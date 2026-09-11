Como 1907 menandai debut mereka di Liga Champions UEFA dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig. Tim asuhan Cesc Fabregas tampil impresif, dengan target Martin Baturina mencetak gol pembuka pada menit ke-15 untuk membukukan gol Eropa pertama Como sepanjang sejarah.

Tasos Douvikas menggandakan keunggulan setelah menerima assist dari Baturina sebelum Assane Diao membuat skor menjadi 3-0 pada babak kedua.

Meski Eredin Maksimovic memperkecil ketertinggalan untuk Leipzig, Maximo Perrone menyambut umpan Nico Paz pada menit ke-90 untuk melengkapi kemenangan telak tersebut.