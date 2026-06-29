Tanjung Verde, para tuan rumah, Lionel Messi, dan para pemenang & pecundang dari fase grup Piala Dunia

Sebastian Beccacece dengan cepat menegaskan bahwa kemenangan dramatis Ekuador 2-1 atas Jerman bukan tentang dirinya. "Ini untuk rakyat," katanya. "Para pemain telah memberi mereka kelolosan [ke babak 32 besar], jadi biarkan mereka merayakannya bersama, dan menikmatinya."
Beccacece juga layak menikmatinya, namun - dan dia melakukannya, dengan sang pelatih memanjat tribun untuk memeluk keluarganya, baik setelah gol kemenangan larut Ekuador, maupun saat peluit panjang dibunyikan.
Terdapat pemandangan yang benar-benar sensasional, jenis yang mengingatkan Anda mengapa Anda menonton Piala Dunia, dan menjadi semakin emosional karena fakta bahwa Beccacece kemungkinan akan dipecat seandainya Ekuador tidak menciptakan kejutan besar di New Jersey.
Pria Argentina itu mungkin telah melakukan pekerjaan sensasional dengan memimpin Ekuador finis di posisi kedua di babak kualifikasi Amerika Selatan namun sifat defensif dari taktiknya dipertanyakan - dan terutama setelah rentetan empat hasil imbang tanpa gol secara berturut-turut.
Jadi, Beccacece terlihat seperti orang yang sudah menanti ajalnya setelah Ekuador gagal mencetak satu gol pun di dua pertandingan Piala Dunia pertama. Bermain imbang 0-0 dengan Curacao merupakan citra yang sangat buruk bagi pria berusia 45 tahun itu, yang tahu bahwa tidak ada yang kurang dari kemenangan atas Jerman akan menjaga La Tri tetap dalam kompetisi - dan dirinya tetap dalam pekerjaan.
Beccacece, kemudian, layak mendapatkan pujian setinggi-tingginya karena merancang kemenangan yang benar-benar pantas atas tim yang sedang dalam rentetan 11 kemenangan beruntun - meskipun tertinggal setelah baru dua menit permainan berjalan.
"Ini adalah kemenangan terbesar bagi Ekuador di Piala Dunia," sang pelatih mengklaim dengan tepat setelah mengamankan tempat di babak gugur dengan mengalahkan juara empat kali itu. "Kami bekerja untuk itu, kami datang dengan mimpi untuk membuat penampilan terbaik Ekuador di Piala, dan sekarang kami telah melakukannya.
"Kami menjaga ketenangan. Kami menjaga ide yang persis sama tentang cara bermain. Sekarang, kami akan terus maju, dengan kerendahan hati, dengan kehati-hatian." Dan dengan seorang pelatih Argentina yang tiba-tiba menjadi kebanggaan Ekuador.