"Pendekatan ramah" alih-alih sikap keras: Max Eberl dikabarkan dihadapkan pada tuduhan serius di FC Bayern

Sejak menjabat, Eberl memang berhasil mempertahankan pemain andalan seperti Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, dan Jamal Musiala agar tetap setia pada klub dalam jangka panjang. Namun, hal ini disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan bagi para pemain. Terutama dalam kasus Davies, hal ini menjadi isu sensitif mengingat riwayat cedera yang semakin panjang.

Pemain asal Kanada itu mengalami robekan ligamen silang tak lama setelah perpanjangan kontraknya dan sejak itu belum bisa kembali ke performa terbaiknya. Saat ini, ia kembali mengalami cedera otot, yang ketiga sejak kembalinya ia bermain pada Februari. "Tentu saja ini sangat menyakitkan, terutama baginya dan tentu saja bagi kami juga," kata Direktur Olahraga Christoph Freund baru-baru ini: "Ia belum pernah benar-benar menemukan ritmenya. Tentu saja ini menyakitkan dan bagi dia ini tentu saja juga merupakan fase yang sulit secara mental saat ini."

Bahkan sebelum perpanjangan kontrak yang mahal bagi para pemain kunci, Eberl tidak selalu memiliki posisi yang mudah di klub juara Jerman tersebut. Di antara lain, Presiden Kehormatan Uli Hoeneß secara terbuka mengungkapkan pada musim gugur tahun lalu bahwa memang ada gesekan internal dengan Eberl, namun ia "cukup sensitif" dalam diskusi.

Perintah peminjaman dari bos klub dan anggota dewan pengawas yang berpengaruh pada akhir musim transfer musim panas lalu juga banyak dibahas di publik. Sementara Eberl sebenarnya berharap dapat melakukan perekrutan besar-besaran lagi berkat penjualan Kingsley Coman yang konon mengejutkan bagi manajemen klub, Hoeneß secara terbuka menyatakan bahwa hanya pemain yang dipinjamkan yang boleh didatangkan. Eberl pun menyesuaikan diri dan akhirnya mendatangkan Nicolas Jackson dari FC Chelsea dengan biaya pinjaman rekor sebesar 16,5 juta euro.