Enam Kekalahan Dari Tujuh Pertandingan, Isu Pemecatan Arne Slot Di Liverpool Mulai Mencuat Jelang Laga Kontra Real Madrid & Man City

Performa Liverpool telah mengalami penurunan tajam dalam beberapa minggu terakhir dengan enam kekalahan dalam tujuh pertandingan, empat beruntun di Liga Premier, setelah investasi besar di musim panas. Keadaan seperti ini diharapkan menjadi bagian dari pemikiran klub untuk memberinya lebih banyak waktu, percaya Penulis Sepak Bola Utama BBC Sport, Phil McNulty, yang mengatakan tidak ada peluang pekerjaan Slot terancam dalam waktu dekat.

Ini meskipun kritik yang meningkat dari penggemar dan media, termasuk karena pemilihan timnya saat The Reds kalah 3-0 dari Crystal Palace di Carabao Cup.

Fabrizio Romano juga mengungkapkan di saluran YouTube-nya bahwa hierarki Liverpool memiliki “kepercayaan penuh” pada Slot dan percaya bahwa ia akan segera membalikkan keadaan.

Kesabaran seperti ini seharusnya tidak mengejutkan untuk orang yang memenangkan gelar Liga Premier pada musim pertamanya di Inggris, tetapi tidak ada manajer yang kebal dari spekulasi – sesuatu yang dialami Slot untuk pertama kalinya dalam kariernya di Liverpool.