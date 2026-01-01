Peristiwa Luar Biasa Terjadi! Pemerintah Gabon BUBARKAN Tim Nasional Mereka & Depak Eks Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang Setelah Performa Memalukan Di Piala Afrika

Gabon mengalami kampanye mimpi buruk di AFCON setelah mereka kalah dalam semua dari tiga pertandingan yang dimainkan. Panthers kalah dalam pertandingan pembuka 1-0 dari Kamerun, sebelum kalah 3-2 dalam pertandingan seru melawan Mozambik. Mereka kemudian dikalahkan lagi 3-2 oleh Pantai Gading, berkat gol di waktu tambahan dari Bazoumana Toure. Sekarang, pemerintah Gabon telah mengumumkan bahwa mereka telah memecat pelatih Thierry Mouyouma, dan juga mengonfirmasi bahwa Aubameyang, serta bek veteran Bruno Ecuele Manga, telah dikeluarkan dari skuad.

Manajer Mouyouma adalah manajer kedua yang memandu Gabon ke AFCON, mengutamakan gaya permainan dengan tekanan tinggi dan intensitas tinggi yang telah berhasil dalam kualifikasi. Namun, di turnamen, Gabon menjadi lemah dalam pertahanan, dan tidak dapat mengubah tekanan tinggi mereka menjadi kemenangan.

Mouyouma dan Aubameyang menjadi pusat berita selama turnamen karena keraguan tentang kebugaran Aubameyang.

Pelatih Gabon menanggapi: "Penghinaan ini harus dihentikan. Kami bermain di Piala Afrika, bukan kamp pemulihan. Pemain telah diuji, diperiksa, dan disetujui oleh staf medis kami dan oleh komisi medis CAF.

"Selama tanggal FIFA, pemain milik negara mereka. Saya hanya meminta penghormatan untuk pekerjaan kami, keputusan kami, dan ambisi kami."