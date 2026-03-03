Penggemar Arsenal yang paling disukai mengungkapkan keluhan besar tentang kehidupan di London

Meskipun banyak pemain sepak bola ternama dikenal karena koleksi mobil mewah mereka, Calafiori telah mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam menavigasi jalanan London. Pemain internasional Italia berusia 23 tahun, yang bergabung dengan Arsenal dari Bologna pada 2024, mengungkapkan bahwa ia merasa lalu lintas kota tersebut begitu menyebalkan sehingga ia memilih untuk tidak memiliki kendaraan sama sekali. London secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu kota megapolitan paling padat di dunia, dengan kecepatan rata-rata seringkali turun drastis, dan ketidakmampuan untuk bergerak ini jelas telah menguji kesabaran sang bek.

Selain volume kendaraan yang padat di jalan, Calafiori juga mengungkapkan kebingungan khusus terkait pola pikir pengemudi Inggris. Terbiasa dengan gaya mengemudi yang lebih lancar dan mungkin lebih agresif di negaranya, ia merasa kepatuhan yang kaku terhadap aturan di Inggris justru menjadi hambatan rather than bantuan. "Saya tidak mengemudi, tapi saya berkeliling dengan sopir. Saya lebih suka tidak mengemudi di sini. Saya tidak punya mobil, tapi saya bisa mengemudi," katanya dalam podcastSupernova. "Saya tidak suka cara mereka mengemudi di sini. Mereka terlalu patuh pada aturan dan agak lambat. Terkadang Anda melihat kemacetan besar tanpa alasan."