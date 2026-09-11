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Pengganti Rodri: Real Madrid Perbarui Minatnya kepada Target Alonso

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Real Madrid
Arsenal
Rodri
X. Alonso
M. Zubimendi
Chelsea
Spanyol
Inggris

Real Madrid Bergerak untuk Mendatangkan Seorang Gelandang

Real Madrid melewatkan kesempatan untuk mendatangkan Rodri, dan kini harus membayar mahal atas hal itu, setelah mengalami sejumlah kekurangan di lini tengah, yang terlihat jelas ketika menghadapi Inter Milan, di tengah absennya seorang gelandang dengan level seperti yang ditampilkan pemain Barcelona tersebut.

Surat kabar Sport, dalam laporannya, menyebutkan bahwa tim asuhan pelatih Jose Mourinho tidak mampu mendominasi jalannya pertandingan, dan senjata utamanya bertumpu pada transisi cepat, guna memberi Vinicius, Mbappe, dan Bellingham kesempatan untuk menuntaskan serangan di sepertiga akhir lapangan. 

Namun para lawan mampu merebut bola dari mereka, lalu menciptakan ancaman dan peluang untuk mencetak gol. Courtois telah menyelamatkan tim ibu kota itu dari kerugian besar, di tengah kegagalan Real Madrid mengerahkan segala upaya untuk mendatangkan Rodri.

Real Madrid lebih memilih untuk berfokus pada pemain dengan naluri menyerang yang lebih besar seperti Bernardo Silva, yang ditolak oleh Barcelona, sementara mereka terus mengandalkan Tchouameni, Valverde, dan Camavinga sebagai pemain pengatur permainan, meski mereka tak memiliki bakat yang dimiliki Rodri.

Membangun serangan dan mengatur permainan merupakan tugas yang belum tuntas bagi tim asuhan pelatih Mourinho, dan Arda Guler atau Trent Alexander-Arnold mungkin bisa menjadi solusi darurat, tetapi semua pilihan tersebut masih jauh dari apa yang mampu ditampilkan Rodri.

Karena alasan inilah, klub ibu kota itu mulai bergerak sebagai persiapan menghadapi bursa transfer musim dingin, sebuah jendela di mana mereka dapat mengatasi kekurangan yang mereka alami di posisi ini, melalui sebuah nama yang sebelumnya dikaitkan dengan mereka pada musim panas, dan mungkin menjadi peluang yang tersedia di bursa, yaitu Martin Zubimendi, bintang Arsenal.

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    Berkurangnya peran Zubimendi bersama Arsenal

    Di Inggris, prediksi mulai mengarah pada kemungkinan terjadinya hal itu, setelah peran sang pemain menurun bersama Arsenal. Zubimendi memulai kelima laga resmi yang dijalani The Gunners musim ini dari bangku cadangan. 

    Yang paling menjadi indikasi adalah keberadaannya di bangku cadangan saat laga besar Liga Champions melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, di mana ia hanya bermain selama 8 menit.

    Penderitaan Zubimendi karena duduk di bangku cadangan telah berlangsung sejak akhir musim lalu. Sebagai contoh, ia duduk di bangku cadangan pada final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, sebelum akhirnya masuk untuk tampil pada babak tambahan. 

    Meskipun ia selalu menampilkan level permainan yang baik, pelatih Mikel Arteta lebih memilih pemain lain di posisinya, dan hal itu bisa memengaruhi kondisi mental mantan pemain Real Sociedad tersebut.

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    Zubimendi memimpin lini tengah Spanyol setelah cedera Rodri

    Real Madrid memasukkan Zubimendi ke dalam perhitungan mereka secara serius, dengan mempertimbangkan pula penampilannya bersama timnas Spanyol. Ketika Rodri mengalami cedera serius, Zubimendi mengambil alih komando lini tengah timnas Spanyol.

    Pemain ini juga tampil dalam momen-momen krusial, seperti babak kedua final Euro 2024, serta babak tambahan pada final Piala Dunia 2026.

    Arsenal membayar 70 juta euro untuk mendatangkannya pada musim lalu, dan menandatangani kontrak dengannya yang berlaku hingga tahun 2030.

    Nilai pasarnya diperkirakan akan bergerak dalam kisaran angka yang serupa, dan Arsenal akan mampu mengembalikan nilai investasinya. Selain itu, jumlah tersebut tidak dianggap terlalu besar bagi Real Madrid.

    Meski demikian, Martin Zubimendi juga akan memiliki sejumlah klub yang berminat atas jasanya, seperti Chelsea yang dipimpin Xabi Alonso, yang juga pernah memikirkan untuk merekrutnya ke dalam proyeknya ketika ia menjadi kandidat untuk bekerja dengan Real Madrid, namun Florentino Perez tidak jadi merekrutnya.

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