Peristiwa Luar Biasa Terjadi! Pemerintah Gabon BUBARKAN Tim Nasional Mereka & Depak Eks Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang Setelah Performa Memalukan Di Piala Afrika
Mimpi buruk Gabon di AFCON
Gabon mengalami kampanye mimpi buruk di AFCON setelah mereka kalah dalam semua dari tiga pertandingan yang dimainkan. Panthers kalah dalam pertandingan pembuka 1-0 dari Kamerun, sebelum kalah 3-2 dalam pertandingan seru melawan Mozambik. Mereka kemudian dikalahkan lagi 3-2 oleh Pantai Gading, berkat gol di waktu tambahan dari Bazoumana Toure. Sekarang, pemerintah Gabon telah mengumumkan bahwa mereka telah memecat pelatih Thierry Mouyouma, dan juga mengonfirmasi bahwa Aubameyang, serta bek veteran Bruno Ecuele Manga, telah dikeluarkan dari skuad.
Manajer Mouyouma adalah manajer kedua yang memandu Gabon ke AFCON, mengutamakan gaya permainan dengan tekanan tinggi dan intensitas tinggi yang telah berhasil dalam kualifikasi. Namun, di turnamen, Gabon menjadi lemah dalam pertahanan, dan tidak dapat mengubah tekanan tinggi mereka menjadi kemenangan.
Mouyouma dan Aubameyang menjadi pusat berita selama turnamen karena keraguan tentang kebugaran Aubameyang.
Pelatih Gabon menanggapi: "Penghinaan ini harus dihentikan. Kami bermain di Piala Afrika, bukan kamp pemulihan. Pemain telah diuji, diperiksa, dan disetujui oleh staf medis kami dan oleh komisi medis CAF.
"Selama tanggal FIFA, pemain milik negara mereka. Saya hanya meminta penghormatan untuk pekerjaan kami, keputusan kami, dan ambisi kami."
Apa yang dikatakan?
Penjabat menteri olahraga Gabon memberikan pidato publik 24 jam setelah kekalahan tim dari Pantai Gading.
Simplice-Desire Mamboula mengatakan: "Mengingat penampilan memalukan Panthers di Piala Afrika Total Energies Maroko 2025, dan mempertimbangkan dampak multifaset yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai etika dan teladan yang didorong oleh Republik Kelima, Pemerintah telah memutuskan: membubarkan staf teknis; menangguhkan tim nasional hingga pemberitahuan lebih lanjut; mengeluarkan pemain Bruno Ecuele Manga dan Pierre Emerick Aubameyang dari tim.
"Selanjutnya, Pemerintah meminta Federasi Sepak Bola Gabon untuk mengambil semua tanggung jawabnya."
Aubameyang telah membalas, setelah mencetak gol dalam pertandingan melawan Mozambik, dan mengatakan bahwa masalah tim "jauh lebih dalam daripada individu dari diri saya." Dia melewatkan pertandingan melawan Pantai Gading setelah mengalami cedera.
Kinerja buruk Gabon
Gabon belum pernah menjuarai AFCON, dan belum pernah melampaui perempat final, mencapai delapan besar pada tahun 1996 dan 2012, yang terakhir sebagai tuan rumah. Larangan pemilihan Aubameyang mungkin mengakhiri karier internasional yang panjang. Secara total, ia memenangkan 49 caps, mencetak 28 gol, setelah bermain untuk negaranya antara 2009 dan 2025. Tampaknya, dia tidak akan bermain lagi. Hal yang sama berlaku untuk Ecuele Manga, yang memiliki 118 caps untuk negaranya, dan pernah bermain untuk klub seperti Cardiff City dan Lorient, dan sekarang berusia 37 tahun.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Tim nasional Gabon saat ini ditangguhkan. Mereka berharap bisa mencapai Piala Dunia 2026 setelah finis di posisi kedua di grup kualifikasi, tetapi mereka kalah di play-off dari Nigeria dengan skor telak 4-1. Masih harus dilihat kapan tim nasional akan dibentuk kembali; FIFA biasanya mengambil sikap tegas terhadap gagasan negara-negara yang membubarkan tim mereka, dan hal ini sekarang menjadi hal yang jarang terjadi dalam sepak bola Afrika.
