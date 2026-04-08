Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

Diterjemahkan oleh

Pengalaman di Inggris... Bayern Munich Meraih Kejayaan Berkat Premier League

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
V. Kompany
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
Spanyol
Jerman
Belgia
Inggris
Prancis
Kolombia

Babak baru dalam kisah sebuah klub yang terus berkembang

Tak terlihat bahwa tahta Bayern Munich mudah goyah di Jerman. Klub asal Bavaria ini terbiasa menguasai kompetisi domestik dengan ketat, dan tahun demi tahun membuktikan diri sebagai kekuatan paling konsisten dan dominan dalam sepak bola Jerman.

Di kancah Eropa, Bayern tidak pernah absen dari lingkaran elit, melainkan selalu hadir sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar Liga Champions, berkat sejarah panjang kesuksesan dan pengalaman yang membuatnya sangat paham jalan menuju podium-podium besar.

Namun di balik konsistensi ini, tergambar cerita yang berbeda, di mana raksasa Jerman ini dalam beberapa tahun terakhir mulai memanfaatkan pasar Liga Premier Inggris, tidak hanya sebagai tujuan untuk merekrut pemain, tetapi juga sebagai sumber untuk membentuk kembali identitas sepak bolanya.

Dengan merekrut Harry Kane, serta mendatangkan Luis Díaz dan Michael Olise, ditambah pelatih Vincent Kompany, seolah-olah Bayern sedang membangun jalannya menuju kejayaan dengan elemen-elemen Inggris, sebuah paradoks yang menambahkan bab baru dalam kisah klub yang tak henti-hentinya berkembang.

    Menjelang semifinal

    Bayern Munich kini berada di ambang lolos ke semifinal Liga Champions, setelah mengalahkan Real Madrid di kandang lawan, Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, pada Selasa malam, dalam leg pertama perempat final.

    Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang akan lolos ke semifinal dan menghadapi pemenang antara Paris Saint-Germain dan Liverpool.

    Terlepas dari kemenangan tersebut, Bayern Munich tampil luar biasa dan nyaris membawa pulang skor yang lebih besar dari Bernabéu, seandainya saja mereka tidak menyia-nyiakan peluang-peluang mudah terutama di menit-menit akhir, yang menjadikan tim Bavaria ini sebagai kandidat kuat untuk gelar Eropa.

    Bayern diperkuat oleh barisan penyerang yang seluruhnya berasal dari Premier League, dipimpin oleh ujung tombak mematikan Harry Kane (Tottenham), bersama dua sayap yang bersinar Michael Olise (Crystal Palace) dan Luis Diaz (Liverpool), di bawah arahan teknis Kompany (Burnley).

    Seluruh lini serang tersebut berkontribusi dalam dua gol Bayern melawan Real Madrid, di mana Diaz mencetak gol pertama, dan Harry Kane mencetak gol kedua berkat umpan dari Olise.

    Baca juga: Analisis: Bayern membuang kemenangan telak di Bernabéu.. 60 menit mengungkap kelemahan Real


    • Iklan
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Ketua Proyek

    Meskipun mengalami kekalahan mengejutkan bersama Burnley, keputusan untuk menunjuk Vincent Kompany sebagai pelatih kepala Bayern Munich pada tahun 2024 menimbulkan banyak tanda tanya. Seorang pelatih yang gagal mempertahankan timnya di Liga Inggris, tiba-tiba mendapati dirinya memimpin staf pelatih salah satu klub terbesar di dunia.

    Namun di dalam lingkaran klub Bavaria, pandangannya berbeda; manajemen melihat Kompany sebagai calon pelatih besar, yang memiliki kepribadian kepemimpinan dan ide-ide modern yang sesuai dengan sepak bola Eropa saat ini, jauh dari penilaian dangkal yang terkait dengan pengalamannya yang terakhir.

    Seiring berjalannya waktu, keyakinan ini mulai terbukti di lapangan, di mana Kompany memimpin tim Bavaria musim ini dalam 44 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan catatan 38 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan.

    Tanda-tanda positif tidak berhenti di situ, melainkan terus berlanjut untuk menegaskan bahwa Bayern menuai hasil dari pilihan ini, setelah tim tersebut menunjukkan dominasi di level domestik dan Eropa. Tampaknya Kompany, yang datang di tengah keraguan, telah berubah menjadi salah satu kunci utama kesuksesan dalam proyek baru Bayern.

    Baca juga: Eliminasi Real Madrid dimulai dengan kehati-hatian... Kompany menolak merayakan terlalu dini


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Kesempatan Seumur Hidup

    Setelah bertahun-tahun tampil gemilang bersama Tottenham Hotspur, Harry Kane berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu penyerang terkemuka di Liga Primer Inggris, bahkan di seluruh dunia, berkat catatan golnya yang luar biasa dan performa yang konsisten dari musim ke musim. Namanya selalu muncul di puncak daftar pencetak gol terbanyak, dan menjadi incaran klub-klub besar Eropa ketika ia memutuskan untuk hengkang dari Spurs.

