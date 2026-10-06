Penghargaan Vialli, Pio Esposito: "Bangga, Luca sosok yang sangat rendah hati dan teladan bagi anak muda"

Pio Esposito, penyerang tengah Inter dan Timnas Italia, sehari setelah kemenangan 3-1 Italia atas Turki, laga di mana pemain berusia 21 tahun itu mencetak gol (7 gol dalam 13 penampilan), berbicara di sela-sela Premio Vialli, tempat ia menerima Premio Goleador: "Saya hanya bisa berterima kasih kepada pelatih timnas atas kepercayaan yang ia berikan kepada saya sejak awal. Mengenakan seragam Timnas Italia selalu menjadi emosi yang istimewa, selalu berbeda. Saya sudah mengenakan seragam biru sejak level U-16. Saat Anda mengenakan seragam Timnas Italia, itulah emosi terindah: itu adalah mimpi setiap anak ketika mulai bermain sepakbola".