Jonathan Moscrop
Diterjemahkan oleh
Penerus Modric tolak United! Baturina menggila saat Como asuhan Fabregas menghancurkan Leipzig pada debut Eropa
Baturina jadi sorotan dalam debut impian Como di Eropa
Como 1907 menandai debut mereka di Liga Champions UEFA dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig. Tim asuhan Cesc Fabregas tampil impresif, dengan target Martin Baturina mencetak gol pembuka pada menit ke-15 untuk membukukan gol Eropa pertama Como sepanjang sejarah.
Tasos Douvikas menggandakan keunggulan setelah menerima assist dari Baturina sebelum Assane Diao membuat skor menjadi 3-0 pada babak kedua.
Meski Eredin Maksimovic memperkecil ketertinggalan untuk Leipzig, Maximo Perrone menyambut umpan Nico Paz pada menit ke-90 untuk melengkapi kemenangan telak tersebut.
- IPA Sport
Penerus Modric meraih penghargaan Player of the Match
Penampilan Baturina sebagai playmaker menuai pujian dari Kelompok Pengamat Teknis UEFA, yang menobatkan pemain internasional Kroasia itu sebagai Player of the Match. Kerap disamakan dengan Luka Modric berkat pergerakan cerdas dan kesadaran ruangnya, pemain berusia 23 tahun itu mendominasi pertarungan di lini tengah sepanjang laga.
Berbicara kepada UEFA setelah pertandingan, Baturina meremehkan besarnya momen tersebut dan menegaskan bahwa skuad Fabregas menjalani debut mereka di Eropa dengan ketenangan penuh.
"Rasanya luar biasa bisa mencetak gol pertama saya di Liga Champions untuk Como, tetapi ini berkat seluruh tim," kata Baturina. "Kami menunjukkan intensitas yang hebat di lapangan. Kami mempersiapkan pertandingan ini seperti laga lainnya dan tidak ingin atmosfer memengaruhi kami."
Gelandang membidik kelolosan dari fase liga
Berbicara lebih lanjut tentang gol bersejarahnya dalam wawancara dengan CBS Sports Golazo, Baturina menyoroti bobot emosional saat mencetak gol pertama Como di kompetisi tersebut. Ketika ditanya soal ambisi mereka, ia menekankan pentingnya mengambil pendekatan pragmatis untuk lolos ke babak gugur.
Ia mencatat bahwa beradaptasi dengan lawan yang beragam akan menjadi hal esensial bagi tim Italia itu.
"Ini perasaan yang indah, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan seluruh tim," kata Baturina. "Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di Liga Champions, Anda menghadapi gaya yang berbeda-beda sepanjang waktu. Kami hanya harus menjalani pertandingan demi pertandingan, mencoba menang sebanyak mungkin, dan mencoba lolos dari fase grup."
- AFP
Como mengalihkan perhatian kembali ke Serie A
Setelah menegaskan kehadiran mereka di panggung kontinental dengan gaya, Como kini kembali beralih ke tugas domestik. Tim Italia itu kembali beraksi di Serie A pada Senin saat menjamu Parma di Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Baturina tetap fokus menjaga momentum ini di semua kompetisi setelah merayakan debut yang berkesan.
"Saya sangat senang dan bangga karena kami memenangkan pertandingan Liga Champions pertama kami sepanjang sejarah," tambah Baturina. "Saya yakin seluruh kota juga sangat senang, dan sekarang kami bisa merayakannya."
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