    Penampilan gemilang ini mendorong Bayern Munich untuk terjun secara agresif dalam perburuan untuk merekrutnya, hingga berhasil menuntaskan "kesepakatan abad ini" pada tahun 2023 meskipun menghadapi persaingan sengit dari beberapa klub besar. Kesepakatan ini bukan sekadar penambahan kekuatan serangan, melainkan pesan yang jelas bahwa klub Bavaria ini berupaya mempertahankan keunggulannya di level Eropa dengan pemain-pemain terbaik yang tersedia.

    Sejak kedatangannya di Munich, Kane tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan nilainya, di mana ia dengan cepat menjadi pemain kunci di lini depan, menampilkan performa yang mencerminkan pengalamannya yang luas dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat dengan atmosfer sepak bola Jerman.

    Hanya musim ini saja, Harry Kane telah tampil dalam 41 pertandingan bersama Bayern Munich di berbagai kompetisi, dan berhasil mencetak 49 gol serta 5 assist, mengingat ia sedang bersaing ketat untuk gelar Sepatu Emas, terutama karena ia telah mencetak 31 gol di Bundesliga hingga saat ini.

    Secara keseluruhan, kapten timnas Inggris ini telah bermain dalam 137 pertandingan, mencetak 131 gol dan 31 assist, yang menegaskan kemampuan mencetak golnya yang luar biasa.

    Baca juga: Harry Kane meski menang: Kami kehilangan sentuhan akhir saat melawan Real Madrid


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Ledakan Oulisse

    Michael Olise tidak pernah menikmati momentum sebesar ini selama masa baktinya bersama Crystal Palace. Meskipun bakatnya jelas terlihat, ia lebih sering dianggap sebagai pemain muda yang menjanjikan daripada bintang utama. Namun, kepindahannya ke Bayern Munich pada tahun 2024 membuka peluang baru baginya untuk bersinar di dunia sepak bola.

    Sejak memulai musim pertamanya bersama raksasa Bavaria itu, Oliaseh telah berubah menjadi salah satu senjata serangan terdepan, menampilkan performa menawan yang membuatnya dengan cepat masuk dalam jajaran sayap kanan terbaik di kancah dunia.

    Namanya kini tak lagi jauh dari perbandingan dengan para pemain top, di mana ia mulai bersaing dengan talenta-talenta luar biasa seperti Lamine Yamal, berkat kemampuan individu yang menakjubkan yang memberinya keunggulan dalam duel satu lawan satu.

    Olisse memiliki perpaduan langka antara keterampilan dan ketepatan, menggabungkan dribel-dribel menentukan, umpan-umpan akurat yang membuat perbedaan, serta tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti, sehingga memberikan dimensi serangan tambahan bagi Bayern yang memperkuat daya serangnya.

    Musim ini, Olise telah bermain dalam 41 pertandingan bersama Bayern Munich di berbagai kompetisi, dan berhasil mencetak 16 gol serta memberikan 29 assist.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Komponen utama

    Luis Díaz bukan sekadar pemain sayap yang menonjol selama masa baktinya bersama Liverpool, melainkan seorang pemain yang mampu membuat perbedaan di momen-momen krusial, berkat kecepatan, keterampilan, dan kemampuannya menembus pertahanan lawan. Namun, kepindahannya ke Bayern München memberinya ruang yang lebih luas untuk bersinar.

    Sejak kedatangannya, Diaz dengan cepat menempatkan dirinya sebagai salah satu elemen kunci dalam susunan tim, menjadi pemain yang tak tergantikan di lini depan, berkat keragaman perannya dan kemampuannya untuk memengaruhi setiap aspek permainan menyerang.

    Peran bintang Kolombia ini tidak hanya terbatas pada mencetak gol, tetapi juga mencakup menciptakan peluang dan assist, ditambah dengan keterampilan individunya yang membuatnya unggul dalam duel satu lawan satu dan memberikan keunggulan bagi timnya di sepertiga akhir lapangan.

    Dengan performa yang komprehensif ini, Diaz telah menjadi bagian penting dalam sistem serangan Bayern, seorang pemain yang "melakukan segalanya" di lapangan, dan dengan jelas mencerminkan bagaimana klub berhasil memanfaatkan pengalaman dari Liga Inggris untuk membangun tim yang lebih terintegrasi dan berbahaya.

    Pada musim ini, Luis Diaz telah tampil dalam 40 pertandingan bersama Bayern Munich di semua kompetisi, mencetak 23 gol dan 18 assist.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB