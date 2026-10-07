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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
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Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Argentina: siapa yang akan membawa obor setelah Messi?

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies
L. Messi
G. Batistuta
L. Martinez
D. Maradona
A. Di Maria
S. Aguero
Argentina
Benin

Lionel Messi mengakhiri perjalanannya bersama timnas Argentina pada Rabu pagi, melawan Benin, setelah meninggalkan jejak bersejarah sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah La Albiceleste dengan 126 gol dalam 208 pertandingan, sebuah angka yang tampak mustahil dijangkau oleh para pemain yang datang setelahnya.

Messi menutup perjalanan internasionalnya dengan sebuah gol pada laga persahabatan melawan Benin, dalam jendela FIFA yang berlangsung setelah Piala Dunia, sehingga menambah koleksinya menjadi 126 gol dan unggul dengan selisih 70 gol atas pengejar terdekatnya, Gabriel Batistuta, pemilik 56 gol dalam 78 pertandingan.

Batistuta memegang rasio gol terbaik di antara pemilik sepuluh peringkat teratas, dengan 0,72 gol per pertandingan, menurut situs surat kabar La Nación Argentina.

Satu-satunya pemain dari generasi saat ini yang tersisa dalam daftar adalah Lautaro Martinez, yang menempati peringkat ketiga di antara pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina, dengan koleksi 42 gol dalam 86 pertandingan, sama dengan Sergio Aguero yang memiliki jumlah gol yang sama dalam 101 pertandingan.

  • Crespo melampaui Maradona, keunggulan khusus milik Passarella

    Hernan Crespo menempati peringkat kelima dengan koleksi 35 gol, unggul tipis atas Diego Maradona yang mengemas 32 gol.

    Gonzalo Higuain dan Angel Di Maria berbagi peringkat ketujuh dengan masing-masing mencetak 31 gol, dengan Higuain unggul dalam rasio gol di antara keduanya, yakni 0,41 berbanding 0,21 milik Di Maria.

    Luis Artime menempati peringkat kesembilan dengan 24 gol, mendahului Daniel Passarella dan Leopoldo Jacinto Luque yang masing-masing mencetak 22 gol, dengan keunggulan tambahan bagi Passarella karena ia seorang bek.

    Herminio Masantonio juga mencetak 19 gol, disusul Jose Sanfilippo, Norberto Mendez, dan Mario Alberto Kempes dengan masing-masing 18 gol.

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  • Rincian jumlah gol internasional Messi

    Messi mencetak gol internasional pertamanya dengan seragam timnas Argentina pada 1 Maret 2006 dalam laga persahabatan melawan Kroasia di Swiss.

    Menurut data Asosiasi Sepak Bola Argentina, tahun 2022 adalah tahun ketika Messi mencetak jumlah gol terbanyak: 18 gol.

    Messi mencetak 49 gol dalam laga persahabatan, 36 gol di kualifikasi Piala Dunia, 17 gol di Copa America, ditambah 13 gol di Piala Dunia.

    Timnas Bolivia menjadi korban favorit Messi karena ia telah mencetak 11 gol ke gawang mereka.

    Di antara angka-angka menakjubkannya, Messi mencetak lima gol dalam satu pertandingan, 9 hat-trick, dan 13 brace, dengan rata-rata 0,61 gol per pertandingan.

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