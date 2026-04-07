Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24

"Pemakaman Jerman"... Provokasi awal dari Spanyol memicu kemarahan Bayern Munich

Kata-kata sebelum badai

Stadion Santiago Bernabéu bersiap menyambut salah satu laga paling dinanti di benua Eropa, saat Real Madrid berhadapan dengan rivalnya dari Jerman, Bayern München, pada Selasa malam ini, dalam leg pertama perempat final Liga Champions musim 2025-2026.

Tim Bavaria tersebut telah memastikan tempatnya di babak ini setelah mengalahkan Atalanta di babak 16 besar, sementara Real Madrid melanjutkan perjalanan Eropa mereka dengan menyingkirkan Manchester City dalam laga sengit yang kembali menegaskan karakter tim "Los Blancos" di malam-malam besar, serta kemampuannya yang konsisten dalam menentukan hasil pertandingan-pertandingan besar di level Eropa.

Perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia tertuju pada pertandingan puncak yang dinanti-nantikan ini, di tengah liputan media yang luas, dalam salah satu pertandingan terpenting musim Eropa.

    Provokasi awal dari Spanyol memanaskan suasana

    Bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan, media Spanyol telah memanaskan suasana pertandingan sejak dini dengan menggunakan taktik provokasi psikologis terhadap raksasa Bavaria tersebut. Surat kabar "AS" memberi judul pada laporannya dengan kalimat yang menggugah: "Bernabéu... Kuburan Jerman", sebagai referensi jelas terhadap rekor kuat Real Madrid di kandang saat menghadapi klub-klub Jerman.

    Dan deskripsi ini tidak muncul begitu saja, karena angka-angka membuktikan keunggulan tim Kerajaan di kandangnya, di mana mereka hanya mengalami satu kekalahan dalam 21 pertandingan terakhir di kandang melawan klub-klub Bundesliga, dan kekalahan itu terjadi saat melawan Schalke dengan skor 4-3 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions musim 2014-2015.

    Tampaknya Real Madrid benar-benar telah menjadi momok bagi Bayern Munich dalam beberapa tahun terakhir, karena raksasa Bavaria itu gagal mengalahkan tim Spanyol tersebut di babak gugur selama hampir 14 tahun.

    Kutukan Madrid terus menghantui Bayern

    Bayern telah kalah dalam empat pertandingan sistem gugur berturut-turut melawan Real Madrid, mulai dari semifinal musim 2013-2014, lalu perempat final musim 2016-2017 dan 2017-2018, hingga semifinal musim 2023-2024, demikian dilaporkan surat kabar Jerman "Bild".

    Pertandingan terakhir antara kedua tim masih membekas di ingatan, setelah Real Madrid berhasil membalikkan keadaan berkat pemain pengganti Joselu, untuk memastikan tiket ke final, sebelum melanjutkan perjalanannya menuju gelar juara dengan mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-0.

    Kenangan yang tak terlupakan yang memberi harapan

    Meskipun ada sejarah yang rumit ini, Bayern Munich memiliki kenangan indah saat menghadapi Real Madrid pada musim 2011-2012, ketika tim asal Jerman itu, di bawah asuhan pelatih Jupp Heynckes, berhasil menyingkirkan Los Blancos melalui adu penalti dengan skor 4-3, dalam salah satu pertandingan paling menegangkan dalam sejarah turnamen tersebut.

    Malam itu menjadi saksi penampilan gemilang Manuel Neuer, serta momen terkenal ketika Sergio Ramos gagal mengeksekusi tendangan penalti yang melambung tinggi di atas mistar gawang, demikian dilaporkan surat kabar Jerman "Bild".

    Ironisnya, bintang muda Bayern, Linart Karl, saat itu baru berusia empat tahun, sementara Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid saat ini, masih menjadi pemain dalam skuad tim tersebut pada pertandingan tersebut.

    Pujian meski ada provokasi

    Di sisi lain, media Spanyol pun tak ketinggalan menunjukkan nada kekaguman. Surat kabar "Marca" menggambarkan lini serang Bayern Munich sebagai "mesin pembunuh", merujuk pada kekuatan serangan yang luar biasa yang dimiliki tim tersebut musim ini.

    Di antara provokasi dan pujian, satu-satunya fakta yang pasti adalah bahwa pertandingan malam ini memiliki semua unsur yang menjanjikan keseruan. Apakah Bayern akan berhasil mematahkan kutukan Madrid? Atau apakah Real Madrid akan terus mempertahankan dominasi mereka di kandang Eropa mereka?

