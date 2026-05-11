Seperti dilaporkan Sport1, secara internal Eberl dituduh "terlalu cepat terpengaruh oleh penasihat" dalam negosiasi kontrak. Direktur olahraga tersebut dianggap "terlalu bersikap ramah", alih-alih "menunjukkan ketegasan". Secara internal, demikian disebutkan dalam laporan tersebut, ada pendapat bahwa hal ini telah menyebabkan "penandatanganan kontrak yang tidak perlu mahal" dan bahkan "merusak reputasi klub".
Diterjemahkan oleh
"Pendekatan ramah" alih-alih sikap keras: Max Eberl dikabarkan dihadapkan pada tuduhan serius di FC Bayern
Sejak menjabat, Eberl memang berhasil mempertahankan pemain andalan seperti Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, dan Jamal Musiala agar tetap setia pada klub dalam jangka panjang. Namun, hal ini disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan bagi para pemain. Terutama dalam kasus Davies, hal ini menjadi isu sensitif mengingat riwayat cedera yang semakin panjang.
Pemain asal Kanada itu mengalami robekan ligamen silang tak lama setelah perpanjangan kontraknya dan sejak itu belum bisa kembali ke performa terbaiknya. Saat ini, ia kembali mengalami cedera otot, yang ketiga sejak kembalinya ia bermain pada Februari. "Tentu saja ini sangat menyakitkan, terutama baginya dan tentu saja bagi kami juga," kata Direktur Olahraga Christoph Freund baru-baru ini: "Ia belum pernah benar-benar menemukan ritmenya. Tentu saja ini menyakitkan dan bagi dia ini tentu saja juga merupakan fase yang sulit secara mental saat ini."
Bahkan sebelum perpanjangan kontrak yang mahal bagi para pemain kunci, Eberl tidak selalu memiliki posisi yang mudah di klub juara Jerman tersebut. Di antara lain, Presiden Kehormatan Uli Hoeneß secara terbuka mengungkapkan pada musim gugur tahun lalu bahwa memang ada gesekan internal dengan Eberl, namun ia "cukup sensitif" dalam diskusi.
Perintah peminjaman dari bos klub dan anggota dewan pengawas yang berpengaruh pada akhir musim transfer musim panas lalu juga banyak dibahas di publik. Sementara Eberl sebenarnya berharap dapat melakukan perekrutan besar-besaran lagi berkat penjualan Kingsley Coman yang konon mengejutkan bagi manajemen klub, Hoeneß secara terbuka menyatakan bahwa hanya pemain yang dipinjamkan yang boleh didatangkan. Eberl pun menyesuaikan diri dan akhirnya mendatangkan Nicolas Jackson dari FC Chelsea dengan biaya pinjaman rekor sebesar 16,5 juta euro.
- Getty Images
Uli Hoeneß menyoroti peran Max Eberl dalam transfer Kompany dan Michael Olise
Meskipun ada beberapa ketidaksepakatan internal, Hoeneß baru-baru ini menekankan betapa besarnya peran Eberl dalam kesuksesan musim FC Bayern ini. Eberl-lah yang, setelah banyak penolakan dalam pencarian pelatih, secara internal mendorong perekrutan Vincent Kompany dan pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Hal yang sama juga berlaku, menurut Hoeneß, untuk perekrutan Michael Olise. Pemain sayap ini bergabung pada Juli 2024 dengan biaya 53 juta euro dari Crystal Palace dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu pemain serang terbaik di Eropa. Dalam 105 pertandingan untuk tim Munich, ia telah mencetak 42 gol dan memberikan 53 assist.
"Michael Olise adalah rekrutan yang, harus dikatakan dengan jelas, berasal dari Max. Dia pada dasarnya mengambil keputusan ini atas tanggung jawabnya sendiri, karena kami sebelumnya tidak mengenal pemain tersebut. Kami bilang, kami sebenarnya tidak bisa berkomentar apa-apa. Tapi kalau kamu begitu yakin – dan Christoph Freund juga terlibat, begitu pula pelatih saat itu, meskipun sejauh yang saya tahu Vincent belum ada di sana – maka kita harus menerimanya," kata Hoeneß baru-baru ini kepada DAZN.
- Getty Images
Eberl tampak santai di FC Bayern: "Kalau begitu, saya juga siap untuk tinggal lebih lama"
Pada hari Senin, Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Presiden Klub Herbert Hainer, Hoeneß, dan mantan Ketua Dewan Olahraga Karl-Heinz Rummenigge akan mengadakan rapat di Allianz Arena. Salah satu tugas dewan ini adalah mengevaluasi kinerja Dewan Direksi. Tidak hanya Eberl, tetapi juga CEO Jan-Christian Dreesen menjadi sorotan dalam rapat tersebut.
Kontrak keduanya akan berakhir pada 2027, sama seperti Direktur Olahraga Christoph Freund. Berbeda dengan Eberl, perpanjangan kontrak setidaknya bagi Dreesen dianggap sebagai "urusan formalitas" menurut Sport1. Sementara itu, Eberl seharusnya diberi kesempatan untuk "membuktikan dirinya pada bursa transfer musim panas mendatang". Namun, menurut informasi dari kicker, Dewan Pengawas berencana membahas masa depan pria berusia 52 tahun itu dalam rapat pada bulan Mei. Sementara itu, AZ melaporkan bahwa masa depan Freund juga "masih belum pasti". Kicker baru-baru ini mengklaim bahwa hubungan antara Freund dan Eberl tidak ideal. Majalah khusus tersebut menyebutnya sebagai semacam "pernikahan paksa".
Eberl sendiri terlihat santai terkait kontraknya yang akan berakhir pada 2027. "Saya rasa, kami telah memulai hal-hal yang sangat, sangat baik. Saya merasa sangat, sangat nyaman," katanya di sela-sela leg kedua semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di DAZN. "Saya selalu mengatakan, saya ingin melakukan pekerjaan saya di sini. Orang-orang harus menilai pekerjaan saya. Jika mereka menganggap pekerjaan saya baik, maka saya juga siap untuk tetap tinggal lebih lama di Bayern," tambah Eberl.
Sejak kedatangannya, ia telah mencurahkan banyak dedikasi untuk klub ini, meskipun terkadang hal itu tidak mudah di klub seperti FC Bayern: "Itu tidak sepenuhnya mudah, karena tentu saja ada beberapa karakter yang kuat yang saling berhadapan. Namun, saya yakin, hal itu justru membantu di klub sebesar Bayern München, bahwa kita saling berinteraksi dan berdiskusi."