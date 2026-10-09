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Indonesia - FIFA ASEAN Cup 2026
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Penantian Panjang Terbayar Tuntas! Indonesia Sabet Gelar Juara FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup
Indonesia
Indonesia vs Thailand
Thailand

Skuad Garuda akhirnya berjaya di kancah regional Asia Tenggara berkat kemenangan adu penalti nan dramatis menghadapi Thailand.

Tim nasional Indonesia resmi merengkuh gelar juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat adu penalti 4–2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam WIB. Laga puncak tersebut berlangsung sengit setelah kedua tim bermain imbang 2–2 hingga babak perpanjangan waktu usai.

Sebagai Official Mineral Water Timnas Indonesia melalui kemitraan strategis bersama PSSI, AQUA memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian bersejarah ini.

  • Apa Yang Dikatakan?

    General Secretary Director Danone Indonesia, Agung Laksamana, menyampaikan rasa bangga atas perjuangan seluruh elemen tim dan dukungan luar biasa dari masyarakat. Ia menambahkan bahwa gelar ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani bermimpi dan berjuang mencapai cita-cita.

    "Selamat kepada para pemain, pelatih, seluruh jajaran Timnas, dan PSSI. Kami ikut bahagia dan bangga atas perjuangan Garuda yang membawa Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Apresiasi juga kami sampaikan kepada masyarakat yang terus mendukung Timnas. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan kerja keras, kekompakan, dan semangat pantang menyerah," ujar Agung.

  • Dukungan Suporter & Rekor MURI

    Keberhasilan Skuad Garuda tidak lepas dari gelombang dukungan para suporter. Pada laga pembuka melawan Singapura, Selasa (25/9) lalu, AQUA bersama kelompok suporter La Grande Indonesia menggelar aksi human mural bertajuk "BELIEVE" di tribun SUGBK.

    Sebanyak 2.625 dari total 6.000 suporter yang hadir berpartisipasi membentuk konfigurasi tulisan raksasa menggunakan jas hujan. Aksi ini berhasil memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai "Konfigurasi Tulisan dengan Media Jas Hujan oleh Peserta Terbanyak". Kepercayaan dan pesan "BELIEVE" dari tribun tersebut kini terbukti dengan diboyongnya trofi juara oleh Timnas Indonesia.

  • Komitmen Panjang Pembinaan Usia Dini

    Kemenangan di tingkat regional ini menjadi muara dari komitmen pembinaan sepak bola yang konsisten. AQUA telah memelopori pengembangan talenta muda sejak lebih dari dua dekade lalu lewat turnamen usia dini AQUA Danone Nations Cup (AQUA DNC) yang dimulai pada 2003.

    Hingga 2019, ajang tersebut telah melibatkan lebih dari 720.000 anak usia 10–12 tahun dari 34 provinsi. Beberapa nama besar yang menghiasi Timnas Indonesia seperti Evan Dimas, Egy Maulana Vikri, dan Andik Vermansyah merupakan jebolan dari kompetisi tersebut.

    Marketing Director AQUA, Adisti Nirmala, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendampingi perjalanan sepak bola tanah air dari level pembinaan hingga panggung profesional.

    "Kami ikut senang menyaksikan perjuangan Timnas berbuah gelar juara dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai official mineral water Timnas Indonesia, AQUA bangga dapat mendukung kebutuhan hidrasi para pemain dalam latihan dan pertandingan. Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mendukung sepak bola Indonesia,," kata Adisti.

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  • Luncurkan Film Dokumenter "The Longest Wait"

    Merayakan kebangkitan dan perjuangan panjang sepak bola nasional, AQUA bersama Timnas Indonesia juga bersiap meluncurkan film dokumenter berjudul "The Longest Wait".

    Film ini akan merangkum perjalanan, pengorbanan, serta harapan para pemain dan masyarakat Indonesia hingga akhirnya mampu berdiri di panggung juara ASEAN.