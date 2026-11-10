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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Pengakuan soal Real Madrid: apakah Rodri menggoyahkan kepercayaan Bernal?

Barcelona vs Villarreal
Barcelona
Villarreal
LaLiga
M. Bernal
Rodri
Real Madrid
H. Flick
Spanyol
Jerman

Perpanjangan kontrak sedang dalam tahap persiapan

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

22 Nov 2026

VIL

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Marc Bernal terus melangkah mantap di dalam skuad Barcelona, meski persaingan di lini tengah berlangsung ketat, seraya menegaskan keyakinannya atas kemampuannya untuk mengamankan tempat inti dalam susunan pemain pelatih Hansi Flick, yang memberinya peluang beruntun untuk membuktikan potensinya.

Gelandang berusia 19 tahun itu menjalani ujian penting menghadapi Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, setelah tampil sebagai starter di samping Pedri, dan menyuguhkan penampilan apik selama 74 menit, sebelum ditarik keluar menyusul kartu kuning yang diterimanya.

Catatan menit bermain Bernal mencapai 577 menit pada musim ini, berkat kepercayaan Flick, yang memberinya kesempatan tampil menghadapi Aston Villa seusai turun minum menggantikan Rodri, serta menurunkannya sebagai starter menghadapi Paris Saint-Germain, di mana ia bermain selama 60 menit dan berhadapan dengan salah satu panutannya, pemain Portugal Vitinha.

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  • Mimpi Eropa: Kebangkitan Real

    Dalam wawancaranya dengan program "Tot Costa" di radio Catalunya, Selasa hari ini, Bernal menjelaskan bahwa ia merasa lebih nyaman di posisi gelandang, namun ia juga mampu memainkan peran sebagai (gelandang nomor 8), yang memberinya kebebasan lebih besar untuk masuk ke kotak penalti dan mencetak gol, dibandingkan dengan tugas sebagai gelandang bertahan.

    Ia menyebutkan bahwa Sergio Busquets merupakan panutan utamanya, selain Vitinha, yang ia gambarkan sebagai pemain yang berbeda dengan potensi teknis luar biasa.

    Terkait kemenangan atas Atletico Madrid (2-1), Bernal mengungkapkan kegembiraannya atas cara timnya meninggalkan Stadion Metropolitano, menganggap kemenangan itu sangat penting, terutama karena diraih dalam pertemuan langsung memperebutkan puncak klasemen liga, dan diwarnai kesulitan besar yang dirasakan para pemain bahkan di dalam ruang ganti.

    Ia menegaskan bahwa Barcelona mampu bersaing memperebutkan gelar, sembari mengakui peningkatan Real Madrid, saat ia berkata: "Kami berada di awal liga, dan Real Madrid terus meningkat serta tidak kehilangan banyak poin, tetapi jika kami menjalankan tugas kami dan bermain dengan cara yang diharapkan, kami bisa memenangkan liga," menurut yang dilaporkan surat kabar Sport.

    Ia juga menekankan bahwa tujuan terbesar tim adalah meraih gelar Liga Champions Eropa, mengingat kualitas skuad dan kepercayaan yang diberikan klub kepada para pemainnya, dengan keharusan berjuang untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan.

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  • Transfer Rodri: apakah kepercayaan Bernal goyah?

    Mengenai kekhawatirannya atas perekrutan Rodri, yang menempati posisi serupa dengan posisinya, Bernal mengakui bahwa bergabungnya pemain peraih Ballon d'Or membuat persaingan untuk masuk ke dalam skuad utama menjadi lebih sulit, tetapi ia menyatakan kepuasannya atas cara Flick menangani situasi tersebut, menegaskan bahwa persaingan itu sehat, dan bahwa ia menyadari sifat keberadaannya di klub yang bersaing untuk semua gelar.

    Ia juga memuji kepribadian kepemimpinan Rodri di dalam ruang ganti dan kesungguhannya dalam membantu rekan-rekannya, menganggapnya sebagai panutan baginya, selain Frenkie de Jong, Pedri, dan Gavi.

    Bernal mengungkapkan bahwa Flick, Deco, dan dewan direksi Barcelona menenangkannya segera setelah pengumuman resmi perekrutan Rodri, dan menegaskan kepadanya bahwa musim ini masih panjang serta peluang bermain terbuka bagi semua orang, seraya menyebut bahwa pelatih asal Jerman itu memiliki keistimewaan dalam kedekatannya dengan para pemain dan kesungguhannya dalam menjelaskan catatan teknisnya serta membantu mereka berkembang, selain dukungan pribadinya kepada mereka.

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  • Perpanjangan kontrak hingga 2031: tanda tangan dalam persiapan

    Mengenai masa depannya, Bernal menegaskan keinginannya untuk bertahan bersama Barcelona dalam jangka panjang, seraya menjelaskan bahwa perpanjangan kontraknya hingga 2031 sudah dalam tahap persiapan, dan ia berharap dapat menandatangani kesepakatan secepat mungkin, sekaligus menyebutkan bahwa hal tersebut saat ini diserahkan kepada agennya.

    Ia mengakui titik kelemahannya, dengan mengatakan bahwa ia perlu terus berkembang dari sisi pertahanan, meski telah menunjukkan kemajuan yang nyata, seraya menekankan bahwa laga-laga besar memberinya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.

    Pemain itu memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk bergabung bersama timnas Spanyol U-21, setelah dipanggil oleh David Gordo, seraya menegaskan bahwa ia tidak merasa terburu-buru dalam kariernya.

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