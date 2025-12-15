Mohamed Salah replacements GFXGetty/ GOAL
Yosua Arya dan Krishan Davis

Pengganti Mohamed Salah: Siapa Yang Benar-Benar Harus Direkrut Liverpool Jika Sang Bintang Mesir Pindah?

Jelas tidak ada jalan kembali bagi Mohamed Salah di Liverpool setelah ledakan kemarahannya terhadap klub dan Arne Slot. The Reds mungkin sedang mempersiapkan diri untuk penjualan besar-besaran, sementara tim-tim Saudi Pro League secara efektif telah mengonfirmasi bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk membawa bintang Mesir itu ke Timur Tengah. Sekarang, juara Liga Primer tersebut harus melihat ke masa depan.

Setelah menuduh klub 'mengorbankannya' dan mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Slot telah memburuk, era gemilang Salah di Anfield tampaknya akan segera berakhir dengan menyedihkan. Apakah itu di bulan Januari atau musim panas masih harus dilihat, tetapi semakin jelas bahwa The Reds harus menjalankan rencana suksesi mereka.

Setelah meredanya gejolak akibat ledakan emosi pemain berusia 33 tahun itu, dilaporkan bahwa Liverpool tidak berniat memberikan perpisahan besar kepada pemain andalan mereka di Anfield pada pertandingan terakhirnya sebelum berangkat ke Piala Afrika, karena mereka ingin melindungi posisi tawar mereka dengan tidak menjadikan kepergiannya sebagai sebuah peristiwa besar.

Meskipun dikatakan Liverpool tidak ingin menjualnya, para petinggi klub Saudi Pro League sekali lagi menegaskan bahwa mereka ingin memboyongnya, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum tawaran datang. Dengan masa depan Salah yang kini tidak pasti, klub harus merencanakan ke depan - tetapi siapa yang bisa mengisi kekosongan tersebut? Antoine Semenyo dari Bournemouth muncul sebagai salah satu kemungkinan serius pekan ini, meskipun The Reds akan menghadapi persaingan ketat dari Manchester City dan Tottenham dan performanya telah menurun dalam beberapa pekan terakhir.

Jika langkah itu gagal, lalu siapa alternatifnya? Di bawah ini, GOAL menilai opsi yang dimiliki tim asal Merseyside tersebut...

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEIPZIGAFP

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Bakayoko, yang mungkin bukan kandidat utama dalam perebutan posisi ini, telah lama dirumorkan menjadi target Liverpool sejak menembus tim utama PSV Eindhoven - bahkan menyatakan pada Januari 2025 bahwa ia "pasti akan bergabung" dengan The Reds setelah mencetak gol di Liga Champions melawan tim Merseyside itu. Namun, rumor tersebut belakangan ini mereda dan pemain Belgia itu telah mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya.

    Sang winger bergabung dengan RB Leipzig pada musim panas, tetapi setelah awal yang cepat, performanya menurun dan sekarang ia hanya berperan sebagai pemain cadangan. Tidak akan mengejutkan jika The Reds masih memantaunya, dan ia bisa menjadi solusi jangka pendek yang lebih murah jika Salah pergi pada awal Januari.

    • Iklan
  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Bradley Barcola (PSG)

    Ada anggapan bahwa Barcola adalah 'pemain sayap cadangan' di Paris Saint-Germain musim lalu, dengan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue mendominasi sorotan saat raksasa Prancis itu meraih gelar Liga Champions pertama mereka yang selama ini sulit diraih. Statusnya sebagai pemain sayap pilihan ketiga di ibu kota Prancis menyebabkan rumor kepindahannya ke Liverpool pada musim panas lalu, dan rumor itu kini muncul kembali dengan masa depan Salah yang terus diperdebatkan.

    Namun, masalah cedera Doue di bulan-bulan awal musim 2025/26 telah memungkinkan Barcola untuk merebut kembali posisi starter, dan fakta bahwa rekan setimnya masih belum kembali bermain menjelang bursa transfer Januari hampir membuatnya tidak mungkin untuk pergi di Tahun Baru. Meski demikian, The Reds mungkin telah melakukan persiapan untuk kesepakatan musim panas yang akan menelan biaya lebih dari €100 juta.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Salah satu alasan utama mengapa Bakayoko yang disebutkan sebelumnya kesulitan mendapatkan menit bermain belakangan ini adalah karena Diomande telah menjadi pemain yang luar biasa bagi Leipzig musim ini. Perekrutan pemain Pantai Gading tersebut tampak seperti langkah bisnis yang cerdas dari Red Bull Group; pemain berusia 19 tahun itu hanya berharga €20 juta ketika ia datang dari Leganes pada musim panas, dan klub Bundesliga tersebut tampaknya sudah akan mendapatkan keuntungan besar dari investasi mereka.

    Keputusan manajer Ole Werner untuk memindahkan Diomande dari sayap kiri ke sayap kanan pada bulan Oktober terbukti transformatif, menghasilkan sembilan keterlibatan gol yang luar biasa dalam tujuh pertandingan terakhirnya, termasuk hat-trick di babak kedua melawan Frankfurt. Seorang pemain yang cepat dan memukau yang jelas memiliki naluri mencetak gol, pemain muda Pantai Gading itu bisa menjadi penerus jangka panjang yang ideal untuk Salah - tetapi Leipzig tidak akan terburu-buru untuk melepaskannya.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dango Ouattara (Brentford)

    Salah satu bintang yang kurang mendapat sorotan di Liga Primer musim ini, Ouattara telah memberikan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan Brentford setelah kepindahannya dari Bournemouth dengan nilai transfer rekor klub sebesar £42,5 juta pada musim panas lalu. Penyerang serbaguna asal Burkina Faso tersebut berperan penting dalam peningkatan performa timnya yang tak terduga di bawah asuhan Keith Andrews pada paruh pertama musim, dengan total tujuh gol dan assist hingga saat artikel ini ditulis, meskipun absen dalam dua pertandingan pembuka karena cedera.

