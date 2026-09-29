Tentang mantan bek Ajax, Juventus, dan Bayern Munchen itu, legenda besar sepak bola Belanda, Ruud Gullit, berkata: "Dia sosok yang luar biasa, di lapangan dia selalu memberikan segalanya dan saya berharap dia bisa meninggalkan momen rumit ini di belakangnya. Cedera telah memengaruhi kariernya hingga hari ini dan saya sangat menyesalkan hal itu, harapannya adalah dia bisa mendapatkan pembalasannya. Saya benar-benar berharap semua rasa sakit yang telah dia alami bisa hilang, sehingga dia bisa mengubah keadaan dan masih memiliki karier yang positif".