Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

Tanjung Verde, para tuan rumah, Lionel Messi, dan para pemenang & pecundang dari fase grup Piala Dunia

Opinion
World Cup
FEATURES
Brazil
England
Spain
Germany
France
USA
Mexico
Canada
L. Messi
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Cape Verde
Iran
Turkiye
Tunisia

Babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 berakhir dengan dramatis pada Sabtu malam, ketika Austria mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-96 melawan Aljazair untuk lolos ke babak gugur sekaligus menyingkirkan Iran, yang sebelumnya dipastikan melaju sebagai salah satu peraih peringkat ketiga terbaik turnamen. Di tempat lain, Lionel Messi masuk sebagai pemain pengganti untuk membantu Argentina mempertahankan rekor kemenangan sempurna mereka dengan kemenangan 3-1 atas Yordania dan, dengan melakukannya, si nomor 10 itu memperpanjang catatan gol pemecah rekornya di babak final menjadi 19.

Namun, rival besar Messi, Cristiano Ronaldo, tidak mampu membantu Portugal mengalahkan Kolombia untuk merebut posisi puncak Grup K, karena Seleccao ditahan imbang tanpa gol oleh Los Cafeteros di Miami. Di tempat lain, DR Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan dan, dengan demikian, memastikan tempat di babak 32 besar, bersama dengan Kroasia, yang membutuhkan gol kemenangan di menit ke-83 melawan Ghana untuk memastikan kelolosan mereka.

Tetapi siapa saja yang menjadi pemenang dan pecundang besar dari fase grup terbesar dalam sejarah Piala Dunia? GOAL menguraikan semuanya di bawah ini...

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Tuan rumah bersama

    Sejauh ini semuanya berjalan sangat baik bagi tuan rumah bersama Piala Dunia. Memang, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada semuanya ditempatkan di grup yang sangat lemah, tetapi setiap tim layak mendapat pujian karena mengamankan tempat di babak gugur dengan satu pertandingan tersisa.

    USMNT dan El Tri bahkan sudah mengantongi posisi puncak setelah memenangkan dua laga pembuka mereka - dan itu sangat penting bagi tim Meksiko, karena artinya mereka akan bermain di kandang sendiri pada babak 32 besar - dan lagi di babak 16 besar jika mereka mengalahkan Ekuador di Azteca, sebuah arena megah dan legendaris di mana mereka tak pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia. Dengan demikian, Meksiko memiliki peluang nyata untuk mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka menjadi tuan rumah turnamen ini jauh di tahun 1986.

    Sayangnya bagi Kanada, mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain setidaknya satu pertandingan lagi di Vancouver setelah kalah 2-1 dari Swiss di kota yang sama. Namun, sekadar lolos dari babak grup tak dapat disangkal merupakan pencapaian besar bagi tim yang sebelumnya tak pernah memenangkan satu pun pertandingan di putaran final, dengan Jesse Marsch berargumen bahwa 40 juta orang akan mengaku hadir saat kemenangan bersejarah 6-0 atas Qatar yang memikat hati negara yang secara tradisional adalah "negara hoki".

    Terlebih lagi, bukan berarti Canucks harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk babak 32 besar. Kanada akan menghadapi Afrika Selatan dalam laga yang sangat berpeluang dimenangkan di Inglewood, yang berarti ada peluang sangat nyata bahwa ketiga negara tuan rumah akan tampil di babak 16 besar, karena USMNT semestinya memiliki daya gempur yang jauh lebih unggul dibanding Bosnia & Herzegovina di Santa Clara.

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    PECUNDANG: Tunisia

    Sabri Lamouchi tahu betul lawan yang akan dihadapi Tunisia di grup yang berisi Swedia, Jepang, dan Belanda, namun ia menegaskan bahwa baik dirinya maupun para pemainnya menantikan untuk ikut serta "dalam ajang global yang luar biasa ini". Sayangnya bagi mantan pemain internasional Prancis itu, keikutsertaannya berakhir secara brutal sebelum waktunya, dengan Lamouchi dipecat setelah Tunisia kalah 5-1 dari Swedia, sehingga menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang dipecat hanya setelah satu pertandingan.

