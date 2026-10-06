Pio Esposito, penyerang tengah Inter dan Timnas Italia, sehari setelah kemenangan 3-1 Italia atas Turki, laga di mana pemain berusia 21 tahun itu mencetak gol (7 gol dalam 13 penampilan), berbicara di sela-sela Premio Vialli, tempat ia menerima Premio Goleador: "Saya hanya bisa berterima kasih kepada pelatih timnas atas kepercayaan yang ia berikan kepada saya sejak awal. Mengenakan seragam Timnas Italia selalu menjadi emosi yang istimewa, selalu berbeda. Saya sudah mengenakan seragam biru sejak level U-16. Saat Anda mengenakan seragam Timnas Italia, itulah emosi terindah: itu adalah mimpi setiap anak ketika mulai bermain sepakbola".
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Penghargaan Vialli, Pio Esposito: "Bangga, Luca sosok yang sangat rendah hati dan teladan bagi anak muda"
Vialli
"Tentang Vialli, saya selalu mendengar bahwa dia adalah sosok yang sangat rendah hati dan teladan bagi anak-anak muda, dengan nilai-nilai moral yang kuat di luar lapangan," ujar dia. Menerima penghargaan ini membuat saya sangat bangga," tutup pemain kelahiran 2005 tersebut, penyerang Inter dan tim nasional Italia.
INTER
Tentang seberapa banyak ia bermain di Inter: "Di Inter ada dua penyerang terbaik di liga. Wajar jika ada banyak pergantian. Saya bangga bisa mendapatkan ruang saya: kami melihat momen demi momen, selangkah demi selangkah: saya tidak lupa bahwa saya datang dari Serie B dan dalam satu tahun saya memainkan lima puluh pertandingan".
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