Penilaian pemain Arsenal wanita melawan OH Leuven: Chloe Kelly tampil mengesankan dalam kembalinya ke skuad Arsenal, sementara Olivia Smith dan Frida Maanum menunjukkan performa mematikan dalam kemenangan telak di Liga Champions.

Para pemain Arsenal dan para pendukung yang ikut serta pasti merasakan sensasi deja vu saat mereka mengulangi perjalanan yang mereka lakukan kurang dari dua bulan lalu untuk pertandingan terakhir fase liga. Pada kesempatan itu, Arsenal dengan mudah mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-0, dan kali ini cerita serupa terulang, bahkan dengan skor yang lebih baik.

Penampilan gemilang dari Caitlin Foord yang sangat aktif membantu tim tamu unggul pada menit ke-22, saat umpannya disundul oleh Maanum, dan kemudian permainan apik Chloe Kelly di sayap lawan menciptakan gol kedua. Pemain internasional Inggris itu melakukan debutnya untuk klub atau timnas sejak cedera saat kemenangan Lionesses atas Ghana pada awal Desember, tetapi dia tampil tajam di sini, memberikan umpan silang yang luar biasa kepada Smith sebelum pemain Kanada itu menyelesaikannya dengan tendangan yang ahli untuk skor 2-0.

Ada banyak peluang bagi Arsenal untuk mencetak gol ketiga sebelum Maanum akhirnya melakukannya di awal babak kedua, setelah Foord kembali mengacaukan pertahanan Leuven, dan kemudian Alessia Russo masuk sebagai pengganti untuk ikut andil, memanfaatkan umpan yang dibelokkan Smilla Holmberg untuk memberikan keunggulan empat gol bagi The Gunners, yang tidak akan mereka lepaskan di leg kedua yang akan dimainkan di kandang pada Rabu depan.

Hal ini berarti babak perempat final Liga Champions yang sepenuhnya melibatkan tim Inggris hampir dipastikan, dengan leg pertama antara Arsenal dan Chelsea akan digelar di utara London pada akhir Maret.

GOAL menilai pemain Arsenal dari Den Dreef...