    Meski demikian, mantan pelatih Nottingham Forest itu mungkin bisa sedikit terhibur dengan fakta bahwa masalah tim nasional jauh lebih dalam daripada sekadar pelatih. Memang, ketidakmampuan Herve Renard untuk mengangkat The Eagles of Carthage, yang menderita dua kekalahan telak lagi melawan Jepang dan Belanda, telah memicu perdebatan yang bisa dibilang sudah lama tertunda mengenai cara Federasi Sepak Bola Tunisia (TFF) beroperasi.

    Lagi pula, Lamouchi baru direkrut lima bulan lalu untuk menggantikan Sami Trabelsi, yang membawa tim melewati kualifikasi tanpa kebobolan satu gol pun namun justru dipecat setelah kekalahan di babak 16 besar Piala Afrika melawan Mali lewat adu penalti.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    PEMENANG: Sebastian Beccacece

    Sebastian Beccacece dengan cepat menegaskan bahwa kemenangan dramatis Ekuador 2-1 atas Jerman bukan tentang dirinya. "Ini untuk rakyat," katanya. "Para pemain telah memberi mereka kelolosan [ke babak 32 besar], jadi biarkan mereka merayakannya bersama, dan menikmatinya."

    Beccacece juga layak menikmatinya, namun - dan dia melakukannya, dengan sang pelatih memanjat tribun untuk memeluk keluarganya, baik setelah gol kemenangan larut Ekuador, maupun saat peluit panjang dibunyikan.

    Terdapat pemandangan yang benar-benar sensasional, jenis yang mengingatkan Anda mengapa Anda menonton Piala Dunia, dan menjadi semakin emosional karena fakta bahwa Beccacece kemungkinan akan dipecat seandainya Ekuador tidak menciptakan kejutan besar di New Jersey.

    Pria Argentina itu mungkin telah melakukan pekerjaan sensasional dengan memimpin Ekuador finis di posisi kedua di babak kualifikasi Amerika Selatan namun sifat defensif dari taktiknya dipertanyakan - dan terutama setelah rentetan empat hasil imbang tanpa gol secara berturut-turut.

    Jadi, Beccacece terlihat seperti orang yang sudah menanti ajalnya setelah Ekuador gagal mencetak satu gol pun di dua pertandingan Piala Dunia pertama. Bermain imbang 0-0 dengan Curacao merupakan citra yang sangat buruk bagi pria berusia 45 tahun itu, yang tahu bahwa tidak ada yang kurang dari kemenangan atas Jerman akan menjaga La Tri tetap dalam kompetisi - dan dirinya tetap dalam pekerjaan.

    Beccacece, kemudian, layak mendapatkan pujian setinggi-tingginya karena merancang kemenangan yang benar-benar pantas atas tim yang sedang dalam rentetan 11 kemenangan beruntun - meskipun tertinggal setelah baru dua menit permainan berjalan.

    "Ini adalah kemenangan terbesar bagi Ekuador di Piala Dunia," sang pelatih mengklaim dengan tepat setelah mengamankan tempat di babak gugur dengan mengalahkan juara empat kali itu. "Kami bekerja untuk itu, kami datang dengan mimpi untuk membuat penampilan terbaik Ekuador di Piala, dan sekarang kami telah melakukannya.

    "Kami menjaga ketenangan. Kami menjaga ide yang persis sama tentang cara bermain. Sekarang, kami akan terus maju, dengan kerendahan hati, dengan kehati-hatian." Dan dengan seorang pelatih Argentina yang tiba-tiba menjadi kebanggaan Ekuador.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Iran

    Iran tersingkir dari Piala Dunia dan itu sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat maupun FIFA karena, kemungkinan besar, banyak orang akan melupakan betapa memalukan perlakuan terhadap Amir Ghalenoei dan para pemainnya di turnamen tersebut.

    Tanpa alasan lain selain murni penindasan politik, Iran, seperti yang dikatakan Ghalenoei, adalah "tim yang paling tertindas" dalam sejarah Piala Dunia, dipaksa tiba tepat sebelum dan segera setelah dua pertandingan grup pertama mereka, yang berdampak menghancurkan pada persiapan mereka untuk kedua pertandingan tersebut. "Segalanya seperti bencana bagi kami," kapten Mehdi Taremi mengakui setelah hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada hari pertandingan pertama.

    Terlepas dari fakta itu, Iran "hanya tinggal beberapa milimeter" dari mencapai babak 32 besar, karena gol 'kemenangan' Shoja Khalilzadeh di masa injury time melawan Mesir dianulir karena offside yang paling marginal.

