Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Argentina: siapa yang akan membawa obor setelah Messi?

Lionel Messi mengakhiri perjalanannya bersama timnas Argentina pada Rabu pagi, melawan Benin, setelah meninggalkan jejak bersejarah sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah La Albiceleste dengan 126 gol dalam 208 pertandingan, sebuah angka yang tampak mustahil dijangkau oleh para pemain yang datang setelahnya.

Messi menutup perjalanan internasionalnya dengan sebuah gol pada laga persahabatan melawan Benin, dalam jendela FIFA yang berlangsung setelah Piala Dunia, sehingga menambah koleksinya menjadi 126 gol dan unggul dengan selisih 70 gol atas pengejar terdekatnya, Gabriel Batistuta, pemilik 56 gol dalam 78 pertandingan.

Batistuta memegang rasio gol terbaik di antara pemilik sepuluh peringkat teratas, dengan 0,72 gol per pertandingan, menurut situs surat kabar La Nación Argentina.

Satu-satunya pemain dari generasi saat ini yang tersisa dalam daftar adalah Lautaro Martinez, yang menempati peringkat ketiga di antara pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina, dengan koleksi 42 gol dalam 86 pertandingan, sama dengan Sergio Aguero yang memiliki jumlah gol yang sama dalam 101 pertandingan.