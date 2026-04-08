Pengalaman di Inggris... Bayern Munich Meraih Kejayaan Berkat Premier League

Tak terlihat bahwa tahta Bayern Munich mudah goyah di Jerman. Klub asal Bavaria ini terbiasa menguasai kompetisi domestik dengan ketat, dan tahun demi tahun membuktikan diri sebagai kekuatan paling konsisten dan dominan dalam sepak bola Jerman.

Di kancah Eropa, Bayern tidak pernah absen dari lingkaran elit, melainkan selalu hadir sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar Liga Champions, berkat sejarah panjang kesuksesan dan pengalaman yang membuatnya sangat paham jalan menuju podium-podium besar.

Namun di balik konsistensi ini, tergambar cerita yang berbeda, di mana raksasa Jerman ini dalam beberapa tahun terakhir mulai memanfaatkan pasar Liga Premier Inggris, tidak hanya sebagai tujuan untuk merekrut pemain, tetapi juga sebagai sumber untuk membentuk kembali identitas sepak bolanya.

Dengan merekrut Harry Kane, serta mendatangkan Luis Díaz dan Michael Olise, ditambah pelatih Vincent Kompany, seolah-olah Bayern sedang membangun jalannya menuju kejayaan dengan elemen-elemen Inggris, sebuah paradoks yang menambahkan bab baru dalam kisah klub yang tak henti-hentinya berkembang.