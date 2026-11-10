Dalam wawancaranya dengan program "Tot Costa" di radio Catalunya, Selasa hari ini, Bernal menjelaskan bahwa ia merasa lebih nyaman di posisi gelandang, namun ia juga mampu memainkan peran sebagai (gelandang nomor 8), yang memberinya kebebasan lebih besar untuk masuk ke kotak penalti dan mencetak gol, dibandingkan dengan tugas sebagai gelandang bertahan.

Ia menyebutkan bahwa Sergio Busquets merupakan panutan utamanya, selain Vitinha, yang ia gambarkan sebagai pemain yang berbeda dengan potensi teknis luar biasa.

Terkait kemenangan atas Atletico Madrid (2-1), Bernal mengungkapkan kegembiraannya atas cara timnya meninggalkan Stadion Metropolitano, menganggap kemenangan itu sangat penting, terutama karena diraih dalam pertemuan langsung memperebutkan puncak klasemen liga, dan diwarnai kesulitan besar yang dirasakan para pemain bahkan di dalam ruang ganti.

Ia menegaskan bahwa Barcelona mampu bersaing memperebutkan gelar, sembari mengakui peningkatan Real Madrid, saat ia berkata: "Kami berada di awal liga, dan Real Madrid terus meningkat serta tidak kehilangan banyak poin, tetapi jika kami menjalankan tugas kami dan bermain dengan cara yang diharapkan, kami bisa memenangkan liga," menurut yang dilaporkan surat kabar Sport.

Ia juga menekankan bahwa tujuan terbesar tim adalah meraih gelar Liga Champions Eropa, mengingat kualitas skuad dan kepercayaan yang diberikan klub kepada para pemainnya, dengan keharusan berjuang untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan.

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