    Meskipun ia merupakan pilihan yang tidak biasa, sebagai pemain yang telah terbukti kemampuannya di Liga Primer dan masih berusia 23 tahun, Ouattara tentu akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan sejumlah nama lain dalam daftar ini, dengan pengeluaran besar Liverpool di musim panas yang mengurangi kebutuhan untuk menggantikan Salah dengan superstar sejati lainnya. Seperti pemain yang posisinya akan ia gantikan, ia bisa berkembang menjadi pahlawan di Anfield.

  • Pulisic MilanGetty Images

    Christian Pulisic (AC Milan)

    Tergantung siapa yang Anda percayai, Pulisic telah berada dalam radar Liverpool selama bertahun-tahun - sejak bintang Amerika itu menembus tim utama di Borussia Dortmund, ketika mantan bos BVB Jurgen Klopp masih memimpin di Anfield. Sejak itu ia bermain untuk Chelsea dan AC Milan tanpa The Reds pernah secara resmi menyatakan minat mereka, mungkin menunggu waktu yang tepat di belakang layar, tetapi sekarang mungkin saat yang tepat untuk bertindak, terutama mengingat saga Salah yang sedang berlangsung.

    Setelah mengalami cedera di Stamford Bridge, Pulisic sebagian besar telah mengatasi masalah kebugarannya dan tampil gemilang di Italia selama dua musim lebih, yang berpuncak pada kemunculannya sebagai pencetak gol terbanyak di Serie A musim ini bersama penyerang Inter Lautaro Martinez dengan tujuh gol, sementara ia telah berkontribusi 11 gol dalam 12 pertandingan di semua kompetisi. Memang, ia telah bermain lebih sentral akhir-akhir ini, tetapi pemain andalan USMNT tersebut telah berkembang menjadi penyerang yang lebih berpengaruh yang mungkin telah lama dicari Liverpool.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Rodrygo (Real Madrid)

    Opsi yang lebih menarik dan Liverpool telah disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi Rodrygo sejak Xabi Alonso mengambil alih kendali di Real Madrid pada musim panas lalu. Pemain internasional Brasil itu tampaknya tidak terlalu disukai oleh manajer baru tersebut; ia hanya bermain kurang dari 500 menit dalam 15 pertandingan La Liga sejauh ini. Hal itu, ditambah dengan ledakan emosi Salah, mau tidak mau menyebabkan rumor transfer tersebut muncul kembali.

    Namun, dengan sisa kontrak dua setengah tahun, Rodrygo tidak akan murah - kemungkinan akan dibanderol dengan harga lebih dari €100 juta - dan ia mungkin sekarang cenderung menunggu hingga masa jabatan Alonso berakhir karena tekanan meningkat pada mantan pemain Liverpool tersebut setelah penurunan performa dan hasil di Santiago Bernabeu dalam beberapa bulan terakhir. Meski begitu, sang winger sebenarnya tidak ingin meninggalkan Madrid. 

    "Selama Real Madrid menginginkan saya, saya akan tetap di sini," katanya pada bulan Oktober.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams (Athletic Club)

    Williams akhirnya diperkirakan akan pindah dalam beberapa bulan mendatang meskipun telah berkomitmen untuk masa depannya di Athletic Bilbao musim panas lalu, yang sangat merugikan dan mempermalukan Barcelona. Saat mereka mulai merencanakan kehidupan tanpa Salah, tidak akan mengejutkan jika Liverpool memposisikan diri untuk mendapatkan Nico sesegera mungkin. Pemain internasional Spanyol tersebut merupakan target kelas atas yang dapat direkrut dan berpotensi menjadi pengganti jangka panjang untuk Salah, meski pun hal itu membutuhkan fleksibilitas posisi karena ia sebagian besar bermain di sayap kiri.

    Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi kendala terbesar. Sebelumnya dilaporkan bahwa Barcelona adalah tujuan utamanya, meski pun kemungkinan transfer tersebut telah berakhir. Arsenal dan Bayern Munich adalah klub besar Eropa lainnya yang diyakini memiliki minat serius pada Nico, yang memiliki klausul pelepasan mencapai €90 juta.

  • liverpool-rio-ngumoha(C)Getty Images

    ...atau opsi tak terduga?

    Tetapi apakah Liverpool benar-benar perlu mengeluarkan uang lagi? Itu adalah pertanyaan yang perlu mereka pertimbangkan dengan serius, karena mereka memiliki seseorang di jajaran mereka yang benar-benar dapat menghemat sejumlah besar uang dalam jangka panjang, tetapi mendukungnya akan membutuhkan kepercayaan yang sangat besar dari Slot dan dewan klub. Dihadapkan dengan tugas yang tidak mudah untuk menggantikan Salah, bisakah Rio Ngumoha mengisi kekosongan bagi The Reds?

    Pemain berusia 17 tahun itu memiliki potensi luar biasa, dan telah dilaporkan bahwa upaya transfer sebelumnya - seperti dalam kasus Barcola - telah dibatalkan agar tidak menghalangi jalan pemain muda tersebut ke tim utama. Kepergian pemain Mesir itu akan membersihkan semuanya. Liverpool juga seharusnya tidak membutuhkan kontribusi seperti yang diberikan Salah setiap tahunnya, dengan niat untuk menghabiskan lebih dari £240 juta untuk Alexander Isak dan Florian Wirtz untuk memastikan bahwa beban tersebut dibagi ke depannya.

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0