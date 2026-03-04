Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pemilik bersama Wrexham, Ryan Reynolds dan Rob Mac, mendapatkan pekerjaan mengejutkan di Sky Sports
Siaran langsung pertandingan yang revolusioner dari Racecourse
Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam siaran sepak bola Inggris, Sky Sports telah mengonfirmasi bahwa pemilik bersama Wrexham, Reynolds dan McElhenney, akan memimpin siaran khusus untuk pertandingan EFL Championship klub melawan Swansea City. Berjudul 'Live from Wrexham with Rob & Ryan', program ini akan tayang pada Jumat, 13 Maret, mulai pukul 7 malam. Meskipun siaran pertandingan standar tetap tersedia, siaran alternatif ini memungkinkan penggemar mendengarkan pemikiran dan reaksi jujur para pemilik klub secara langsung saat pertandingan berlangsung di lapangan.
Produksi ini dirancang untuk lebih dari sekadar siaran komentar biasa; ia diposisikan sebagai pengalaman imersif yang dipandu oleh presenter veteran David Prutton. Selain percakapan duo tersebut, siaran ini akan menampilkan deretan tamu ternama, menggabungkan glamor Hollywood dengan intensitas keras sepak bola Inggris kasta kedua. Kolaborasi ini menyoroti daya tarik komersial Wrexham yang terus meningkat, yang profil globalnya melonjak sejak pengambilalihan pada 2021, terutama didorong oleh kesuksesan serialdokumenter "Welcome to Wrexham".
- Getty Images Sport
Kekhawatiran terkait tombol 'bleep' dan pengetahuan olahraga
Meskipun berhasil menghidupkan kembali klub tersebut, yang membawa mereka dari divisi kelima ke Championship, Reynolds dan McElhenney tetap rendah hati secara khas mengenai kemampuan teknis mereka dalam memandu siaran langsung pertandingan. Dalam pernyataan bersama, Reynolds dan McElhenney mengakui bahwa mereka sedang memulai perjalanan yang belum diketahui, mirip dengan pengambilalihan klub lima tahun lalu. Mereka bercanda tentang kurangnya pengalaman mereka di ruang komentar, mencatat bahwa mereka masih relatif baru dalam memahami aturan rumit permainan. "Seperti keputusan kami untuk mengambil alih Wrexham lima tahun lalu, kami benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan berjalan, tetapi kami akan memberikan yang terbaik," kata keduanya. "Tidak satupun dari kami pernah memandu acara olahraga apa pun, apalagi olahraga yang aturan dasarnya baru kami pelajari lima tahun lalu. Bagaimanapun, ini akan menjadi hari yang tak terduga di Racecourse dan kami tidak sabar menantikannya. Kami berterima kasih kepada mitra kami di EFL dan Sky Sports, yang terakhir kami harap sudah siap dengan tombol bleep."
Sky Sports mengadopsi 'Efek Wrexham'
Bagi Sky Sports, keputusan untuk melibatkan pemilik tim secara langsung dalam liputan hari pertandingan menandai pergeseran menuju jurnalisme olahraga yang lebih berfokus pada kepribadian dan hiburan. Prutton, yang akan memimpin siaran tersebut, menekankan bahwa kecintaan sejati pasangan ini terhadap EFL lah yang membuat kolaborasi ini menjadi mungkin. "Rob dan Ryan telah melakukan pekerjaan yang fantastis di Wrexham, dan mereka benar-benar memahami apa yang membuat sepak bola dan EFL begitu istimewa," kata Prutton. "Kami menantikan kedatangan mereka dalam liputan kami, membawa pengalaman unik dan menghibur bagi para penggemar, serta menawarkan sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya."
Dengan memanfaatkan chemistry komedi antara Reynolds dan McElhenney, EFL menjangkau audiens internasional yang lebih luas yang sebelumnya mungkin tidak tertarik pada sepak bola Championship. Hal ini menandai era baru di mana pemilik klub tidak lagi hanya figur di ruang direksi, tetapi juga peserta aktif dalam identitas media klub.
- Getty Images
Uji coba yang krusial dalam proses promosi
Meskipun booth komentar mendominasi headline, tim Phil Parkinson terus menghadapi tekanan yang sangat tinggi di lapangan. Wrexham telah mencatat prestasi historis dengan tiga promosi berturut-turut, yang pertama dalam sejarah sepak bola Inggris, dan kini secara mengejutkan masih dalam perburuan promosi keempat. The Dragons, yang saat ini berada di peringkat keenam di Championship, berada di zona play-off, namun kedatangan tim Wales lainnya, Swansea City, menjadi tantangan serius bagi ambisi mereka untuk promosi ke divisi utama.
Swansea akan membawa kebanggaan lokal ke dalam pertarungan taktis. Performa Wrexham belakangan ini cukup tangguh, namun mereka akan menghadapi jadwal pertandingan yang berat, di mana kedalaman skuad dan kembalinya pemain yang cedera akan menjadi kunci. Di luar pertandingan ini, klub juga memantau ketat persaingan promosi seiring musim mendekati akhir. Kemenangan atas Swansea tidak hanya akan memberikan bahan cerita menarik bagi pemilik klub Hollywood di mikrofon, tetapi juga akan memperkuat status Wrexham sebagai pesaing serius untuk mencapai Premier League.
Iklan