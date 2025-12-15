Pengganti Mohamed Salah: Siapa Yang Benar-Benar Harus Direkrut Liverpool Jika Sang Bintang Mesir Pindah?

Setelah menuduh klub 'mengorbankannya' dan mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Slot telah memburuk, era gemilang Salah di Anfield tampaknya akan segera berakhir dengan menyedihkan. Apakah itu di bulan Januari atau musim panas masih harus dilihat, tetapi semakin jelas bahwa The Reds harus menjalankan rencana suksesi mereka.

Setelah meredanya gejolak akibat ledakan emosi pemain berusia 33 tahun itu, dilaporkan bahwa Liverpool tidak berniat memberikan perpisahan besar kepada pemain andalan mereka di Anfield pada pertandingan terakhirnya sebelum berangkat ke Piala Afrika, karena mereka ingin melindungi posisi tawar mereka dengan tidak menjadikan kepergiannya sebagai sebuah peristiwa besar.

Meskipun dikatakan Liverpool tidak ingin menjualnya, para petinggi klub Saudi Pro League sekali lagi menegaskan bahwa mereka ingin memboyongnya, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum tawaran datang. Dengan masa depan Salah yang kini tidak pasti, klub harus merencanakan ke depan - tetapi siapa yang bisa mengisi kekosongan tersebut? Antoine Semenyo dari Bournemouth muncul sebagai salah satu kemungkinan serius pekan ini, meskipun The Reds akan menghadapi persaingan ketat dari Manchester City dan Tottenham dan performanya telah menurun dalam beberapa pekan terakhir.

Jika langkah itu gagal, lalu siapa alternatifnya? Di bawah ini, GOAL menilai opsi yang dimiliki tim asal Merseyside tersebut...