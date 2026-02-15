Goal.com
Penilaian pemain Chelsea Wanita vs Liverpool: Keajaiban Lauren James menjadi penentu kemenangan penting Chelsea Wanita asuhan Sonia Bompastor di WSL

Kehebatan Lauren James membantu Chelsea meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions Wanita musim depan dalam kemenangan penting 2-0 atas Liverpool pada Minggu, The Blues berhasil meraih tiga poin penuh di tengah banyaknya kabar negatif yang mengelilingi klub. Hasil yang mengecewakan memicu pertanyaan tentang masa depan pelatih kepala Sonia Bompator, sementara kepergian kepala departemen sepak bola wanita Paul Green pekan ini menimbulkan kegemparan. Namun, para pemain melakukan yang terbaik pada Minggu, mengalahkan Liverpool yang sedang bangkit berkat gol dari James dan Sjoeke Nusken.

Ini bukanlah penampilan terbaik Chelsea. The Reds memulai dengan brilian dan tekanan mereka membuat The Blues berada di bawah tekanan nyata pada beberapa momen, dengan Alice Bergstrom bahkan mencetak gol setelah empat menit, namun gol tersebut dianulir karena dia melakukan pelanggaran tangan sebelum gol tercipta.

Tanpa penyerang tengah yang jelas di starting line-up, Chelsea kekurangan titik fokus di lini serang, dengan Alyssa Thompson, James, dan Nusken semua berkeliaran di area tersebut di mana biasanya Sam Kerr atau Aggie Beever-Jones berada, dan ambisi untuk menunjukkan keluwesan dalam formasi dengan keunikan dan ketidakseimbangan tidak memberikan efek yang diinginkan pada awalnya, karena kurangnya struktur justru menjadi masalah.

Namun, Chelsea masih memiliki kualitas cukup dalam susunan pemainnya untuk menciptakan momen, dan James lah yang memberikan satu momen tersebut menjelang akhir babak pertama, dengan umpan silang rendah yang menggoda yang diselesaikan dengan brilian oleh Nusken untuk memecahkan kebuntuan. Dia kemudian melampaui itu tepat setelah satu jam, menerobos dari kiri dan melepaskan tendangan indah dari tepi kotak penalti melewati Jennifer Falk, memastikan kemenangan dan memungkinkan The Blues membuka selisih empat poin dari Arsenal yang berada di posisi keempat, yang pertandingannya melawan Brighton ditunda pada Minggu.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Kingsmeadow...

  • Ellie Carpenter Ceri Holland Chelsea Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hannah Hampton (7/10):

    Penampilan yang solid, terutama mengingat pertahanan di depannya tidak selalu bisa diandalkan.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Memiliki banyak pekerjaan pertahanan di awal pertandingan dan tidak bisa benar-benar berkembang dalam serangan sebagai akibatnya. Namun, dia berkembang dalam pertandingan ini, tetap fokus pada tugasnya dengan baik.

    Naomi Girma (6/10):

    Memiliki beberapa momen yang kurang meyakinkan di awal pertandingan, tetapi semakin baik seiring berjalannya waktu, terlihat lebih percaya diri dan tenang dalam pertahanannya.

    Veerle Buurman (7/10):

    Beradaptasi dengan baik saat pergantian posisi di tengah pertandingan dan membantu membuka ruang bagi rekan setimnya saat maju ke depan.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Sering maju ke depan, tetapi relatif tidak efektif dalam serangan dan sedikit tidak stabil dalam pertahanan sebelum diganti pada babak pertama.

  • Lini tengah

    Keira Walsh (6/10):

    Kurang rapi dalam penguasaan bola di awal pertandingan dan kesulitan menghadapi tekanan Liverpool, tetapi, seperti pemain lain, dia beradaptasi dan memperbaiki permainannya.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Salah satu dari sedikit pemain yang memberikan kualitas nyata dalam penguasaan bola pada beberapa kesempatan, meskipun seringkali kalah dalam duel-duelnya.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Telah kesulitan mendapatkan waktu bermain musim ini, tetapi selalu merespons dengan baik tantangan tersebut saat diberi kesempatan, seperti yang dia lakukan lagi di sini. Mencetak golnya dengan brilian.

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Serangan

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    Menutupi area yang luas dan mendapatkan posisi yang baik, tetapi tidak dapat memberikan umpan akhir yang berkualitas.

    Lauren James (8/10):

    Diberikan peran bebas dan memanfaatkannya untuk menemukan ruang yang dibutuhkan, sehingga mampu menciptakan dua momen berkualitas dalam pertandingan yang membawa timnya meraih kemenangan.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Bekerja keras dan terlibat aktif, tetapi kesulitan untuk efektif dalam serangan pada kesempatan ini.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Subs & Manajer

    Lucy Bronze (7/10):

    Menampilkan performa solid selama 45 menit dalam comeback-nya setelah cedera, terutama karena ia bermain di posisi yang tidak biasa sebagai bek tengah. Membantu Chelsea tampil jauh lebih solid di lini pertahanan.

    Sam Kerr (6/10):

    Mendapatkan posisi yang baik dan menjadi titik fokus penting dalam serangan, tetapi sia-sia dengan peluang besar.

    Lexi Potter (N/A):

    Menikmati penampilan yang baik selama 15 menit di sini, seiring dengan peranannya yang terus berkembang dalam skuad Chelsea.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Masuk pada menit-menit akhir saat Chelsea memastikan kemenangan.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Substitusi lain di akhir pertandingan.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Ada pertanyaan tentang cara dia mengatur tim ini, terutama dalam serangan. Namun, dia merespons dengan baik melalui pergantian pemain di babak pertama yang memperkuat pertahanan, dan James memanfaatkan peran bebasnya untuk menciptakan momen penentu kemenangan.