    Seandainya mereka tidak mengalami "kondisi terburuk yang mungkin terjadi", ada peluang besar bahwa Iran, yang merupakan tim Piala Dunia pertama yang pernah dibom oleh negara tuan rumah, akan mencapai babak gugur dan, berbicara setelah eliminasi timnya yang tak terkalahkan, Ghalenoei memohon kepada FIFA untuk "tidak membiarkan ini terjadi lagi", sambil pada saat yang sama mendesak "Tuan Infantino untuk melawan" Amerika Serikat. Jelas tidak ada/tidak akan ada peluang itu terjadi. Infantino adalah pengecut yang tidak akan melakukan apa pun selain berbicara bahwa ini adalah Piala Dunia terhebat yang pernah ada saat ia menyampaikan pidato penutupnya bulan depan.

    Namun, sementara AS dan FIFA tidak diragukan lagi akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya seolah-olah Iran bahkan tidak pernah ada di sana, para pemain Ghalenoei, yang meninggalkan catatan yang menyerukan "perdamaian, rasa hormat, dan persahabatan agar berjaya di antara semua bangsa" setelah hasil imbang 0-0 mereka melawan Belgia di Los Angeles, telah meninggalkan jejak mereka di Piala Dunia 2026 melawan segala rintangan. "Apa yang dilakukan anak-anak muda ini," kata pelatih tersebut, "akan tertulis dalam sejarah."

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Turki

    Konsensus umum sebelum turnamen dimulai adalah bahwa ada tiga 'kuda hitam' yang jelas: Norwegia, Jepang, dan Turki. Dua yang pertama menjalankan tugasnya dengan cukup baik sesuai ekspektasi; yang terakhir tidak.

    Meskipun mengalahkan tuan rumah bersama AS, Turki finis di dasar grup yang banyak diprediksi akan mereka puncaki dan hal yang benar-benar traumatis adalah bahwa mereka tersingkir hanya setelah dua pertandingan. "Semua orang sedih, semua orang menangis," ungkap gelandang serang Real Madrid Arda Guler setelah anak-anak asuh Vincenzo Montella melanjutkan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Australia yang berperingkat rendah dengan kekalahan 1-0 dari Paraguay yang bermain dengan 10 orang. "Kami seharusnya memenangkan pertandingan-pertandingan ini. Kami sudah berusaha sangat keras ‌tetapi tidak berhasil. Tetapi kami seharusnya mencetak beberapa gol."

    Namun, mereka tidak. Turki justru memecahkan rekor jumlah tembakan ke gawang terbanyak dalam dua pertandingan tanpa berhasil menjebol gawang setidaknya sekali pun.

    "Entah bagaimana bola tidak masuk," keluh Montella. "Sangat berat untuk mengucapkan selamat tinggal ‌pada Piala Dunia ‌hanya setelah dua pertandingan." Dan terutama bagi skuad yang relatif muda yang benar-benar telah meraih status 'kuda hitam'-nya dengan memainkan sepak bola yang fantastis sambil mencapai perempat final Kejuaraan Eropa hanya dua tahun lalu.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Afrika

    Empat tahun lalu di Qatar, tim Maroko yang luar biasa menorehkan sejarah dengan mencapai semifinal Piala Dunia. Namun, orang dengan mudah bisa berargumen bahwa turnamen musim panas ini sudah menjadi keberhasilan yang lebih besar bagi Afrika.

    Benua itu mengirim 10 tim ke turnamen di Amerika Utara dan hanya satu yang pulang setelah fase grup (Tunisia). Ini adalah pencapaian yang benar-benar bersejarah, mengingat rekor sebelumnya untuk negara-negara CAF di babak gugur adalah dua!

    "Sekarang setiap tim Afrika bisa bermimpi besar. Piala Dunia lalu, Maroko mencapai semifinal, tetapi apa yang akan datang berikutnya bagus untuk tim-tim Afrika," kata Yoane Wissa setelah membantu DR Kongo mencapai babak 32 besar dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan. "Kita bisa melihat bahwa sekarang para pemain muda muncul bahkan lebih awal, jadi itu bagus, dan itu menunjukkan federasi kami bisa bermimpi besar."


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Marcelo Bielsa

    "Saya beracun," aku Marcelo Bielsa setelah kekalahan memalukan Uruguay 5-1 dalam laga persahabatan melawan tim lapis kedua Amerika Serikat Desember lalu. "Mengaitkan diri Anda dengan saya membuat Anda lebih buruk. Apakah Anda memahami saya?" Siapa pun yang dulu tidak paham, kini pasti paham.

