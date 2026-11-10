Marc Bernal terus melangkah mantap di dalam skuad Barcelona, meski persaingan di lini tengah berlangsung ketat, seraya menegaskan keyakinannya atas kemampuannya untuk mengamankan tempat inti dalam susunan pemain pelatih Hansi Flick, yang memberinya peluang beruntun untuk membuktikan potensinya.
Gelandang berusia 19 tahun itu menjalani ujian penting menghadapi Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, setelah tampil sebagai starter di samping Pedri, dan menyuguhkan penampilan apik selama 74 menit, sebelum ditarik keluar menyusul kartu kuning yang diterimanya.
Catatan menit bermain Bernal mencapai 577 menit pada musim ini, berkat kepercayaan Flick, yang memberinya kesempatan tampil menghadapi Aston Villa seusai turun minum menggantikan Rodri, serta menurunkannya sebagai starter menghadapi Paris Saint-Germain, di mana ia bermain selama 60 menit dan berhadapan dengan salah satu panutannya, pemain Portugal Vitinha.