Penilaian Feyenoord musim 2025/26: Raheem Sterling mendapat nilai 3, satu pemain kunci

Setelah menjalani musim yang mengecewakan di Liga Europa, Feyenoord akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan. Meskipun mengalami banyak momen sulit, tim asal Rotterdam ini berhasil finis di posisi kedua Eredivisie. Voetbalzone memberikan nilai akhir kepada setiap pemain Feyenoord untuk musim 2025/26.

Akibat tersingkirnya mereka secara menyakitkan dari Fenerbahçe di Istanbul, Feyenoord terpaksa berpartisipasi di Liga Europa musim ini. Di kompetisi tersebut, klub asal Stadion ini tampil di bawah standar, sebagian karena beberapa keputusan kontroversial dari pelatih Robin van Persie. Petualangan di KNVB Beker pun berakhir dengan kekecewaan: Feyenoord langsung tersingkir di De Kuip oleh sc Heerenveen (2-3).

Di Eredivisie, performa mereka naik-turun. Feyenoord memulai musim dengan gemilang, namun penurunan performa selanjutnya terlalu drastis. Meski demikian, Van Persie dan timnya berhasil mengumpulkan poin yang cukup untuk memastikan partisipasi di kompetisi bergengsi, sebagian berkat persaingan yang lebih lemah.

Hampir semua pemain Feyenoord yang telah bermain dalam pertandingan resmi dinilai dengan angka 1 hingga 10. Justin Bijlow (kini kiper Genoa), Steven Benda, Malcolm Jeng, dan sejumlah debutan berbakat terlalu jarang bermain untuk memenuhi syarat penilaian.

    34Talenta yang sudah memulai kariernya - tanpa penilaian

    Ilai Grootfaam, Ayoub Ouarghi, Shaqueel van Persie, dan Jivayno Zinhagel melakukan debut mereka di tim utama Feyenoord musim ini. Terutama putra sang pelatih kepala yang tampil mengesankan, dengan dua gol indahnya saat melawan Sparta. Namun, Van Persie junior dan para talenta muda lainnya dari akademi klub tersebut tidak mendapat cukup waktu bermain untuk dapat dinilai secara adil.

    33Justin Bijlow - belum ada ulasan

    Bijlow hanya bermain selama 90 menit saat kekalahan di turnamen piala melawan Heerenveen, sehingga tidak adil untuk langsung memberinya nilai buruk atas penampilannya itu. Pemain yang telah delapan kali membela tim nasional Belanda ini meninggalkan Feyenoord pada musim dingin lalu, kini tampil gemilang sebagai penjaga gawang di Genoa, dan berharap dapat ikut serta dalam Piala Dunia musim panas mendatang.

  • 32Steven Benda - belum ada ulasan

    Setelah kepergian Bijlow, Feyenoord mendatangkan kiper cadangan berusia 27 tahun, Benda. Akibat skorsing yang dijatuhkan kepada Timon Wellenreuther, kiper asal Jerman itu harus langsung turun ke lapangan saat menghadapi Go Ahead Eagles (menang 1-0). Karena kartu merah yang diterima tim asal Deventer di awal pertandingan, Benda hampir tidak diuji kemampuannya.

    31Malcolm Jeng - belum ada ulasan

    Selain Thomas Beelen, yang sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan karena mengalami patah tulang kaki, Jeng mungkin adalah pemain yang paling sial di skuad Feyenoord. Bek tengah muda asal Swedia ini menorehkan debut yang solid di ajang Eropa, namun kemudian mengalami robekan tendon Achilles dalam pertandingan melawan FC Groningen (menang 0-1).

    30Raheem Sterling - 3/10

    Hampir semua orang mengharapkan lebih dari mantan bintang dunia Sterling di Feyenoord. Setelah bermain selama 421 menit dalam delapan pertandingan dan hanya mencetak satu assist, pemain Inggris berusia 31 tahun itu tampaknya akan hengkang dari De Kuip secara diam-diam. Sebagai pemain dengan statusnya, Sterling memang layak dihormati, tetapi penampilannya terkadang sungguh memalukan untuk disaksikan.

