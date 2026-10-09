Penantian Panjang Terbayar Tuntas! Indonesia Sabet Gelar Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Kemenangan di tingkat regional ini menjadi muara dari komitmen pembinaan sepak bola yang konsisten. AQUA telah memelopori pengembangan talenta muda sejak lebih dari dua dekade lalu lewat turnamen usia dini AQUA Danone Nations Cup (AQUA DNC) yang dimulai pada 2003.

Hingga 2019, ajang tersebut telah melibatkan lebih dari 720.000 anak usia 10–12 tahun dari 34 provinsi. Beberapa nama besar yang menghiasi Timnas Indonesia seperti Evan Dimas, Egy Maulana Vikri, dan Andik Vermansyah merupakan jebolan dari kompetisi tersebut.

Marketing Director AQUA, Adisti Nirmala, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendampingi perjalanan sepak bola tanah air dari level pembinaan hingga panggung profesional.

"Kami ikut senang menyaksikan perjuangan Timnas berbuah gelar juara dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai official mineral water Timnas Indonesia, AQUA bangga dapat mendukung kebutuhan hidrasi para pemain dalam latihan dan pertandingan. Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mendukung sepak bola Indonesia,," kata Adisti.