    Kampanye Piala Dunia Uruguay adalah sebuah bencana total, dengan Celeste tersingkir setelah gagal memenangkan satu pun pertandingan di Grup H. Kekalahan 1-0 dari Spanyol pada Jumat menyegel nasib mereka, tetapi Uruguay seharusnya tidak pernah berada dalam posisi di mana hasil pertandingan di Guadalajara dengan cara apa pun memengaruhi kelolosan mereka ke babak 32 besar.

    Tim yang menempati peringkat ke-16 dunia seharusnya dengan mudah mengalahkan Arab Saudi dan Tanjung Verde. Namun, Uruguay ditahan imbang oleh keduanya, membuat tersingkirnya mereka lebih dini sayangnya bisa diprediksi, terutama karena sudah jelas bahkan sebelum turnamen dimulai bahwa ada yang tidak beres di balik layar.

    Seperti yang kami tulis menjelang laga pembuka Uruguay, Bielsa adalah seorang jenius yang sangat cacat, karakter yang sulit yang terkutuk dengan kecenderungan menguras tenaga pemain, jadi tidak mengherankan melihat masa jabatannya berakhir dalam pertikaian.

    "Jika Anda bertanya kepada saya bagaimana masa saya [bersama tim nasional] akan dikenang, ini adalah masa jabatan yang tidak meninggalkan apa pun," aku pria Argentina itu. "Saya tidak meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay." Yang sangat menyedihkan tetapi tidak dapat disangkal benar.


  • PEMENANG: Tanjung Verde

    Anda mungkin akan mendengar banyak pembicaraan dalam beberapa hari ke depan tentang Cape Verde yang menunjukkan mengapa memperluas Piala Dunia menjadi 48 tim adalah hal yang baik. Jangan hiraukan itu. Cape Verde tidak menyelinap melalui pintu belakang. Mereka lolos atas dasar prestasi, memuncaki grup yang berisi Kamerun. Dan mereka tidak mencuri tempat di babak 32 besar melalui posisi ketiga. Mereka finis kedua di grup mereka tanpa kalah dalam satu pertandingan pun, yang merupakan pencapaian paling luar biasa bagi negara terkecil berdasarkan luas wilayah yang pernah lolos ke babak final.

    "Sejujurnya, ini gila," kata gelandang Deroy Duarte setelah dinobatkan sebagai man of the match menyusul hasil imbang 0-0 melawan Arab Saudi yang memastikan lolos ke babak 32 besar. "Saya merasa seperti bermimpi. Kami sangat bahagia. Mari berharap semua warga Cape Verde juga bahagia. Mulai besok, kami akan fokus pada pertandingan berikutnya."

    Dan pertandingan berikutnya itu melawan Argentina, yang berarti bek tengah mereka yang lahir di Dublin, Roberto Lopes, yang direkrut oleh Blue Sharks melalui LinkedIn, akan mendapatkan kesempatan bermain melawan Lionel Messi.

    "Bagi saya, dia adalah yang terhebat sepanjang masa," kata bek tengah Shamrock Rovers itu. "Sungguh kesempatan untuk menguji diri sendiri. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi kami sebagai pemain untuk menghadapi lawan dengan level seperti itu."

    Tentu saja, tidak ada yang akan memberi Lopes & Co. peluang untuk mengejutkan sang juara bertahan, tetapi Bubista dan para pemainnya tidak lagi takut pada tim mana pun di sepak bola dunia. "Bagi kami," kata sang pelatih, "tidak ada yang mustahil."


  • dembele(C)Getty Images

    PEMENANG: Superstars

    Lucu memikirkannya sekarang, tetapi ada tanda tanya atas sejumlah penampil terbaik turnamen ini sebelum babak penyisihan grup dimulai. Lionel Messi hanya bermain 20 menit dalam dua pertandingan pemanasan Argentina karena kelelahan otot pada hamstring kirinya, namun ia mencetak lima gol dalam dua penampilan pertamanya saat ia melampaui Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.

