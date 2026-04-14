Pemilik Napoli menuntut perubahan besar-besaran dan ingin mengubah aturan sepak bola secara total





Aurelio De Laurentiis kembali menjadi sorotan dengan serangkaian pernyataan kontroversial. Dalam wawancara dengan The Athletic, ketua Napoli ini menyerukan revolusi total dalam dunia sepak bola. Menurut produser film dan sutradara tersebut, olahraga ini harus berubah secara drastis agar tidak kehilangan generasi muda yang tumbuh besar dengan video game dan media sosial.



Usulan paling mencolok dari sang ketua adalah pemendekan durasi pertandingan. De Laurentiis mengusulkan agar pertandingan hanya berlangsung selama lima puluh menit, dibagi menjadi dua babak masing-masing 25 menit dengan waktu bermain murni. Dengan cara itu, menurutnya, intensitas akan jauh lebih tinggi dan taktik mengulur waktu akan hilang dari olahraga ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertunjukan.





Selain durasi pertandingan, ia juga ingin menghilangkan hukuman tradisional dalam sepak bola. “Kartu kuning dan merah sudah ketinggalan zaman,” klaim sang ketua. Sebagai gantinya, ia mengusulkan hukuman waktu, lima menit untuk kartu kuning dan dua puluh menit untuk kartu merah. Teorinya adalah untuk memberikan gangguan lebih besar kepada pemain selama pertandingan, bukan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

Aturan offside dan kuota pergantian pemain juga harus diubah menurut De Laurentiis agar permainan menjadi lebih dinamis. Ia mengusulkan lebih banyak kebebasan bagi pelatih dan campur tangan wasit yang lebih sedikit pada pelanggaran kecil yang mengganggu alur permainan.

Di dalam Serie A, De Laurentiis telah lama mendesak pengurangan jumlah tim dalam kompetisi dari dua puluh menjadi enam belas. Ia berpendapat bahwa ada terlalu banyak pertandingan sepak bola, yang merusak kualitas permainan, baik bagi para penggemar maupun para pemain.

Ia juga memiliki pendapat yang tegas mengenai kompetisi-kompetisi Eropa. De Laurentiis memimpikan sebuah ‘Kejuaraan Super Eropa’ di mana klub-klub terbesar lebih sering saling berhadapan dalam format yang lebih modern. Dalam hal ini, ia melontarkan kritik tajam terhadap para pengurus asosiasi sepak bola saat ini, yang ia gambarkan sebagai: “orang-orang tua tanpa visi yang menghambat potensi komersial olahraga ini.”