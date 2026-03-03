Pemain muda Manchester United, Chido Obi, terpaksa ditarik keluar karena cedera kepala yang mengkhawatirkan di hadapan Michael Carrick

Malam Chido Obi berubah menjadi mimpi buruk hanya sepuluh detik setelah kick-off pertandingan Premier League 2 yang sangat dinantikan antara Manchester United dan Chelsea. Penyerang berusia 18 tahun, yang sedang dalam performa sensasional belakangan ini, langsung menerapkan tekanan tinggi khasnya sejak awal, namun kemudian terkena tendangan keras dari kiper Chelsea, Max Merrick, yang mengenai kepalanya. Dampak benturan tersebut membuat pemain muda Denmark itu tidak sadarkan diri di lapangan, memaksa pertandingan dihentikan sementara sementara tim medis dari kedua klub bergegas memberikan pertolongan.

Obi akhirnya dibantu berdiri setelah lima menit penilaian dan perawatan yang cermat. Meskipun ia dapat berjalan keluar lapangan, striker tersebut tampak terguncang dan sedih, memicu tepuk tangan meriah dari penonton di Leigh Sports Village. Cedera ini menjadi kekhawatiran besar bagi akademi, terutama karena disusul oleh cedera kepala lain yang dialami kapten Sonny Aljofree pada paruh kedua babak, yang terlibat dalam tabrakan udara keras dengan Justin Osagie dari Chelsea selama tendangan sudut, memaksa pergantian pemain kedua dan mengakibatkan 14 menit waktu tambahan pada paruh pertama.