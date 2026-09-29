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de ligtGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Penderitaan De Ligt, Gullit: "Saya benar-benar berharap semua rasa sakit yang dia alami bisa hilang"

M. de Ligt
Manchester United
Netherlands

Mantan bek Juventus itu sudah hampir setahun tidak bermain karena cedera punggung

Matthijs de Ligt kini sudah absen hampir setahun: pertandingan terakhir yang dijalaninya adalah Manchester United kontra Crystal Palace yang berakhir 1-2 pada 30 November 2025. Setelah itu, dimulailah masa sulit akibat masalah pada punggung yang, setelah enam bulan terapi, memaksanya menjalani operasi pada bulan April. Bek asal Belanda kelahiran 1999 itu, antara lain, juga terpaksa melewatkan Piala Dunia.


  • Tentang mantan bek Ajax, Juventus, dan Bayern Munchen itu, legenda besar sepak bola Belanda, Ruud Gullit, berkata: "Dia sosok yang luar biasa, di lapangan dia selalu memberikan segalanya dan saya berharap dia bisa meninggalkan momen rumit ini di belakangnya. Cedera telah memengaruhi kariernya hingga hari ini dan saya sangat menyesalkan hal itu, harapannya adalah dia bisa mendapatkan pembalasannya. Saya benar-benar berharap semua rasa sakit yang telah dia alami bisa hilang, sehingga dia bisa mengubah keadaan dan masih memiliki karier yang positif".

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