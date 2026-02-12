Penilaian pemain tim wanita Manchester United vs Atletico Madrid: Maya Le Tissier tampil menonjol saat Red Devils mendominasi dan mengamankan satu kaki di perempat final Liga Champions

Para pengunjung hanya membutuhkan kurang dari tiga menit untuk membuka skor, dengan mantan gelandang United, Vilde Boe Risa, memberikan bola kepada mantan klubnya di area pertahanan lawan, memudahkan Malard untuk memberikan umpan kepada Terland dan memecahkan kebuntuan. Pemain Norwegia itu hampir mencetak gol kedua lima menit kemudian, saat Ellen Wangerheim dengan cerdik mengarahkan sundulan untuknya, tetapi Terland sudah berada dalam posisi offside.

Hal itu tampaknya menjadi peringatan bagi Atletico, yang mulai lebih aktif dalam permainan setelah itu, meskipun tanpa menciptakan peluang besar. Ancaman terbesar United sebenarnya terjadi saat lapangan yang basah oleh hujan menyebabkan bola memantul secara menipu, yang mengecoh Dominique Janssen dan membuat Amaiur Sarriegi lolos di belakang pertahanan, namun Anna Sandberg berhasil mengamankan situasi dengan baik. Sebagian besar upaya tim tuan rumah di babak pertama hanyalah spekulatif, dan ketika Malard mencetak gol kedua menjadi 2-0 menjelang akhir babak pertama dengan tendangan melengkung yang indah, sepertinya pertandingan sudah hampir berakhir.

Perasaan itu berlanjut di babak kedua, saat Jayde Riviere menguji Lola Gallardo dengan tendangan keras, dan Jess Park hampir mencetak gol ke sudut bawah dari tepi kotak penalti. Namun, Atleti bangkit di menit-menit akhir. Boe Risa memaksa Phallon Tullis-Joyce melakukan penyelamatan luar biasa dari tendangan bebas, Synne Jensen menerobos ke area penalti dan secara tak terduga memilih untuk mengoper daripada menendang, memungkinkan Maya Le Tissier melakukan intervensi brilian, dan kemudian Jensen memanfaatkan clearance buruk Tullis-Joyce dan melepaskan tendangan setengah voli melengkung yang melambung di atas mistar gawangnya.

Namun United mempertahankan keunggulan dua gol mereka dan menambah gol ketiga melawan arus permainan saat Zigiotti menyelesaikan serangan tim yang indah di akhir pertandingan, artinya Atleti membutuhkan keajaiban untuk mengalahkan mereka dan lolos ke perempat final pekan depan.

GOAL menilai pemain Man Utd dari Pusat Olahraga Alcala de Henares...