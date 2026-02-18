Goal.com
Penilaian pemain Arsenal wanita vs OH Leuven: Gol dari Alessia Russo dan Mariona Caldentey memastikan kemenangan, sementara The Gunners melaju ke perempat final Liga Champions dengan Chelsea dalam laga all-English

Gol dari Alessia Russo dan Mariona Caldentey memastikan Arsenal lolos ke perempat final Liga Champions Wanita pada Rabu, setelah The Gunners meraih kemenangan 3-1 di kandang melawan OH Leuven dan kemenangan agregat 7-1, dalam kondisi yang sangat menantang. Hujan dan angin membuat pertandingan ini sulit bagi kedua tim, tetapi kualitas juara Eropa bertahan akhirnya terlihat jelas saat mereka menyiapkan pertemuan di babak delapan besar dengan rival London, Chelsea.

Pertandingan ini terasa seperti formalitas belaka setelah kemenangan telak Arsenal 4-0 di Belgia pekan lalu, namun skor tersebut tampaknya membebaskan Leuven, yang tampil jauh lebih baik daripada penampilan mengecewakan mereka di kandang. Memang, tim tamu hampir saja memimpin setelah 20 menit, ketika Laia Codina salah mengantisipasi umpan panjang ke depan dan Jada Conijnenberg lolos ke gawang, namun Daphne van Domselaar tampil gemilang dan menggagalkannya.

Ketika Arsenal memimpin beberapa menit kemudian, Russo mengejutkan Lowiese Seynhaeve di tiang dekatnya dengan tendangan awal, rasanya ini akan berjalan lancar dengan keunggulan agregat Arsenal 5-0. Namun, Leuven merespons dengan baik dan menyamakan skor setelah melewati menit ke-30, saat Sara Pusztai menyelesaikan serangan tim yang bagus, meskipun tendangannya mungkin bisa dihalau lebih baik oleh Van Domselaar.

Skor tetap imbang untuk sementara waktu, karena kedua tim kesulitan menciptakan peluang di lapangan yang sulit dalam cuaca buruk. Itu berubah ketika Caitlin Foord, yang menjadi ancaman sepanjang malam bagi pertahanan Leuven, mendapatkan penalti setelah menit ke-60. Caldentey dengan tenang mengeksekusi penalti dari jarak 12 yard, dan hal itu membuat Arsenal memiliki akhir pertandingan yang optimis. Russo dan Foord keduanya menguji Seynhaeve sebelum striker Inggris itu menutup skor di menit terakhir babak pertama, menunjukkan keterampilan kaki yang luar biasa sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang.

Hasil ini sudah tak diragukan lagi sebelum kick-off, namun memastikan bahwa The Gunners akan menghadapi Chelsea di perempat final Liga Champions bulan depan.

GOAL menilai pemain Arsenal dari Meadow Park...

  • Smilla Holmberg Saar Janssen Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Mungkin bisa melakukan yang lebih baik dalam menghadapi gol Leuven, tetapi melakukan penyelamatan hebat dalam situasi satu lawan satu untuk mencegah mereka memimpin lebih awal.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Salah satu pemain Arsenal yang paling bersemangat dalam malam yang sulit. Bergerak naik turun di sisi kanan dengan energi yang luar biasa dan terlibat dalam beberapa serangan terbaik mereka.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Memiliki beberapa momen yang kurang meyakinkan dalam kondisi tersebut, tetapi secara umum solid dan sering unggul dalam duel-duelnya.

    Laia Codina (6/10):

    Mulai dengan sedikit ceroboh dan seharusnya menangani bola panjang yang hampir diselesaikan oleh Conijnenberg dengan lebih baik, tetapi performanya membaik seiring berjalannya pertandingan.

    Katie McCabe (7/10):

    Penampilan yang solid secara keseluruhan, di mana umpan silangnya benar-benar menonjol.

  • Arsenal Women FC v OH Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    Lini tengah

    Mariona Caldentey (7/10):

    Berusaha keras untuk mengendalikan permainan dan meningkatkan kualitas penguasaan bola, menghasilkan beberapa momen yang bagus sebagai hasilnya. Dia juga mengeksekusi penalti dengan sangat baik.

    Victoria Pelova (5/10):

    Tidak buruk, tapi tidak benar-benar menonjol.

    Frida Maanum (6/10):

    Tidak banyak terlibat dalam penguasaan bola seperti pemain lain, tetapi bekerja keras di luar penguasaan bola, yang penting bagi permainan Arsenal.

  • Alessia Russo Zenia Mertens Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    Serangan

    Chloe Kelly (5/10):

    Kesulitan untuk benar-benar terlibat sebelum keluar pada menit ke-60. Kondisi lapangan tidak membantu, dengan dia menerima beberapa umpan yang sangat buruk pada beberapa kesempatan.

    Alessia Russo (8/10):

    Layak mendapatkan dua golnya dan bisa saja mencetak gol lain, jika bukan karena penyelamatan hebat dari Seynhaeve. Berhasil mengecoh kiper dengan gol pembuka dan gol keduanya dieksekusi dengan sangat baik.

    Caitlin Foord (7/10):

    Menyebabkan masalah sepanjang malam dengan permainan langsung dan positifnya.

  • Subs & Manajer

    Emily Fox (5/10):

    Tidak bisa melanjutkan dari where Holmberg tinggalkan. Tidak melakukan banyak kesalahan, tapi tidak bisa terlalu terlibat.

    Kim Little (6/10):

    Penampilan yang rapi selama setengah jam dari kapten, dengan kualitas yang baik dalam penguasaan bola.

    Steph Catley (N/A):

    Menggantikan Codina pada 15 menit terakhir saat Arsenal mengganti kedua bek tengahnya.

    Leah Williamson (N/A):

    Pemain pengganti lain di babak akhir yang membantu mengamankan kemenangan.

    Taylor Hinds (N/A):

    Kembali dari cedera pada menit-menit akhir.

    Renee Slegers (7/10):

    Mengelola skuadnya dengan baik mengingat skor pertandingan. Melakukan rotasi sedikit pada susunan pemainnya dan kemudian memanfaatkan pemain pengganti secara maksimal, memberikan menit bermain berharga bagi pemain yang kembali dari cedera sambil memberi istirahat bagi yang lain.

