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Klose Messi Mbappe World Cup mixGetty/GOAL composite
Anselm Noronha

Diterjemahkan oleh

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia FIFA

World Cup
L. Messi
K. Mbappe
M. Klose
Germany
Argentina
France
Pele
Brazil
G. Mueller
T. Mueller
R. Lima
J. Fontaine
S. Kocsis
J. Klinsmann
H. Rahn
G. Batistuta
G. Lineker
T. Cubillas
G. Lato
Peru
England
West Germany
Poland
Hungary

Temukan para pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia pria dan bagaimana mereka menorehkan prestasi mereka.

Piala Dunia FIFA merupakan puncak sepak bola internasional, sebuah panggung tempat para legenda lahir dan rekor-rekor terukir. Di antara sekian banyak prestasi yang diraih dalam turnamen ini, mencetak gol di panggung terbesar merupakan salah satu yang paling dirayakan. Selama bertahun-tahun, segelintir pemain telah mengukir nama mereka dalam sejarah dengan menjadi pencetak gol produktif di berbagai edisi Piala Dunia.   

Di sini, GOAL akan mengulas secara mendalam para pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia FIFA, status legendaris mereka, serta hal-hal yang membuat mereka tak terlupakan. 

  • Messi-Argentina-2022-World-CupGetty

    Lionel Messi | Argentina | 18 gol

    • Turnamen: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
    • Jumlah Pertandingan: 28
    • Rata-rata Gol per Pertandingan: 0,64

    Ia menjadi pemain Argentina termuda yang tampil dan mencetak gol di Piala Dunia. Setelah kesulitan mencetak gol meski tampil bagus pada 2010, Messi membawa Argentina ke final Piala Dunia 2014, di mana mereka kalah 1–0 dari Jerman, namun ia meraih Bola Emas. Ia mencetak satu gol pada edisi 2018 sebelum memimpin Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022—mencetak gol di setiap pertandingan sistem gugur, termasuk dua gol di final melawan Prancis. Ia kembali meraih Bola Emas, menjadi pemain pertama yang memenangkannya dua kali. Hal ini secara luas dipuji sebagai pencapaian puncak dalam kariernya. Ia kemudian mengawali edisi 2026 dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair, sebelum menggeser rekor Miroslav Klose dengan dua gol tambahan saat melawan Austria.

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  • Mbappe-France-2022-World-Cup-finalGetty

    Kylian Mbappe | Prancis | 16 gol

    • Turnamen: 2018, 2022, 2026
    • Jumlah Pertandingan: 16
    • Rata-rata Gol per Pertandingan: 1

    Kylian Mbappe, sebagai pemain aktif termuda di antara para pencetak gol terbanyak, benar-benar telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain hebat di era modern. Ia mencetak empat gol pada tahun 2018 dan delapan gol yang luar biasa pada tahun 2022, termasuk hat-trick di final. Ia kemudian terus memukau Piala Dunia pada tahun 2026, dengan mencetak empat gol dalam dua pertandingan pertamanya.

  • Miroslav Klose Germany 2014Getty

    Miroslav Klose | Jerman | 16 gol

    • Turnamen: 2002, 2006, 2010, 2014
    • Jumlah Pertandingan: 24
    • Rata-rata Gol per Pertandingan: 0,67

    Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ronaldo selama Piala Dunia 2014 di Brasil. Sebagai penyerang klasik dengan posisi yang luar biasa, Klose mencetak gol dalam empat Piala Dunia berturut-turut, dan akhirnya memenangkan turnamen tersebut bersama Jerman pada tahun 2014. Yang patut dicatat, Klose memecahkan rekor Ronaldo saat Jerman meraih kemenangan yang tak terlupakan dengan skor 7–1 atas Brasil pada tahun 2014.

  • Ronaldo Brazil 2002Getty

    Ronaldo Nazario | Brasil | 15 gol

    • Turnamen: 1998, 2002, 2006
    • Jumlah Pertandingan: 19
    • Rata-rata Gol per Pertandingan: 0,79

    O Fenomeno dikenal karena kecepatan eksplosif dan penyelesaian akhir yang akurat, dan ia berperan penting dalam kemenangan gelar kelima Brasil dengan mencetak delapan gol. Kembalinya ia dari cedera selama turnamen tersebut dianggap sebagai salah satu comeback paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Ia juga meraih Sepatu Emas di Piala Dunia FIFA 2002.

  • Gerd Muller West Germany 1974 World CupGetty Images

    Gerd Müller | Jerman Barat | 14 gol

    • Turnamen: 1970, 1974
    • Jumlah Pertandingan: 13
    • Rata-rata Gol per Pertandingan: 1,08

    Gerd Müller, yang sering dijuluki "The Bomber", adalah seorang penyerang yang sangat mematikan, dengan rasio gol per pertandingan yang luar biasa.

    Muller menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 1970 dan memainkan peran kunci dalam kemenangan Jerman Barat pada edisi 1974, yang mereka raih di kandang sendiri. Yang patut dicatat, ia mencetak 10 gol hanya dalam enam pertandingan selama turnamen 1970 saja.

  • Just Fontaine France 1958 World Cup

    Just Fontaine | Prancis | 13 gol

    • Turnamen: 1958
    • Jumlah Pertandingan: 6
    • Rata-rata Gol per Pertandingan: 2,17

    Mendominasi Piala Dunia 1958, Just Fontaine mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dengan mencetak 13 gol yang luar biasa dalam satu turnamen. Prestasi luar biasa ini tetap tak tertandingi, memegang rekor gol terbanyak yang pernah dicetak dalam satu Piala Dunia dan menjadi bukti keahlian serta produktivitasnya yang tak tertandingi di panggung terbesar olahraga ini.  

  • Pelé 1970 final Seleção 04 08 2017Acervo Pelé

    Pele | Brasil | 12 gol

    • Turnamen: 1958, 1962, 1966, 1970
    • Jumlah Pertandingan: 14
    • Rata-rata Gol per Pertandingan: 0,86

    Pelé, yang secara luas dianggap sebagai pemain terbaik dalam sejarah, adalah pemenang Piala Dunia tiga kali. Ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam dunia sepak bola di awal kariernya dengan penampilan memukau di Piala Dunia 1958 saat usianya baru 17 tahun.

    Ia menjadi Juara Piala Dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. 

  • Berdasarkan angka: Pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia FIFA

    PeringkatPemainNegaraGolPertandinganTurnamenGol per pertandingan
    1Lionel MessiArgentina18286 (2006–2026)0,64
    =2Kylian MbappéPrancis16163 (2018–2026)1
    =2Miroslav KloseJerman16244 (2002–2014)0,67
    4Ronaldo NazarioBrasil15193 (1998–2006)0,84
    5Gerd MüllerJerman Barat14132 (1970–1974)1,08
    6Just FontainePrancis1361 (1958)2,17
    7PeleBrasil12144 (1958–1970)0,86
    8Sandor KocsisHongaria1151 (1954)2,20
    9Jurgen KlinsmannJerman11173 (1990–1998)0,65
    10Helmut RahnJerman Barat10102 (1954–1958)1,00
    11Gary LinekerInggris10122 (1986–1990)0,83
    Gabriel BatistutaArgentina10123 (1994–2002)0,83
    13Teofilo CubillasPeru10133 (1970–1982)0,77
    14Thomas MullerJerman10192 (2010–2022)0,53
    15Grzegorz LatoPolandia10203 (1974–1982)0,50

    * Pemain yang dicetak tebal masih aktif.