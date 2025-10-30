AFP
Enam Kekalahan Dari Tujuh Pertandingan, Isu Pemecatan Arne Slot Di Liverpool Mulai Mencuat Jelang Laga Kontra Real Madrid & Man City
Slot tidak dianggap mendekati pemecatan meskipun hasilnya mengkhawatirkan
Performa Liverpool telah mengalami penurunan tajam dalam beberapa minggu terakhir dengan enam kekalahan dalam tujuh pertandingan, empat beruntun di Liga Premier, setelah investasi besar di musim panas. Keadaan seperti ini diharapkan menjadi bagian dari pemikiran klub untuk memberinya lebih banyak waktu, percaya Penulis Sepak Bola Utama BBC Sport, Phil McNulty, yang mengatakan tidak ada peluang pekerjaan Slot terancam dalam waktu dekat.
Ini meskipun kritik yang meningkat dari penggemar dan media, termasuk karena pemilihan timnya saat The Reds kalah 3-0 dari Crystal Palace di Carabao Cup.
Fabrizio Romano juga mengungkapkan di saluran YouTube-nya bahwa hierarki Liverpool memiliki “kepercayaan penuh” pada Slot dan percaya bahwa ia akan segera membalikkan keadaan.
Kesabaran seperti ini seharusnya tidak mengejutkan untuk orang yang memenangkan gelar Liga Premier pada musim pertamanya di Inggris, tetapi tidak ada manajer yang kebal dari spekulasi – sesuatu yang dialami Slot untuk pertama kalinya dalam kariernya di Liverpool.
- AFP
Liverpool tetap percaya pada kemampuan Slot untuk membalikkan keadaan.
Romano berkata: “Liverpool benar-benar secara internal… dan ketika saya mengatakan secara internal, itu adalah hierarki, kepemilikan, semua orang di klub, benar-benar mempercayai Arne Slot. Mereka 100 persen yakin bahwa Arne Slot adalah manajer terbaik untuk menangani situasi ini.
“Jelas, ini adalah awal musim yang buruk, tetapi Liverpool yakin semuanya akan baik-baik saja, bahwa akan memerlukan waktu untuk menilai skuad dengan pemain baru, untuk mengubah sesuatu, untuk kembali ke sikap dari musim lalu.
“Tetapi Liverpool memiliki kepercayaan penuh pada Slot. Ada komunikasi yang sangat baik setiap hari antara para direktur, semua orang di klub dalam manajemen, dan Arne Slot.”
'Liverpool bukan jenis klub yang panik' - McNulty
“Slot berada di bawah tekanan yang sama seperti setiap manajer Liverpool – dan itu adalah tekanan untuk memenangkan pertandingan. Tekanan untuk pekerjaannya? Tidak mungkin," kata McNulty pada BBC Sport Q&A.
“Slot memenangkan gelar di musim pertamanya setelah menggantikan Jurgen Klopp, dan meskipun dia membutuhkan kemenangan secepat mungkin, Liverpool bukanlah klub yang panik, bahkan jika urutan hasil berikutnya berjalan buruk.
“Saya setuju, bahwa mereka perlu menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih tangguh dan seimbang, karena saya pikir mereka adalah tim yang disfungsional dan lemah saat ini. Dan, selain Hugo Ekitike, pemain besar mereka belum memberikan hasil yang diharapkan.
“Namun Slot masih memiliki banyak kredit dan Liverpool adalah klub yang tenang secara internal, tidak terburu-buru mengambil keputusan panik, tentu saja tidak ketika melibatkan manajer yang memenangkan Liga Premier musim lalu.
“Tentu, Slot akan berada di bawah pengawasan ketat jika perjalanan buruk saat ini berlanjut hingga Natal, seperti halnya manajer klub sebesar Liverpool. Dia akan berada di bawah tekanan – tetapi bukan, menurut pendapat saya, untuk pekerjaannya.
“Pemilik Liverpool berpikir secara bijaksana. Mereka melihat Slot memenangkan gelar di musim pertamanya dan saya yakin akan ada penerimaan dan pemahaman bahwa juga telah terjadi banyak perubahan di musim panas.
“Yang dia butuhkan sekarang adalah para bintang mapan dan akuisisi baru untuk bermain lebih baik. Dia juga perlu menemukan tim terbaiknya karena saya tidak yakin dia benar-benar tahu.”
- Getty Images
Tantangan berat menanti Slot dan Liverpool di cakrawala
Prospek Slot dipecat musim ini masih tampak sebagai kenyataan yang agak jauh, begitu pula dengan gagasan bahwa The Reds kalah dalam setiap pertandingan antara sekarang dan Natal – meskipun kemungkinan hal itu tidak dapat terjadi tanpa yang lain.
Setelah tiga pertandingan tandang Premier League dalam empat laga - yang terbaru adalah kekalahan 3-2 dari Brentford yang Slot gambarkan sebagai "penampilan terburuk" timnya musim ini - pertandingan kandang melawan Aston Villa dan Real Madrid menanti sebelum perjalanan ke Etihad untuk menghadapi Manchester City.
Slot akan tahu bahwa hasil positif dalam pertandingan sebesar itu dapat membuat keadaan berbalik secepat mereka terpuruk. Namun masih ada beberapa masalah yang harus dia selesaikan dalam skuad ini, yang kemungkinan menjadi tantangan terbesar dalam karir manajerialnya sejauh ini.
Iklan