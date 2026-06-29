Tanjung Verde, para tuan rumah, Lionel Messi, dan para pemenang & pecundang dari fase grup Piala Dunia

Sejauh ini semuanya berjalan sangat baik bagi tuan rumah bersama Piala Dunia. Memang, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada semuanya ditempatkan di grup yang sangat lemah, tetapi setiap tim layak mendapat pujian karena mengamankan tempat di babak gugur dengan satu pertandingan tersisa.

USMNT dan El Tri bahkan sudah mengantongi posisi puncak setelah memenangkan dua laga pembuka mereka - dan itu sangat penting bagi tim Meksiko, karena artinya mereka akan bermain di kandang sendiri pada babak 32 besar - dan lagi di babak 16 besar jika mereka mengalahkan Ekuador di Azteca, sebuah arena megah dan legendaris di mana mereka tak pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia. Dengan demikian, Meksiko memiliki peluang nyata untuk mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka menjadi tuan rumah turnamen ini jauh di tahun 1986.

Sayangnya bagi Kanada, mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain setidaknya satu pertandingan lagi di Vancouver setelah kalah 2-1 dari Swiss di kota yang sama. Namun, sekadar lolos dari babak grup tak dapat disangkal merupakan pencapaian besar bagi tim yang sebelumnya tak pernah memenangkan satu pun pertandingan di putaran final, dengan Jesse Marsch berargumen bahwa 40 juta orang akan mengaku hadir saat kemenangan bersejarah 6-0 atas Qatar yang memikat hati negara yang secara tradisional adalah "negara hoki".

Terlebih lagi, bukan berarti Canucks harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk babak 32 besar. Kanada akan menghadapi Afrika Selatan dalam laga yang sangat berpeluang dimenangkan di Inglewood, yang berarti ada peluang sangat nyata bahwa ketiga negara tuan rumah akan tampil di babak 16 besar, karena USMNT semestinya memiliki daya gempur yang jauh lebih unggul dibanding Bosnia & Herzegovina di Santa Clara.