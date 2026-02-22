Setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan dan penampilan yang kurang memuaskan dalam beberapa pekan terakhir, Chelsea tampil jauh lebih baik di sini, mengendalikan pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Seringkali, mereka gagal memimpin karena penampilan gemilang kiper Phallon Tullis-Joyce, yang menggagalkan upaya berbahaya dari Alyssa Thompson, Erin Cuthbert, dan Lauren James di babak pertama. Dan ketika kiper Amerika itu seolah-olah terkalahkan, setelah bola bergulir di kotak penalti setelah tendangan sudut, Dominique Janssen ada di sana untuk membersihkan bola dari garis gawang.

Setelah berhasil menahan serangan The Blues, United mulai berkembang di babak kedua dan terlihat lebih mungkin mencetak gol untuk sementara waktu, dengan puncaknya adalah Jess Park, yang sebelumnya membuang peluang bagus di babak pertama, melepaskan tendangan keras yang membentur tiang gawang Hannah Hampton. Upaya Lisa Naalsund membentur tiang sebelum itu, sementara Melvine Malard tidak bisa menguasai umpan sundulan Ellen Wangerheim, melepaskan tendangan setengah voli yang melebar jauh dari sasaran.

Saat pertandingan tampaknya akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Kerr tampaknya menyelamatkan Chelsea, mencetak gol kesembilannya dalam 10 penampilan melawan United dengan penyelesaian yang luar biasa hanya 12 menit sebelum waktu habis. Namun, The Blues hanya bisa mempertahankan keunggulan itu selama beberapa menit, karena Awujo membalas dengan usaha cerdasnya sendiri untuk mengembalikan pertandingan ke jalur perpanjangan waktu.

Namun, hal itu hanya menunda yang tak terhindarkan, dengan Girma mencetak gol ketiga pertandingan dari tendangan bebas setelah Tullis-Joyce melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan upaya Veerle Buurman. Hal ini menjaga peluang Chelsea untuk mempertahankan gelar FA Cup tetap hidup, dengan Bompastor dan timnya akan mengetahui lawan mereka di babak perempat final pada Senin.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Kingsmeadow...