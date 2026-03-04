Pemilik bersama Wrexham, Ryan Reynolds dan Rob Mac, mendapatkan pekerjaan mengejutkan di Sky Sports

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam siaran sepak bola Inggris, Sky Sports telah mengonfirmasi bahwa pemilik bersama Wrexham, Reynolds dan McElhenney, akan memimpin siaran khusus untuk pertandingan EFL Championship klub melawan Swansea City. Berjudul 'Live from Wrexham with Rob & Ryan', program ini akan tayang pada Jumat, 13 Maret, mulai pukul 7 malam. Meskipun siaran pertandingan standar tetap tersedia, siaran alternatif ini memungkinkan penggemar mendengarkan pemikiran dan reaksi jujur para pemilik klub secara langsung saat pertandingan berlangsung di lapangan.

Produksi ini dirancang untuk lebih dari sekadar siaran komentar biasa; ia diposisikan sebagai pengalaman imersif yang dipandu oleh presenter veteran David Prutton. Selain percakapan duo tersebut, siaran ini akan menampilkan deretan tamu ternama, menggabungkan glamor Hollywood dengan intensitas keras sepak bola Inggris kasta kedua. Kolaborasi ini menyoroti daya tarik komersial Wrexham yang terus meningkat, yang profil globalnya melonjak sejak pengambilalihan pada 2021, terutama didorong oleh kesuksesan serialdokumenter "Welcome to Wrexham".