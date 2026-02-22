Goal.com
Penilaian pemain Chelsea wanita vs Manchester United: Naomi Girma dan Sam Kerr menjadi pahlawan Piala FA saat The Blues melaju ke perempat final

Naomi Girma memilih waktu yang tepat untuk mencetak gol pertamanya untuk Chelsea pada Minggu, dengan golnya di babak tambahan waktu yang memungkinkan The Blues meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Manchester United dan melaju ke perempat final Piala FA. Sepertinya gol Sam Kerr di akhir babak kedua akan menjadi penentu bagi tim Sonia Bompastor dalam pertandingan yang sengit, tetapi respons cepat Simi Awujo memperpanjang pertandingan, membuka jalan bagi Girma untuk menjadi pahlawan.

Setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan dan penampilan yang kurang memuaskan dalam beberapa pekan terakhir, Chelsea tampil jauh lebih baik di sini, mengendalikan pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Seringkali, mereka gagal memimpin karena penampilan gemilang kiper Phallon Tullis-Joyce, yang menggagalkan upaya berbahaya dari Alyssa Thompson, Erin Cuthbert, dan Lauren James di babak pertama. Dan ketika kiper Amerika itu seolah-olah terkalahkan, setelah bola bergulir di kotak penalti setelah tendangan sudut, Dominique Janssen ada di sana untuk membersihkan bola dari garis gawang.

Setelah berhasil menahan serangan The Blues, United mulai berkembang di babak kedua dan terlihat lebih mungkin mencetak gol untuk sementara waktu, dengan puncaknya adalah Jess Park, yang sebelumnya membuang peluang bagus di babak pertama, melepaskan tendangan keras yang membentur tiang gawang Hannah Hampton. Upaya Lisa Naalsund membentur tiang sebelum itu, sementara Melvine Malard tidak bisa menguasai umpan sundulan Ellen Wangerheim, melepaskan tendangan setengah voli yang melebar jauh dari sasaran.

Saat pertandingan tampaknya akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Kerr tampaknya menyelamatkan Chelsea, mencetak gol kesembilannya dalam 10 penampilan melawan United dengan penyelesaian yang luar biasa hanya 12 menit sebelum waktu habis. Namun, The Blues hanya bisa mempertahankan keunggulan itu selama beberapa menit, karena Awujo membalas dengan usaha cerdasnya sendiri untuk mengembalikan pertandingan ke jalur perpanjangan waktu.

Namun, hal itu hanya menunda yang tak terhindarkan, dengan Girma mencetak gol ketiga pertandingan dari tendangan bebas setelah Tullis-Joyce melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan upaya Veerle Buurman. Hal ini menjaga peluang Chelsea untuk mempertahankan gelar FA Cup tetap hidup, dengan Bompastor dan timnya akan mengetahui lawan mereka di babak perempat final pada Senin.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Kingsmeadow...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (6/10):

    Distribusinya tidak sebaik yang seharusnya, tetapi dia menguasai area pertahanannya dengan baik dan mampu mengatasi sebagian besar serangan yang dilancarkan United.

    Ellie Carpenter (7/10):

    Melakukan beberapa intervensi pertahanan yang sangat penting dan juga berkontribusi banyak dalam serangan, termasuk umpan silang yang mengarah ke gol pembuka Kerr.

    Lucy Bronze (7/10):

    Memiliki beberapa momen ceroboh saat menguasai bola, tetapi secara umum solid dan membantu meredam Wangerheim. Sayang sekali dia memiliki peran yang menonjol dalam gol penyeimbang United, karena sundulannya yang membuang bola memantul kembali ke rekan setimnya dan membuka peluang bagi Awujo.

    Naomi Girma (8/10):

    Sangat baik saat menguasai bola, solid di lini belakang, dan mencetak gol penentu dengan insting yang tajam.

    Veerle Buurman (8/10):

    Penampilan brilian dari bek muda ini. Ia berhasil mengendalikan Park setiap kali ia berada di sisi kirinya dan mendukung serangan dengan baik, menciptakan umpan yang bagus untuk gol Kerr.

  • Lini tengah

    Keira Walsh (7/10):

    Memainkan peran penting dalam periode dominasi Chelsea dan melakukan tugas pertahanan dengan baik.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Tidak semua usahanya berhasil, tetapi seperti biasa, dia aktif dalam pertarungan dan solid dalam penguasaan bola.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Tampil bagus lagi, meskipun sebagian besar musim ini dia tidak mendapat kesempatan bermain. Gerakan cerdasnya bisa bersinar saat Chelsea bermain dengan false nine, dan dia menunjukkan kesadaran yang baik saat tidak menguasai bola untuk berada di posisi yang tepat pada peluang bagus di babak kedua, tetapi tidak bisa menyambung umpan silang seperti yang dia inginkan.

    Serangan

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    Diganti pada babak pertama setelah menghabiskan 45 menit sebagian besar mengejar umpan-umpan yang terlalu keras. Kecepatan dan ketegasannya menjadi ancaman di belakang pertahanan lawan, tetapi hanya ketika dia menerima umpan yang akurat.

    Lauren James (7/10):

    Mengendalikan permainan sambil menyelesaikan 90 menit pertamanya musim ini. Membuat banyak peluang bagus dan terlibat dalam sebagian besar permainan terbaik Chelsea.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Selalu positif setiap kali mendapat bola dan hal itu menghasilkan beberapa momen bagus, tetapi tidak memiliki sentuhan akhir yang klinis.

    Subs & Manajer

    Sandy Baltimore (7/10):

    Membuat perbedaan nyata di sayap kiri, dengan keinginannya untuk menyerang bek lawan dan menciptakan peluang.

    Sam Kerr (8/10):

    Menjadi titik fokus serangan dan tampil luar biasa setiap kali terlibat. Gol penentu yang memecahkan kebuntuan, memenangkan setiap duelnya, dan memastikan pertahanan United selalu waspada.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Masuk sebelum perpanjangan waktu untuk penampilan pertamanya sejak mengalami robekan ACL pada November 2024. Tidak terlihat kaku sama sekali dan sangat penting dalam menahan United selama setengah jam tambahan.

    Guro Reiten (7/10):

    Membawa banyak energi dan dorongan dalam serangan, sambil juga melakukan banyak pekerjaan pertahanan yang baik.

    Wieke Kaptein (7/10):

    Substitusi lain yang sangat berpengaruh, mencakup banyak area lapangan dan hampir mencetak gol, saat tendangan melengkungnya melebar tipis.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Melakukan pergantian pemain yang tepat pada waktu yang tepat untuk membantu timnya memenangkan pertandingan yang sangat ketat.

