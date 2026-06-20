Pengganti Cancelo?.. Satu-satunya halangan antara Barcelona dan bintang Spanyol

Meskipun terdapat rasa saling percaya di antara kedua belah pihak, nilai denda tetap menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kesepakatan ini, karena Racing Santander diperkirakan telah menetapkannya sebesar sekitar 8 juta euro.

Barcelona saat ini sedang mencari berbagai skema keuangan untuk meringankan beban biaya langsung dari kesepakatan tersebut, sementara sejumlah klub Eropa terus memantau perkembangan situasi. Di dalam klub Catalan itu sendiri, keputusan Salinas untuk menolak tawaran finansial yang menggiurkan dari Arab Saudi dipandang secara positif, karena ia lebih memilih untuk tetap di Eropa demi mengembangkan kariernya.

Seiring berlanjutnya negosiasi, Barcelona tetap berada di posisi unggul berkat keinginan sang pemain untuk mengenakan seragam klub tersebut. Namun, klub Racing menyadari bahwa kepergian Salinas tidak akan terjadi dengan harga tersebut, melainkan dengan jumlah yang melebihi 16 juta euro, menurut sumber di klub yang diwawancarai oleh surat kabar “Mundo Dominion”, yang enggan menyebutkan angka pastinya, sebagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo.

Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa jumlah tersebut akan berlaku efektif pada 1 Juli, yaitu tanggal pembukaan resmi jendela transfer, setelah klub tersebut promosi ke La Liga, dan pada saat itu klausul pemutusan kontrak yang telah direvisi harus dibayarkan. Racing menegaskan bahwa mereka melindungi pemainnya untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun Salinas memprioritaskan Barcelona.

Bagaimanapun, Barcelona tidak ingin terlibat dalam persaingan penawaran dengan klub-klub lain yang telah menunjukkan minat pada pemain tersebut, seperti Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bologna, dan Newcastle United.