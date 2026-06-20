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Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport

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Pengganti Cancelo?.. Satu-satunya halangan antara Barcelona dan bintang Spanyol

Transfers
Barcelona
Racing Santander
J. Salinas
J. Cancelo
Spanyol
Portugal

Tawaran dari Arab Saudi ditolak... dan persaingan sengit di antara klub-klub besar Eropa

Barcelona tak henti-hentinya mencari talenta muda yang mampu mendukung proyek olahraganya dalam jangka panjang. Klub asal Katalonia ini terus memantau nama-nama berbakat yang sedang naik daun di liga Spanyol dan Eropa, dengan tujuan mengamankan salah satu pemain menjanjikan tersebut sebelum persaingan untuk mendapatkannya semakin memanas selama bursa transfer.

Sebuah nama baru muncul dalam radar manajemen olahraga klub, setelah berhasil menarik perhatian berkat penampilannya dan perkembangan pesatnya, sehingga kini menjadi incaran sejumlah klub Eropa yang memantau masa depannya dengan cermat, meskipun usianya masih sangat muda.

  • Pertandingan di Eropa... Barcelona unggul

    Barcelona sedang memantau bek muda Spanyol, Jorge Salinas, pemain Racing Santander, di tengah meningkatnya minat dari beberapa klub Eropa ternama, sementara klub Catalan tersebut tetap memegang keunggulan dalam perburuan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun tersebut, yang lebih memilih pindah ke Stadion "Camp Nou" meskipun ada banyak tawaran yang diajukan kepadanya.

    Salinas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Spanyol, setelah menarik perhatian berkat penampilannya bersama Racing Santander dan berkontribusi pada promosi tim tersebut ke La Liga, yang mendorong klub-klub seperti Newcastle United, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Porto, Bologna, dan Eintracht Frankfurt untuk memantau situasinya dengan cermat.

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  • Mengapa Barcelona menginginkannya?

    Ketertarikan Barcelona tidak hanya terbatas pada bakat Salinas, tetapi juga mencakup karakteristik teknisnya yang menjadikannya prospek ideal untuk masa depan. Bek asal Spanyol ini secara alami kidal, suatu keunggulan yang langka di bursa transfer, dan ia juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai bek tengah kiri atau bek sayap kiri dengan efisiensi yang sama.

    Beberapa laporan menyebutkan bahwa para pencari bakat Barcelona mengagumi kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang, kepercayaan dirinya dalam menguasai bola, serta ketenangannya di bawah tekanan, di samping kehadiran fisik dan daya saingnya—sifat-sifat yang sejalan dengan kriteria yang diterapkan klub saat merekrut bek muda.

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  • Dari Santander ke sorotan

    Salinas lahir di kota Santander, dan menghabiskan sebagian besar karier sepak bolanya di wilayah Cantabria, sebelum bergabung dengan akademi Racing Santander pada tahun 2019 setelah bermain di beberapa klub lokal.

    Klub tersebut menyadari nilai sang pemain sejak dini, sehingga memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029 untuk melindunginya dari minat klub-klub lain. Selama musim lalu, Salinas bertransformasi dari talenta menjanjikan di akademi menjadi pemain kunci di tim utama, sejalan dengan penampilannya yang konsisten bersama tim nasional Spanyol di berbagai kategori usia, di mana ia menjadi salah satu pilar utama tim U-19.

    Pemain ini juga mendapat pujian dari direktur olahraga Racing Santander, Chema Aragon, yang memprediksi masa depannya di level Liga Champions.

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  • Penawaran dari Arab Saudi... dan satu-satunya kendala dalam kesepakatan tersebut

    Meskipun terdapat rasa saling percaya di antara kedua belah pihak, nilai denda tetap menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kesepakatan ini, karena Racing Santander diperkirakan telah menetapkannya sebesar sekitar 8 juta euro.

    Barcelona saat ini sedang mencari berbagai skema keuangan untuk meringankan beban biaya langsung dari kesepakatan tersebut, sementara sejumlah klub Eropa terus memantau perkembangan situasi. Di dalam klub Catalan itu sendiri, keputusan Salinas untuk menolak tawaran finansial yang menggiurkan dari Arab Saudi dipandang secara positif, karena ia lebih memilih untuk tetap di Eropa demi mengembangkan kariernya.

    Seiring berlanjutnya negosiasi, Barcelona tetap berada di posisi unggul berkat keinginan sang pemain untuk mengenakan seragam klub tersebut. Namun, klub Racing menyadari bahwa kepergian Salinas tidak akan terjadi dengan harga tersebut, melainkan dengan jumlah yang melebihi 16 juta euro, menurut sumber di klub yang diwawancarai oleh surat kabar “Mundo Dominion”, yang enggan menyebutkan angka pastinya, sebagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo.

    Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa jumlah tersebut akan berlaku efektif pada 1 Juli, yaitu tanggal pembukaan resmi jendela transfer, setelah klub tersebut promosi ke La Liga, dan pada saat itu klausul pemutusan kontrak yang telah direvisi harus dibayarkan. Racing menegaskan bahwa mereka melindungi pemainnya untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun Salinas memprioritaskan Barcelona.

    Bagaimanapun, Barcelona tidak ingin terlibat dalam persaingan penawaran dengan klub-klub lain yang telah menunjukkan minat pada pemain tersebut, seperti Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bologna, dan Newcastle United.

  • Pengganti Cancelo?

    Surat kabar tersebut melanjutkan: "Barcelona memandang kemungkinan perekrutan Salinas sebagai peluang untuk memastikan ia tetap berada di tim di masa depan, namun ia bukanlah pengganti João Cancelo, pilihan utama untuk posisi bek kiri. Begitu masa peminjamannya berakhir, bek sayap asal Portugal itu akan kembali ke klub Al-Hilal dari Arab Saudi pada 1 Juli, dan Barcelona harus bernegosiasi dengan klub tersebut untuk menyelesaikan transfer permanennya.

    Jorge Salinas diwakili oleh agennya, Jorge Mendes, dan klub Catalan tersebut sedang menunggu untuk mengetahui apakah Salinas akan memprioritaskan tawaran Barcelona dan mencoba bernegosiasi dengan Racing Santander untuk menurunkan harga transfer. Klub Catalan tersebut tidak bersedia membayar delapan juta euro untuk pemain yang mungkin tetap dipinjamkan ke Racing Santander pada musim depan, jika Barcelona mengontraknya, sehingga memberinya kesempatan untuk berkembang di La Liga.

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