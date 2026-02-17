Pengganti Bruno Fernandes yang sempurna? Legenda Man Utd mendesak Cole Palmer untuk melakukan transfer yang 'sangat menarik' dan menyarankan kapten saat ini untuk mempertimbangkan untuk meninggalkan Old Trafford

Maestro Portugal ini telah menjadi jantung tak terbantahkan dari United sejak kedatangannya, seringkali membawa tim melewati masa-masa sulit dengan kreativitasnya yang tak kenal lelah. Namun, dengan klub kini berada di bawah kepemimpinan pemilik sebagian INEOS dan Sir Jim Ratcliffe, era baru penyesuaian strategis telah dimulai. Meskipun visi jangka panjang adalah mengembalikan United ke puncak sepak bola, masa depan yang dekat tetap tidak jelas, karena tim terus berjuang untuk konsistensi di lapangan. Di tengah ketidakpastian ini, Saha percaya bahwa gelandang serang Portugal tersebut harus mempertimbangkan kesetiaannya terhadap waktunya yang semakin berkurang di level tertinggi.

Membahas dilema pemain tersebut, Saha mengakui bahwa meskipun dedikasi Fernandes terhadap klub tak diragukan, ketidakpastian jalur olahraga di bawah hierarki baru menjadi kekhawatiran yang valid. "Saya pikir, mengingat rasa hormat yang kita semua miliki untuk Bruno Fernandes, dia adalah pemain hebat. Dia harus mempertimbangkan masa depannya karena, melihat strategi INEOS, cara mereka berpikir sangat tidak pasti," kata Saha kepada CasinoHawks.

Mantan striker tersebut mencatat bahwa pada usia 31 tahun, ambisi Fernandes untuk meraih trofi terbesar dalam sepak bola mungkin tidak sejalan dengan klub yang masih dalam fase transisi. "Faktanya, Anda bisa mencintai klub sebanyak yang Anda mau, itu tidak masalah. Pada akhirnya, Anda harus membuat keputusan sendiri," tambah Saha. "Ini bukan hanya soal trofi, karena kita tahu 100%... bahwa Bruno ingin memenangkan trofi besar bersama Manchester United."