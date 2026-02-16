AFP
Pembicaraan kontrak Weston McKennie mandek setelah bintang USMNT meminta Juventus untuk menggandakan gajinya
Perselisihan gaji antara McKennie dan Juventus
Inti dari masalah ini terletak pada selisih penilaian yang signifikan antara kubu pemain dan hierarki Juventus. McKennie saat ini menerima gaji pokok yang diperkirakan antara €2,5 juta dan €3 juta per musim, ditambah dengan bonus yang mudah diraih. Namun, setelah serangkaian penampilan dominan, timnya meminta gaji dua kali lipat, menurut laporan Gazzetta dello Sport. Meskipun manajemen Juventus siap menawarkan kenaikan gaji sebagai penghargaan atas prestasinya, mereka hingga kini enggan memenuhi seluruh tuntutan agennya, menyebabkan kebuntuan yang tegang yang telah berlangsung selama hampir 18 bulan.
Meskipun ada gesekan finansial, tetap ada rasa optimisme yang mendasar di pusat latihan Continassa. Pemain asal Amerika ini tidak pernah menyembunyikan rasa cintanya pada klub, dan kehadiran Luciano Spalletti telah menjadi pembeda. Ayah McKennie, John McKennie, baru-baru ini memberikan dukungan penuh terhadap situasi saat ini, mengungkapkan bahwa putranya belum pernah sebahagia ini dalam karier sepak bolanya, dan mengreditkan pelatih atas perubahan moodnya. Ikatan emosional dengan kota dan manajer ini menjadi leverage terkuat klub dalam negosiasi yang kini menjadi prioritas utama setelah perpanjangan kontrak Kenan Yildiz.
Spalletti, pisau Swiss Army yang serba bisa
Di lapangan, pentingnya McKennie belum pernah sejelas ini. Sejak Spalletti mengambil alih kendali, pemain Amerika ini telah ditempatkan dalam berbagai peran, menunjukkan fleksibilitas taktis yang jarang dimiliki oleh pemain lain di skuad. Baik saat bermain sebagai gelandang box-to-box yang dinamis maupun sebagai playmaker yang kreatif, statistiknya berbicara sendiri. Dalam kekalahan Derby d’Italia melawan Inter, ia tetap menjadi sorotan meski dalam situasi sulit, karena pemain asal Texas ini memberikan dua assist untuk gol Andrea Cambiaso dan Manuel Locatelli. Kini ia telah mengumpulkan empat assist dan sebanyak gol di Serie A, serta mencetak tiga gol di Liga Champions.
Hiu transfer mulai berputar-putar
Jam yang terus berdetak pada kontrak McKennie, yang akan berakhir pada Juni tahun ini, secara alami telah menarik perhatian klub-klub rival di Eropa dan Amerika Utara. Sebagai ikon sepak bola Amerika Serikat, ia memiliki pasar yang besar di dalam negeri, tetapi minat yang lebih dekat dengan rumah ternyata lebih mengancam rencana Juventus. Laporan menunjukkan bahwa AC Milan sedang memantau situasi dengan cermat, berharap dapat mempertemukan McKennie dengan rekan senegaranya Christian Pulisic di San Siro.
Di tengah rumor yang beredar tentang kemungkinan pindah ke MLS atau klub domestik rival, Cory Gibbs, agen pemain tersebut, terpaksa membela posisi gelandang tersebut terhadap apa yang ia sebut "kebohongan dan propaganda." Melalui media sosial untuk membantah laporan tentang keretakan komunikasi terkait komisi agen, Gibbs menegaskan: "Saya biasanya tidak menanggapi postingan media sosial, tetapi ketika informasi palsu disebarkan, terutama dari akun terverifikasi, saya harus campur tangan. Ini adalah agen Weston dan saya dapat memastikan bahwa semua yang disebutkan di bawah ini adalah PALSU. Ketahui fakta sebelum menyebarkan kebohongan dan propaganda."
Langkah ke depan
Bagi Juventus, misinya jelas: menemukan kompromi sebelum jendela transfer musim panas dibuka dan ancaman kepergian bebas transfer menjadi kenyataan.
McKennie telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang paling tangguh di Turin, bertahan melalui beberapa jendela transfer di mana dia sepertinya akan hengkang. Kini, setelah dia akhirnya dianggap sebagai "tak tersentuh" oleh staf pelatih, pertanyaan yang tersisa adalah apakah akuntan klub dapat memenuhi ambisi perwakilan pemain untuk mempertahankan bintang USMNT ini dalam seragam hitam-putih untuk tahun-tahun mendatang.
