi melakukan banyak pekerjaan bagus tanpa bola dan mencetak gol yang luar biasa untuk mengakhiri kemenangan.

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Lebih tenang dari biasanya dan tidak sepenuhnya mampu mengendalikan permainan seperti biasanya, tetapi tetap bekerja keras dan terlibat dalam beberapa momen penting saat tidak menguasai bola.

    Jess Park (7/10):

    Melakukan beberapa umpan tajam, hampir mencetak gol, dan menunjukkan kemampuan defensifnya dengan memenangkan semua duel di lapangan.

  • Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Serangan

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Dihentikan secara besar-besaran oleh Medina pada malam yang tenang.

    Elisabeth Terland (8/10):

    Membawa timnya memulai dengan baik dan kemudian memberikan kontribusi besar dalam penguasaan bola, seringkali mundur sedikit lebih dalam untuk menciptakan ruang bagi rekan setimnya dan seringkali memberikan umpan cerdas kepada rekan setimnya.

    Melvine Malard (8/10):

    Menyebabkan masalah bagi Atleti sepanjang malam. Mencetak gol yang luar biasa dan pengambilan keputusannya di area pertahanan lawan sangat baik, memungkinkan dia untuk membantu dua rekan setimnya.

  • Simi Awujo Rosa Otermin Man Utd Atletico Madrid Women 2025-26Getty Images

    Subs & Manajer

    Gabby George (6/10):

    Kadang-kadang agak ceroboh dalam mengontrol bola, tetapi menebusnya dengan pertahanan yang solid.

    Lisa Naalsund (6/10):

    Tidak banyak terlibat dalam permainan saat masuk sebagai pengganti selama setengah jam, tetapi mencakup area yang luas dan membantu United melewati tahap penting dalam pertandingan.

    Simi Awujo (N/A):

    Masuk pada menit-menit akhir.

    Marc Skinner (7/10):

    Memiliki banyak opsi berbeda untuk dipilih dalam serangan, dan meskipun Wangerheim memiliki malam yang tenang, dia membuat pilihan yang baik dengan membiarkan Terland dan Malard menunjukkan permainan kerja sama yang hebat.