    29Gonçalo Borges - 4/10

    10 juta euro. Menurut Transfermarkt, itulah jumlah yang dibayarkan Feyenoord untuk Borges. Pemain asal Portugal itu mencatatkan tiga gol dan satu assist dalam 18 pertandingan resmi musim ini. Di FC Porto, mereka pasti tersenyum puas, karena Borges jelas-jelas belum memberikan kontribusi yang sebanding dengan nilai transfernya.

    28Mats Deijl - 4,5/10

    Setelah empat belas pertandingan yang dilalui Deijl bersama Feyenoord, dapat disimpulkan bahwa solusi darurat tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Kadang-kadang, tempo permainan tampaknya masih terlalu tinggi baginya. Di luar lapangan, pemain asal Vlaardingen ini merupakan duta yang baik bagi klub, namun dari segi performa olahraga, ia belum mampu mencapai level yang diharapkan di Rotterdam yang dikenal kritis.

    27Jordan Lotomba - 4,5/10

    Selama kekalahan menyakitkan Feyenoord di babak kualifikasi Liga Champions, Lotomba menjadi satu-satunya titik lemah. Di Liga Europa pun, bek sayap berpengalaman ini mencatatkan beberapa penampilan yang mengecewakan. Namun, pemain asal Swiss ini berhasil bangkit kembali seiring berjalannya musim, dengan penampilannya melawan Mika Godts dalam laga Klassieker (1-1) sebagai puncaknya.

    26Gaoussou Diarra - 4,5/10

    Belum saatnya sama sekali untuk mengesampingkan Diarra yang berusia 23 tahun, namun pemain asal Mali ini belum sebanding dengan nilai transfer sebesar 3,8 juta euro yang dibayarkan Feyenoord. Setelah musim debutnya dengan total 343 menit bermain dalam sembilan pertandingan dan tanpa kontribusi gol sama sekali, ia pasti akan dievaluasi oleh Van Persie dan direktur teknis baru.

    25Jeremiah St. Juste - 5/10

    Rincian finansialnya belum diketahui, tetapi mengingat statusnya, St. Juste niscaya akan menjadi pemain dengan gaji tinggi di Feyenoord. Sejak kembali, ia belum menunjukkan kontribusi yang berarti di lapangan. Ketersediaannya untuk bermain juga tetap menjadi perhatian: dalam enam bulan terakhir, bek berusia 29 tahun ini kembali absen dalam beberapa pertandingan akibat cedera.

    24Jan Plug - 5/10

    Sebelum jeda musim dingin, Plug tampil delapan kali untuk Feyenoord dan terutama menunjukkan bahwa ia belum siap untuk level tertinggi. Pada bulan Februari, bek berusia 21 tahun ini dipinjamkan ke FC Dordrecht, di mana ia mendapat banyak menit bermain. Di Krommedijk, pemain asal Katwijk ini telah berkembang dengan sangat baik.

    23Jaden Slory - 5/10

    Begitu nama Slory disebut, banyak pendukung Feyenoord langsung akan membicarakan pelanggaran bodohnya, yang menyebabkan penalti pada menit terakhir dalam laga tandang melawan AZ (3-3). Itu adalah kesalahan yang sangat merugikan bagi pemain sayap muda tersebut, yang kemudian menghabiskan sisa musimnya bersama Go Ahead Eagles.

    22Cyle Larin - 5/10

    Untuk sesaat, sepertinya Larin akan menjadi pemain pengganti yang handal di Feyenoord, tetapi seiring dengan semakin seringnya ia diturunkan, justru kelemahannya yang semakin terlihat. Hal positif bagi pemain asal Kanada ini adalah ia berhasil menunjukkan kemampuannya di paruh kedua musim bersama Southampton, sehingga ia kemungkinan besar dapat bersiap untuk Piala Dunia di negara asalnya.

    21Aymen Sliti - 5/10

    Sliti yang berusia 20 tahun tampil menjanjikan dalam beberapa penampilan sebagai pemain pengganti musim lalu, namun musim ini ia belum mampu menunjukkan performa yang menonjol. Feyenoord sebaiknya meminjamkan pemain sayap yang performanya tidak konsisten ini pada musim depan.

    20Bart Nieuwkoop - 5,5/10

    Musim ini pun, Nieuwkoop kembali dilanda banyak cedera. Pemain asal Zeeland yang kurang beruntung ini telah berusaha sekuat tenaga dan mampu memberikan ancaman serius bagi Feyenoord saat masuk sebagai pemain pengganti, namun ia terlalu sering absen dari skuad. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa klub asal Rotterdam tersebut memutuskan untuk merekrut Deijl.

