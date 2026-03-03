Getty Images Sport
Pemain muda Manchester United, Chido Obi, terpaksa ditarik keluar karena cedera kepala yang mengkhawatirkan di hadapan Michael Carrick
Pukulan awal bagi bintang muda United
Malam Chido Obi berubah menjadi mimpi buruk hanya sepuluh detik setelah kick-off pertandingan Premier League 2 yang sangat dinantikan antara Manchester United dan Chelsea. Penyerang berusia 18 tahun, yang sedang dalam performa sensasional belakangan ini, langsung menerapkan tekanan tinggi khasnya sejak awal, namun kemudian terkena tendangan keras dari kiper Chelsea, Max Merrick, yang mengenai kepalanya. Dampak benturan tersebut membuat pemain muda Denmark itu tidak sadarkan diri di lapangan, memaksa pertandingan dihentikan sementara sementara tim medis dari kedua klub bergegas memberikan pertolongan.
Obi akhirnya dibantu berdiri setelah lima menit penilaian dan perawatan yang cermat. Meskipun ia dapat berjalan keluar lapangan, striker tersebut tampak terguncang dan sedih, memicu tepuk tangan meriah dari penonton di Leigh Sports Village. Cedera ini menjadi kekhawatiran besar bagi akademi, terutama karena disusul oleh cedera kepala lain yang dialami kapten Sonny Aljofree pada paruh kedua babak, yang terlibat dalam tabrakan udara keras dengan Justin Osagie dari Chelsea selama tendangan sudut, memaksa pergantian pemain kedua dan mengakibatkan 14 menit waktu tambahan pada paruh pertama.
Michael Carrick memantau dari tribun penonton.
Kehadiran pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, di tribun direksi menambah bobot pada malam itu. Carrick, bersama asisten Steve Holland dan manajer tim U-18 Darren Fletcher, dilaporkan membawa Obi ke sesi latihan tim senior pekan lalu setelah penampilan gemilang remaja tersebut dengan mencetak empat gol melawan Leicester City. Kunjungan manajer tersebut seharusnya menjadi misi pemantauan terakhir sebelum kemungkinan memberikan kesempatan bermain di tim utama bagi pemain muda tersebut, namun rencana tersebut terhenti secara tragis akibat kecelakaan di menit awal.
Kontekstual yang lebih luas dari malam itu adalah pengamatan profesional; Fletcher juga memantau putranya, Tyler, yang menjadi starter di lini tengah United. Namun, catatan taktis kemungkinan akan tertutupi oleh laporan medis. "Gambaran besar" bagi staf pelatih United kini beralih dari potensi debut Obi ke periode istirahat dan pemulihan wajib sesuai pedoman gegar otak yang ketat dari FA, yang mengharuskan minimal periode absen dari pertandingan kompetitif.
Chelsea menguasai pertandingan di Leigh
Di lapangan, Chelsea memanfaatkan kekacauan yang dialami United untuk menampilkan performa yang tajam, mengantarkan mereka ke puncak klasemen. Meskipun pertandingan dimulai lebih awal karena cedera Obi, The Blues tetap tenang. Shumaira Mheuka memecahkan kebuntuan pada menit ke-31, menerobos ke kotak penalti dan mengonversi umpan silang Genesis Antwi untuk gol ke-21-nya musim ini. Dominasi Chelsea semakin kokoh di masa injury time babak pertama saat Leo Cardoso melompat tertinggi untuk menyundul bola melewati Will Murdock.
Penampilan profesional tim tamu menghalangi peluang comeback United di babak kedua. Manajer Chelsea, Harry Hudson, melihat timnya mengendalikan tempo pertandingan, dengan Reggie Walsh tampil impresif di lini tengah. Meskipun pertahanan darurat United, yang telah disesuaikan setelah kepergian Aljofree, tetap kokoh di bawah tekanan di menit-menit akhir, mereka kekurangan daya serang yang biasanya disediakan oleh Obi. Kemenangan 2-0 Chelsea membuat mereka sejajar dengan Ipswich Town di puncak klasemen Premier League 2 dengan 34 poin, unggul selisih gol.
Menatap ke depan untuk Red Devils
Masa depan terdekat bagi tim U-21 United diwarnai oleh ketersediaan personel inti mereka. Setelah kekalahan ini, mereka turun ke peringkat ketiga di klasemen, dan potensi kehilangan Obi dan Aljofree dalam beberapa minggu ke depan meninggalkan kekosongan dalam kepemimpinan dan kemampuan mencetak gol. Tim medis kini akan mengawasi protokol "kembali bermain", yang biasanya melibatkan peningkatan aktivitas secara bertahap selama enam hingga 12 hari, asalkan tidak ada gejala yang persisten.
United memiliki jadwal padat dan berisiko tinggi di berbagai kompetisi. Selain komitmen liga mereka, tim muda sedang bersiap untuk pertandingan perempat final yang menegangkan melawan Real Madrid di Premier League International Cup. Selain itu, banyak pemain ini penting bagi ambisi klub di FA Youth Cup, di mana mereka sebelumnya mencapai babak delapan besar. Carrick dan staf akademi berharap mendapatkan kabar baik dari ruang perawatan, karena absennya penyerang Denmark andalan mereka dapat menentukan kesuksesan mereka dalam perburuan gelar musim semi ini.
