Kelly Smith Maanum Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Penilaian pemain Arsenal wanita melawan OH Leuven: Chloe Kelly tampil mengesankan dalam kembalinya ke skuad Arsenal, sementara Olivia Smith dan Frida Maanum menunjukkan performa mematikan dalam kemenangan telak di Liga Champions.

Arsenal hampir memastikan tempat di perempat final Liga Champions Wanita setelah mengalahkan OH Leuven 4-0 di Belgia pada Rabu. Dua gol dari Frida Maanum dan masing-masing satu gol dari Olivia Smith dan Alessia Russo memastikan kemenangan, membawa juara Eropa bertahan ini selangkah lebih dekat untuk bertemu rival London, Chelsea, di babak delapan besar.

Para pemain Arsenal dan para pendukung yang ikut serta pasti merasakan sensasi deja vu saat mereka mengulangi perjalanan yang mereka lakukan kurang dari dua bulan lalu untuk pertandingan terakhir fase liga. Pada kesempatan itu, Arsenal dengan mudah mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-0, dan kali ini cerita serupa terulang, bahkan dengan skor yang lebih baik.

Penampilan gemilang dari Caitlin Foord yang sangat aktif membantu tim tamu unggul pada menit ke-22, saat umpannya disundul oleh Maanum, dan kemudian permainan apik Chloe Kelly di sayap lawan menciptakan gol kedua. Pemain internasional Inggris itu melakukan debutnya untuk klub atau timnas sejak cedera saat kemenangan Lionesses atas Ghana pada awal Desember, tetapi dia tampil tajam di sini, memberikan umpan silang yang luar biasa kepada Smith sebelum pemain Kanada itu menyelesaikannya dengan tendangan yang ahli untuk skor 2-0.

Ada banyak peluang bagi Arsenal untuk mencetak gol ketiga sebelum Maanum akhirnya melakukannya di awal babak kedua, setelah Foord kembali mengacaukan pertahanan Leuven, dan kemudian Alessia Russo masuk sebagai pengganti untuk ikut andil, memanfaatkan umpan yang dibelokkan Smilla Holmberg untuk memberikan keunggulan empat gol bagi The Gunners, yang tidak akan mereka lepaskan di leg kedua yang akan dimainkan di kandang pada Rabu depan.

Hal ini berarti babak perempat final Liga Champions yang sepenuhnya melibatkan tim Inggris hampir dipastikan, dengan leg pertama antara Arsenal dan Chelsea akan digelar di utara London pada akhir Maret.

GOAL menilai pemain Arsenal dari Den Dreef...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang &amp; Pertahanan

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukan, meskipun berhasil melakukan penyelamatan dengan ujung jari untuk menggagalkan upaya Bosteels di babak kedua.

    Emily Fox (6/10):

    Menampilkan performa solid selama 45 menit sebelum tampaknya diberi istirahat saat Holmberg menggantikannya di babak pertama.

    Leah Williamson (7/10):

    Menunjukkan kemampuan passing yang luar biasa sebelum diganti setelah satu jam.

    Laia Codina (7/10):

    Belum banyak digunakan musim ini, tetapi dominan di sini, memenangkan semua enam duel udara untuk menggagalkan ancaman potensial Leuven.

    Katie McCabe (8/10):

    Sangat baik dalam tugas pertahanannya, memenangkan semua lima duel di tanah. Juga sering maju ke depan dan memberikan beberapa umpan yang bagus.

  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    Lini tengah

    Victoria Pelova (7/10):

    Seorang pemain yang belum banyak mendapat menit bermain musim ini, tetapi tampaknya hal itu tidak berlaku baginya. Ia dengan lancar masuk ke lini tengah dan sering terlibat dalam serangan-serangan terbaik Arsenal.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Penampilan yang kuat dari runner-up Ballon d'Or, dengan kemampuannya untuk membongkar pertahanan lawan yang seringkali menempatkan Arsenal dalam posisi yang menguntungkan.

    Frida Maanum (8/10):

    Sering masuk ke posisi yang bagus untuk mencetak gol, dengan peluang untuk mencetak lebih dari dua gol di sini. Namun, dia menyelesaikan dengan baik di kedua kesempatan tersebut dan juga berkontribusi banyak dalam serangan saat menguasai bola.

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Serangan

    Caitlin Foord (8/10):

    Menyebabkan masalah bagi Leuven sepanjang malam dengan permainan langsung dan positifnya, serta umpan akhir yang konsisten dan akurat. Tidak ada yang menciptakan lebih banyak peluang.

    Olivia Smith (8/10):

    Bisa saja mencetak lebih dari satu gol, tetapi dia berhasil masuk ke posisi yang tepat untuk menciptakan peluang dan mencetak gol tunggalnya dengan brilian. Penampilan bagus lainnya dalam peran No.9, setelah mencetak gol tunggal dalam kemenangan mengejutkan atas Manchester City pada akhir pekan.

    Chloe Kelly (8/10):

    Dalam debutnya sebagai starter sejak awal Desember, dia tampil tajam. Bekerja keras tanpa bola dan menimbulkan masalah nyata saat menguasai bola, terutama dengan umpan silang brilian untuk gol Smith.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    Subs &amp; Manajer

    Smilla Holmberg (7/10):

    Menggantikan Fox pada babak pertama dan membawa banyak energi di sisi kanan, dengan umpan silangnya yang menggoda yang berujung pada gol Russo.

    Alessia Russo (7/10):

    Memanfaatkan satu-satunya peluangnya setelah masuk lapangan setelah menit ke-60. Beradaptasi dengan baik untuk mencetak gol.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Dengan nyaman menggantikan Williamson di barisan belakang pada pertengahan babak kedua, dan mengoper bola dengan baik.

    Kyra Cooney-Cross (N/A):

    Melakukan penampilan pertamanya musim ini di akhir pertandingan, setelah kembali bergabung dengan tim pekan ini setelah beberapa waktu absen bersama keluarganya akibat diagnosis kanker yang mengerikan pada ibunya.

    Kim Little (N/A):

    Masuk pada menit-menit akhir.

    Renee Slegers (7/10):

    Menjaga keseimbangan yang sempurna dalam rotasi skuadnya, memberi istirahat pada pemain kunci pada waktu yang tepat sambil tetap mempertahankan chemistry yang menentukan kemenangan dalam susunan pemainnya. Dia juga memanfaatkan bangku cadangan dengan baik sebagai perpanjangan dari strategi tersebut.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