    19In-beom Hwang - 5,5/10

    Hal yang sama juga berlaku bagi Hwang; Feyenoord sebenarnya sangat membutuhkannya musim ini, namun pemain asal Korea Selatan itu hanya tampil selama 1.385 menit. Jika gelandang tersebut tampil bagus di Piala Dunia, penjualan pada musim panas nanti bisa menjadi opsi yang menarik.

    18Quinten Timber - 5,5/10

    Meskipun memiliki banyak kelebihan, Timber belum mampu menunjukkan performa terbaiknya pada paruh pertama musim ini. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, sepertinya ia tidak lagi bisa memotivasi dirinya sendiri di bawah asuhan Van Persie. Kepindahannya ke Olympique Marseille merupakan keputusan yang tepat bagi semua pihak, meskipun situasinya di sana pun belum berjalan mulus.

    17 Casper Tengstedt - 5,5/10

    Tengstedt memang bukan pemain Feyenoord yang paling populer di kalangan suporter, tetapi statistiknya sama sekali tidak buruk. Dalam waktu bermain hanya 628 menit, penyerang asal Denmark ini berhasil mencetak lima gol. Namun, seharusnya ia bisa meningkatkan rata-rata golnya itu pada pertandingan Minggu lalu melawan PEC Zwolle (kemenangan 0-2).

    16Gijs Smal - 6/10

    Setelah dua musim bersama Feyenoord, Smal—terutama karena masalah cedera—belum berhasil merebut posisi starter tetap. Musim ini, bek kiri asal Noord-Holland itu terpaksa absen dalam tidak kurang dari enam belas pertandingan. Sayang sekali, karena Smal sesekali tetap menunjukkan sekilas kualitasnya.

    15Sem Steijn - 6/10

    Ketika Steijn menjadi pemain inti di awal musim ini, Feyenoord berhasil mengumpulkan banyak poin. Berkat hal itu pula, tim asal Rotterdam ini berhasil membangun keunggulan poin, yang pada akhirnya memungkinkan mereka merebut posisi kedua meskipun mengalami penurunan performa yang drastis. Dari segi permainan, memang masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi ini belum berarti semuanya sudah berakhir.

    14Leo Sauer - 6/10

    Harapan sangat tinggi saat Sauer kembali dari masa peminjamannya di NAC Breda musim panas lalu. Mungkin bahkan terlalu tinggi, mengingat Igor Paixão hampir setiap pekan membuat De Kuip bergembira di musim terakhirnya. Akan sangat bagus jika pemain asal Slovakia itu bisa memulai musim depan dalam kondisi prima dan bersaing dengan pemain baru.

    13 Anel Ahmedhodzic - 6,5/10

    Sama seperti Steijn, Ahmedhodzic juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi awal musim yang gemilang bagi Feyenoord. Namun, pemain asal Bosnia itu pun mengalami penurunan performa yang cukup parah. Pemain berkaki kanan ini sebenarnya bisa mempermudah tugasnya sendiri dengan mengurangi jumlah kartu kuning yang tidak perlu.

    12Thijs Kraaijeveld - 6,5/10

    Kraaijeveld, yang baru berusia sembilan belas tahun, mengakhiri musim penampilannya yang gemilang bersama Feyenoord pada hari Minggu. Van Persie memainkan pemain asal Rotterdam itu sebagai bek tengah dan gelandang dalam enam belas pertandingan resmi. Untuk usianya, ia tampil cukup matang.

    11Tobias van den Elshout - 6,5/10

    Sahabat karib Kraaijeveld, Van den Elshout, juga tampil sebagai pemain yang cerdas dan penuh dedikasi. Dalam laga melawan AZ (1-1), gelandang asal Den Haag ini juga menunjukkan kemampuannya dalam memberikan umpan terobosan yang cerdik, dengan memberikan umpan yang tepat sasaran kepada Hadj Moussa.