    Lamine Yamal mengalami masalah cederanya sendiri setelah absen di akhir kampanye 2025-26 Barcelona, tetapi ia menandai penampilan perdananya di Piala Dunia dengan gol pembuka dalam kemenangan telak Spanyol atas Arab Saudi pada hari pertandingan kedua. Sementara itu, Kylian Mbappe tiba di Amerika Utara dalam kondisi fisik prima - beberapa fans Real Madrid merasa ia telah menyimpan tenaganya untuk Piala Dunia - tetapi Didier Deschamps sekali lagi harus membela karakter kaptennya sebelum kampanye Prancis bahkan dimulai, setelah lebih banyak klaim bahwa sang penyerang bukanlah pemain tim sejati. Mbappe menanggapinya dengan empat gol dalam dua penampilan pertamanya.

    Vinicius Junior juga tidak membuang banyak waktu untuk membungkam para pengkritiknya. Sayap ini telah lama diserang di negara asalnya Brasil karena gagal mereplikasi performa klubnya untuk negaranya - tetapi ia tampil maju ketika Selecao kesulitan melawan Maroko dan kemudian menyamai rekan-rekan ilustriusnya Jairzinho (1970), Romario (1994), Rivaldo dan Ronaldo (keduanya 2002) dengan mencetak gol di ketiga pertandingan grup.

    Adapun Cristiano Ronaldo, ia telah menghabiskan sebagian besar kariernya untuk membuktikan bahwa orang-orang salah dan, setelah tidak mencetak gol melawan DR Kongo, ia menjebol gawang dalam penampilan berikutnya, melawan Uzbekistan, untuk menjadi orang pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia.

    Dengan Mohamed Salah yang telah membawa Mesir ke babak gugur untuk pertama kalinya, Harry Kane yang mengincar Sepatu Emas lainnya, Erling Haaland yang menggebrak turnamen sebelum dicadangkan secara strategis, dan pemegang Ballon d'Or Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick melawan Norwegia, adil untuk dikatakan bahwa semua bintang terbesar Piala Dunia menerangi babak penyisihan grup, yang merupakan pertanda sangat baik bagi sisa turnamen.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Gianni Infantino

    Tanpa membuat siapa pun terkejut, presiden FIFA Gianni Infantino telah mengacaukan Piala Dunia 2026 secara total, baik di dalam maupun di luar lapangan. 

    Sebagaimana sudah dijelaskan di situs ini, format 48 tim yang mengharuskan diperkenalkannya tabel peringkat ketiga itu tidak adil sekaligus konyol, sementara diperkenalkannya jeda hidrasi, sebagaimana diperkirakan, benar-benar membunuh momentum, sebuah keputusan memalukan yang disamarkan sebagai upaya untuk melindungi para pemain, padahal kenyataannya tidak lebih dari sekadar langkah sinis lainnya untuk menghasilkan sebanyak mungkin pendapatan iklan bagi pemegang hak siar televisi turnamen tersebut. 

    Tak mengherankan, para pendukung di seluruh dunia melihat dengan jelas pembelaan Infantino yang menghina kecerdasan atas penghentian pertandingan bahkan di arena ber-AC atau dalam kondisi hujan demi 'kesetaraan', dan mereka dengan tepat mencemooh jeda tersebut di setiap pertandingan tanpa terkecuali.

    Dan itu baru para penggemar yang beruntung bisa benar-benar datang ke pertandingan. Jutaan dan jutaan pendukung lain di seluruh dunia tidak bisa bergabung dalam pesta olahraga terbesar ini, tidak mampu menghadiri sebagian besar pertandingan di Amerika Serikat karena harga tiket, hotel, dan transportasi yang selangit - atau sekadar karena mereka memiliki warna kulit atau agama yang 'salah'. 

    Sekali lagi, tak satu pun dari ini yang sedikit pun mengejutkan, karena meskipun semua kekhawatiran telah disampaikan dalam persiapan, terutama oleh para penggemar sepak bola Afrika, Infantino menghabiskan lebih dari setahun untuk memanjakan keinginan seorang gila bersayap kanan. Maka, sudah pasti FIFA akan kehilangan kendali penuh atas sebuah turnamen yang seharusnya mereka jalankan - sebagaimana ditegaskan oleh fakta bahwa wasit terbaik Afrika bahkan tidak bisa masuk ke Amerika Serikat.

    Infantino mengklaim bahwa ini akan menjadi Piala Dunia "paling inklusif" dalam sejarah, tetapi ini sudah menjadi yang paling eksklusif - dan untuk itu presiden FIFA tidak seharusnya pernah dimaafkan, apalagi dipilih kembali.