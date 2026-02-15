Ini bukanlah penampilan terbaik Chelsea. The Reds memulai dengan brilian dan tekanan mereka membuat The Blues berada di bawah tekanan nyata pada beberapa momen, dengan Alice Bergstrom bahkan mencetak gol setelah empat menit, namun gol tersebut dianulir karena dia melakukan pelanggaran tangan sebelum gol tercipta.

Tanpa penyerang tengah yang jelas di starting line-up, Chelsea kekurangan titik fokus di lini serang, dengan Alyssa Thompson, James, dan Nusken semua berkeliaran di area tersebut di mana biasanya Sam Kerr atau Aggie Beever-Jones berada, dan ambisi untuk menunjukkan keluwesan dalam formasi dengan keunikan dan ketidakseimbangan tidak memberikan efek yang diinginkan pada awalnya, karena kurangnya struktur justru menjadi masalah.

Namun, Chelsea masih memiliki kualitas cukup dalam susunan pemainnya untuk menciptakan momen, dan James lah yang memberikan satu momen tersebut menjelang akhir babak pertama, dengan umpan silang rendah yang menggoda yang diselesaikan dengan brilian oleh Nusken untuk memecahkan kebuntuan. Dia kemudian melampaui itu tepat setelah satu jam, menerobos dari kiri dan melepaskan tendangan indah dari tepi kotak penalti melewati Jennifer Falk, memastikan kemenangan dan memungkinkan The Blues membuka selisih empat poin dari Arsenal yang berada di posisi keempat, yang pertandingannya melawan Brighton ditunda pada Minggu.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Kingsmeadow...