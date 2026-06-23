Piala Dunia FIFA merupakan puncak sepak bola internasional, sebuah panggung tempat para legenda lahir dan rekor-rekor terukir. Di antara sekian banyak prestasi yang diraih dalam turnamen ini, mencetak gol di panggung terbesar merupakan salah satu yang paling dirayakan. Selama bertahun-tahun, segelintir pemain telah mengukir nama mereka dalam sejarah dengan menjadi pencetak gol produktif di berbagai edisi Piala Dunia.

Di sini, GOAL akan mengulas secara mendalam para pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia FIFA, status legendaris mereka, serta hal-hal yang membuat mereka tak terlupakan.