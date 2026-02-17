Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Pengganti Bruno Fernandes yang sempurna? Legenda Man Utd mendesak Cole Palmer untuk melakukan transfer yang 'sangat menarik' dan menyarankan kapten saat ini untuk mempertimbangkan untuk meninggalkan Old Trafford
Fernandes didesak untuk memikirkan dirinya sendiri.
Maestro Portugal ini telah menjadi jantung tak terbantahkan dari United sejak kedatangannya, seringkali membawa tim melewati masa-masa sulit dengan kreativitasnya yang tak kenal lelah. Namun, dengan klub kini berada di bawah kepemimpinan pemilik sebagian INEOS dan Sir Jim Ratcliffe, era baru penyesuaian strategis telah dimulai. Meskipun visi jangka panjang adalah mengembalikan United ke puncak sepak bola, masa depan yang dekat tetap tidak jelas, karena tim terus berjuang untuk konsistensi di lapangan. Di tengah ketidakpastian ini, Saha percaya bahwa gelandang serang Portugal tersebut harus mempertimbangkan kesetiaannya terhadap waktunya yang semakin berkurang di level tertinggi.
Membahas dilema pemain tersebut, Saha mengakui bahwa meskipun dedikasi Fernandes terhadap klub tak diragukan, ketidakpastian jalur olahraga di bawah hierarki baru menjadi kekhawatiran yang valid. "Saya pikir, mengingat rasa hormat yang kita semua miliki untuk Bruno Fernandes, dia adalah pemain hebat. Dia harus mempertimbangkan masa depannya karena, melihat strategi INEOS, cara mereka berpikir sangat tidak pasti," kata Saha kepada CasinoHawks.
Mantan striker tersebut mencatat bahwa pada usia 31 tahun, ambisi Fernandes untuk meraih trofi terbesar dalam sepak bola mungkin tidak sejalan dengan klub yang masih dalam fase transisi. "Faktanya, Anda bisa mencintai klub sebanyak yang Anda mau, itu tidak masalah. Pada akhirnya, Anda harus membuat keputusan sendiri," tambah Saha. "Ini bukan hanya soal trofi, karena kita tahu 100%... bahwa Bruno ingin memenangkan trofi besar bersama Manchester United."
- Getty Images Sport
Tekanan semakin meningkat terhadap kapten Manchester United.
Beban ban kapten di Old Trafford sangat berat, dan dalam beberapa bulan terakhir, Fernandes telah menjadi sorotan tajam terkait komitmen jangka panjangnya. Tanda-tanda ketegangan yang halus mulai muncul, dengan laporan yang menyarankan bahwa gelandang tersebut merasa tidak nyaman dengan cara masa depannya dibahas di ruang publik. Saha menyarankan bahwa kebisingan eksternal ini telah mempengaruhi pemain.
"Ini akan menjadi momen paling membanggakan baginya karena dia benar-benar mencintai klub ini, dan dia telah menunjukkan itu melalui dedikasinya. Dia kecewa karena dia melihat dan mendengar beberapa perilaku seputar masa depannya yang tidak dia sukai," jelas Saha. Dia menekankan bahwa Fernandes kini harus memutuskan apakah dia merasa cukup didukung oleh staf dan dewan untuk terus memimpin proyek ini.
Spekulasi mengenai kemungkinan pergantian kepemimpinan semakin intensif setelah Fernandes secara terbuka memuji Cole Palmer di media sosial setelah penampilan heroik bintang Chelsea tersebut. Jika kapten United memutuskan waktunya di Manchester telah berakhir, Saha jelas tentang siapa yang harus mewarisi tahta. Dia percaya kedatangan Palmer akan menyegarkan tim yang sering kekurangan konsistensi kreatif, bahkan menyarankan bahwa keduanya dapat berkolaborasi sementara sebelum penyerahan kekuasaan yang definitif.
Palmer, target impian Old Trafford
Jika Fernandes hengkang, menggantikannya akan membutuhkan pemain yang mampu menangani tekanan besar di Theatre of Dreams. Palmer telah menggebrak Premier League sejak pindah dari Manchester City ke Chelsea, mencetak gol dan assist dengan tingkat yang setara dengan yang terbaik di Eropa. Kemampuannya untuk bertindak sebagai penyerang tunggal telah menarik perhatian, dan Saha yakin dia adalah pilihan yang sempurna.
"Akan sangat menarik melihat Cole Palmer di Manchester United. Dia bukan lagi pemain Man City... Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang," kata Saha dengan antusias. Meskipun laporan menyebutkan United menganggap pemain Chelsea ini sebagai "target impian" dengan biaya transfer rekor sebesar £150 juta, Saha menyoroti kemampuan unik Palmer untuk bersinar di tengah kekacauan.
Saha menyoroti fleksibilitas dan etos kerja Palmer, yang telah membuatnya menjadi titik fokus tak terbantahkan di Stamford Bridge meskipun klub mengalami pergantian skuad yang tidak stabil. "Dia berhasil bermain di tim Chelsea dengan mungkin 10 jenis penyerang yang berbeda dan tetap menjadi pemain utama. Itu menunjukkan seberapa andalnya dia," kata pria Prancis itu.
- AFP
Chelsea menegaskan bahwa bintang mereka tidak bisa diganggu gugat.
Meskipun Saha sangat antusias, memindahkan Palmer dari London akan menjadi tantangan logistik dan finansial yang sangat besar bagi Ratcliffe. Chelsea memandang pemain internasional Inggris ini sebagai pilar utama proyek mereka dan telah melindungi nilainya dengan mengikatnya dalam kontrak yang berlaku hingga 2033. Namun, Saha tetap bersikeras bahwa jika United terpaksa mengganti kapten mereka, mereka harus menargetkan yang terbaik.
"Jika Bruno Fernandes meninggalkan Man Utd, Cole Palmer akan menjadi pengganti yang sempurna. Dia adalah pemain yang menarik dan masih muda, dia memiliki energi dan kepercayaan diri yang akan cocok sempurna di Old Trafford," katanya menyimpulkan.
Iklan