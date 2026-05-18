Penilaian Feyenoord musim 2025/26: Raheem Sterling mendapat nilai 3, satu pemain kunci

Setelah menjalani musim yang mengecewakan di Liga Europa, Feyenoord akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan. Meskipun mengalami banyak momen sulit, tim asal Rotterdam ini berhasil finis di posisi kedua Eredivisie. Voetbalzone memberikan nilai akhir kepada setiap pemain Feyenoord untuk musim 2025/26.

Akibat tersingkirnya mereka secara menyakitkan dari Fenerbahçe di Istanbul, Feyenoord terpaksa berpartisipasi di Liga Europa musim ini. Di kompetisi tersebut, klub asal Stadion ini tampil di bawah standar, sebagian karena beberapa keputusan kontroversial dari pelatih Robin van Persie. Petualangan di KNVB Beker pun berakhir dengan kekecewaan: Feyenoord langsung tersingkir di De Kuip oleh sc Heerenveen (2-3).

Di Eredivisie, performa mereka naik-turun. Feyenoord memulai musim dengan gemilang, namun penurunan performa selanjutnya terlalu drastis. Meski demikian, Van Persie dan timnya berhasil mengumpulkan poin yang cukup untuk memastikan partisipasi di kompetisi bergengsi, sebagian berkat persaingan yang lebih lemah.

Hampir semua pemain Feyenoord yang telah bermain dalam pertandingan resmi dinilai dengan angka 1 hingga 10. Justin Bijlow (kini kiper Genoa), Steven Benda, Malcolm Jeng, dan sejumlah debutan berbakat terlalu jarang bermain untuk memenuhi syarat penilaian.