    10Timon Wellenreuther - 7/10

    Suka atau tidak suka, Wellenreuther telah beberapa kali menyelamatkan Feyenoord musim ini dengan penyelamatan-penyelamatan gemilang. Kiper asal Jerman ini mencetak rekor negatif di Eredivisie pada bulan April, dengan menjadi kiper yang menerima kartu kuning terbanyak di liga Belanda.

    9Gernot Trauner - 7/10

    Fakta bahwa Feyenoord jauh lebih sulit ditembus dalam lima pertandingan terakhir musim ini bukan hanya karena kehadiran Dick Advocaat. Kembalinya Trauner juga sangat menguntungkan tim asal Rotterdam tersebut. Emosi yang ia tunjukkan setelah pertandingan di Zwolle seolah menandakan berakhirnya sebuah era, namun klub dan sang pemain masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut.

    8Jakub Moder - 7/10

    Seandainya Moder tidak terlalu sering mengalami cedera sepanjang kariernya, kemungkinan besar ia tidak akan bermain untuk Feyenoord pada usia 27 tahun. Pemain serba bisa asal Polandia ini telah bermain di semua posisi musim ini dan berpotensi menjadi pilar penting musim depan.

    7Givairo Read - 7,5/10

    Setiap kali Read diturunkan oleh Feyenoord, performa tim langsung meningkat. Dia masih berusia sembilan belas tahun, tetapi memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada Deijl, Nieuwkoop, dan Lotomba. Mengingat minat dari berbagai klub besar Eropa, tampaknya pemain asal Amsterdam ini telah memainkan pertandingan terakhirnya melawan PEC. Hal itu sungguh disayangkan, terutama setelah musim yang diwarnai banyak cedera.

    6Tsuyoshi Watanabe - 7,5/10

    Di musim di mana masalah cedera menjadi awan gelap, pemain seperti Watanabe menjadi secercah harapan di tengah kegelapan. Van Persie telah menurunkan bek tengah asal Jepang yang andal ini dalam tidak kurang dari 39 pertandingan resmi. Pemain yang pernah berlaga di Piala Dunia ini juga terbukti menjadi senjata tambahan di lini serang, karena ia telah mencetak lima gol di semua kompetisi.

    5Jordan Bos - 7,5/10

    Mungkin terdengar aneh, tapi bek sayap Bos adalah ancaman serangan paling berbahaya dari sayap kiri musim ini. Statistiknya sangat mengesankan: empat gol dan sebelas assist dalam 36 pertandingan resmi.

    4Oussama Targhalline - 7,5/10

    Satu setengah tahun lalu, Feyenoord hanya membayar 450.000 euro kepada Le Havre untuk mendatangkan Targhalline. Langkah yang sangat cerdas, karena menurut Transfermarkt, nilainya kini mencapai 12 juta euro. Gelandang asal Maroko ini tampaknya akan tetap menjadi andalan di bawah asuhan Van Persie pada musim depan.

    3Anis Hadj Moussa - 8/10

    Berkat dua golnya di Stadion MAC3PARK pada hari Minggu, Hadj Moussa menutup musim ini dengan catatan 14 gol dan 7 assist dalam 40 pertandingan resmi. Ia telah berkembang dari seorang pemain yang bergabung dengan Feyenoord dengan keterbatasan fisik menjadi salah satu pemain yang paling sering diturunkan dalam skuad. Mungkin bursa transfer musim panas mendatang adalah waktu yang tepat untuk menuai hasilnya.

    2Ayase Ueda - 8/10

    Ueda telah membungkam semua pihak yang meragukannya musim ini. Dengan 25 gol di liga, tak ada yang bisa menyangkal lagi bahwa ia adalah penyerang yang hebat untuk level teratas Eredivisie. Menarik untuk dilihat apakah ia bisa mempertahankan performa ini di klub barunya di luar negeri, karena kepergiannya dari Feyenoord tampaknya sudah di depan mata.

    1Luciano Valente - 8,5/10

    Semoga Valente, pemain yang paling menonjol dan rekrutan terbaik Feyenoord, tetap bermain di De Kuip musim depan. Pemain asal Groningen ini tampil mengesankan terutama pada paruh pertama musim ini, yang bahkan membawanya melakukan debut bersama tim nasional Belanda. Jika ia masuk dalam skuad Piala Dunia yang dipimpin pelatih Ronald Koeman, itu akan menjadi puncak kesuksesannya.